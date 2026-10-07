Denizli odalarında yeni dönem şekillendi
Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) Uğur Erdoğan’ın mavi listesi 30 meslek komitesinin 21’ini kazandı. Denizli Sanayi Odası’nda (DSO) ise Selim Kasapoğlu yeniden başkan seçildi.
DTO’da 24 binin üzerinde üyenin bulunduğu seçimlerde 12 bin 407 üye oy kullanma hakkına sahip oldu. 30 sandıkta yapılan seçimlerde Uğur Erdoğan’ın başkanlığındaki mavi liste 21 komitede, Faik Müftüler’in beyaz listesi 9 komitede seçimi kazandı. Yeni mecliste Erdoğan’ın listesinden 61, Müftüler’in listesinden 20 üye yer alacak. Her iki aday da kendi meslek komitelerinden meclise girmeyi başardı. Erdoğan’ın yer aldığı 4. Meslek Komitesi’nde mavi liste 200, beyaz liste 132 oy alırken, Müftüler’in yarıştığı 27. Meslek Komitesi’nde beyaz liste 85, mavi liste 79 oy aldı.
Seçimlerin ardından değerlendirme yapan Erdoğan, “Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan Denizli oldu” dedi. Üyelerin desteğini yeni dönem için sorumluluk olarak gördüğünü belirten Erdoğan, bundan sonra daha fazla çalışacaklarını ifade etti. DTO’da başkanlık seçimi, yeni oluşan meclisin ilk toplantısında yapılacak.
DSO’da Kasapoğlu yeniden başkan
Denizli Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminin yönetimi de belli oldu. Selim Kasapoğlu yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, İ. Okan Konyalıoğlu ise Meclis Başkanlığı’na seçildi. DSO’da 18 meslek komitesinde 110 komite üyesi ve 46 meclis üyesi bulunuyor. Kasapoğlu, yeni dönemde verimlilik, yapay zeka, yeni yatırımlar ve organize sanayi bölgelerindeki yeni alanların yanı sıra mevcut OSB projelerinin tamamlanmasına odaklanacaklarını açıkladı.