Denizli'de savaşın gölgesinde ekonomik dinamikler konuşuldu

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ

Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin (DESİAD) düzenlediği ‘Savaşın Gölgesinde Yeni Ekonomik Dinamikler’ başlıklı İş Dünyası Buluşmaları’na konuşmacı olarak Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar katıldı. DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, açılış konuşmasında Dünya Gazetesi'nin ilkeli yayıncılığı ile Türk basınında örnek olduğunu belirterek, “İş dünyası olarak bu ülkede neler olduğunu Dünya Gazetesi'nde takip ediyoruz. DESİAD'ın da Dünya ile gönül bağı var. 42. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum.” dedi.

“Paradigma değişiyor”

Etkinlikte DESİAD üyelerinin sorularını yanıtlayan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar getirildiğini söyledi. Batı’nın kararlı göründüğünü belirten Güldağ, “Ama bu yaptırımlar nereye kadar gidecek, Rusya'nın ticaretini ne kadar engelleyecek görmemiz lazım. Rus ekonomisi dünyada yüzde 10 ile enerjide neredeyse bir numara. Esas itibarıyla dünyada bir paradigma krizi yaşıyoruz. 1981'de Ronald Reagan'ın iş başına gelmesiyle başlayan serbest piyasa ekonomisine dayanan merkezleşme artık sona eriyor. Bölgesel ticaretin artmasıyla dünyanın hem ekonomik hem jeopolitik mimarisi bir şekilde bozulmaya başladı. Paradigma bir dönemin kurallarını, aynı zamanda zihni çatıyı da ifade ediyor. Bir kez başladığı zaman onu geri çevirmek kolay olmuyor. Çünkü kuralları, ilişkileri, modelleri, iş yapma biçimlerine kadar her şeyi o belirliyor. Şimdi de böyle bir sürecin içindeyiz ama daha henüz maalesef bu süreç tamamlanmış da değil. Geride kalmakta olan şeyleri anlıyoruz, ama neyin gelmekte olduğunu net biçimde göremiyoruz.” dedi.

“Yeni rüzgar yeşil dönüşüm ve dijitalleşme”

Dünyada ciddi bir hegemonya savaşının çıkmakta olduğuna dikkat çeken Güldağ, “Ama bunun nereye evrileceğini, bu süreçte kimlerin kazanacağını göremiyoruz. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Amerika tek kutuplu bir dünyaya adım attı. O dönemde 350 milyar dolarlık bir ekonomiydi, Amerika 5,7 trilyon dolarlık ekonomiydi. Bugün Amerika 20 trilyon dolarlık bir ekonomi, Çin 15 trilyon dolarlık bir ekonomi. Çin çok ciddi bir teknolojik sıçrama gerçekleştirdi bu dönemde. Her alanda bu hegemonya mücadelesi sürüyor. Ne olup bittiğini görmeye çalışmamız lazım. İş dünyası ve gazeteciler olarak çözüm aşamasında pozitif olmamız lazım. Bütün olup bitenler hepimizi bazen karamsarlığa sürükleyebiliyor. Karamsarlar kadar gerçekleri ve riskleri de görebilmemiz lazım. Yeni rüzgar yeşil dönüşüm, yeni rüzgar dijitalleşmedir. Bu ikisi önümüzdeki 10-15 yılı belirleyecek ana eksen. Zamanın ruhunu, paradigma değişikliğini kavramak da belki bu açıdan önemli. Ukrayna-Rusya çatışmasını ben bunun ilk adımlarından biri olarak görüyorum. Rusya'da, Ukrayna'da yarın işler değişebilir. Rusya yaptırımlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bunun bir takım ciddi sonuçları olacak. Çin, etrafındaki ülkeleri kapsayacak şekilde dünya ekonomisine yeni hegemonya adayı olarak öne çıkıyor. Rusya bir askeri güç olarak öne çıkmaya çalışıyor, Almanya son 150 yıldır hem ekonomik hem askeri yatırımlarını artırıyor bir hegemonya sürecinde. Bütün bu çerçevede çok farklı belirsizliği, dünyada karmaşıklığı artıran bir zemini oluşturuyor. Ekonominin de bundan etkilenmemesi mümkün değil.” değerlendirmesini yaptı.

“Kolay bir dönemde değiliz, dikkatli adım atmalıyız”

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise, doğal gazda Avrupa'nın Rusya'ya çok fazla bağımlı hale geldiğini, enerjide özelikle bu kış yaşanan sıkıntıyla beraber kömüre bir dönüşün söz konusu olabileceğini ancak bunun sınırlı olacağını söyledi. Turizmde sektör temsilcilerinin 2022 yılından çok umutlu olduğunu ancak Rusya-Ukrayna savaşının rekor beklentisini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Munyar, “Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma turizmimizi ciddi anlamda etkileyecek. Bu sene rekor bekliyorduk, ertelenecek gibi geliyor bana. Ambargo kararları bizi de sıkabilir. Bizim için de zor bir dönem olacak gibi gözüküyor. Rusya ve Ukrayna ile ciddi bir ekonomik ilişkimiz var, Ukrayna ile 7 milyar dolarlık iş hacmimiz var, Rusya ile aynı şekilde. Enerji konusunda bağımlıyız, ayrıca nükleer teknolojimiz onlardan alıyoruz. Kolay bir dönemde değiliz. Çok dikkatli adım atmamız, çok dikkatli kararlar almamız gereken bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.