Denizli odalarında yeni dönem şekillendi

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DTO’da 24 binin üzerinde üye­nin bulunduğu seçimlerde 12 bin 407 üye oy kullanma hakkına sahip oldu. 30 sandıkta yapılan seçimler­de Uğur Erdoğan’ın başkanlığın­daki mavi liste 21 komitede, Faik Müftüler’in beyaz listesi 9 komi­tede seçimi kazandı. Yeni mecliste Erdoğan’ın listesinden 61, Müftü­ler’in listesinden 20 üye yer alacak. Her iki aday da kendi meslek komi­telerinden meclise girmeyi başar­dı. Erdoğan’ın yer aldığı 4. Meslek Komitesi’nde mavi liste 200, beyaz liste 132 oy alırken, Müftüler’in ya­rıştığı 27. Meslek Komitesi’nde be­yaz liste 85, mavi liste 79 oy aldı.

Seçimlerin ardından değerlen­dirme yapan Erdoğan, “Bu seçi­min kaybedeni yok, kazanan De­nizli oldu” dedi. Üyelerin deste­ğini yeni dönem için sorumluluk olarak gördüğünü belirten Erdo­ğan, bundan sonra daha fazla çalı­şacaklarını ifade etti. DTO’da baş­kanlık seçimi, yeni oluşan mecli­sin ilk toplantısında yapılacak.

DSO’da Kasapoğlu yeniden başkan

Denizli Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminin yöne­timi de belli oldu. Selim Kasa­poğlu yeniden Yönetim Kuru­lu Başkanlığı’na, İ. Okan Konya­lıoğlu ise Meclis Başkanlığı’na seçildi. DSO’da 18 meslek komi­tesinde 110 komite üyesi ve 46 meclis üyesi bulunuyor. Kasa­poğlu, yeni dönemde verimlilik, yapay zeka, yeni yatırımlar ve or­ganize sanayi bölgelerindeki yeni alanların yanı sıra mevcut OSB projelerinin tamamlanmasına odaklanacaklarını açıkladı.