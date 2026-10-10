Deprem bölgesindeki elektrik şirketlerine ödeme kolaylığı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat depremlerinin etkilerinin sürdüğü bölgelerde elektrik piyasasına yönelik ödeme kolaylığını 2027'de de uygulama kararı aldı. Düzenleme, dört elektrik dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren belirli şirketlerin ödeme takvimini değiştirirken, erteleme süresince temerrüt faizi uygulanmamasını öngörüyor.

Dört bölgede hangi şirketler yararlanabilecek?

EPDK'nin 8 Ekim 2026 tarihli ve 14938 sayılı kararı, 10 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin faaliyet gösterdiği dağıtım bölgeleri bulunuyor.

Ancak bu bölgelerde faaliyet gösteren bütün şirketler veya bütün elektrik satışları düzenlemeden yararlanamayacak. Ödeme kolaylığı, görevli tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ilgili kategoriler kapsamına giren faaliyetleri için geçerli olacak.

Organize sanayi bölgelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu elektrik tedarik şirketleri de düzenlemeye dahil edildi. Bu şirketler açısından kapsam, ilgili organize sanayi bölgesinin sınırları içinde gerçekleştirilen elektrik satışlarıyla sınırlı tutuldu.

Avans borcu silinmiyor, ödeme tarihi değişiyor

Düzenlemenin en önemli sonucu, elektrik piyasasında ödenmesi gereken belirli avans tutarlarının ödeme takviminin değiştirilmesi. Normal koşullarda elektrik piyasası katılımcıları, dengeleme ve uzlaştırma işlemleri kapsamında belirlenen avans ödeme yükümlülüklerini ilgili takvime göre yerine getiriyor.

Yeni kararla birlikte kapsamdaki şirketlerin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesi kapsamındaki avans ödeme bildirimlerinde yer alan tutarlar, ilgili fatura dönemine ait faturanın son ödeme tarihine kadar ertelenebilecek.

Bu nedenle düzenleme, şirketlerin borçlarının silinmesi veya ödemelerinin 2027 yılının sonuna bırakılması anlamına gelmiyor. 31 Aralık 2027 tarihi, ödeme borçlarının topluca yerine getirileceği günü değil, özel uygulamanın sona ereceği tarihi gösteriyor.

Erteleme süresince temerrüt faizi alınmayacak

EPDK kararında yalnızca ödeme tarihlerine ilişkin değişiklik yapılmadı. Kapsama giren avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisine ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması da kararlaştırıldı. Böylece ilgili şirketler, düzenlemede belirlenen koşullar çerçevesinde ödeme için ek süre kazanırken bu erteleme nedeniyle temerrüt faizi yüküyle karşılaşmayacak.

Özellikle elektrik alım satımında nakit girişleri ile ödeme yükümlülüklerinin zamanlaması, şirketlerin finansman ihtiyacını etkileyebiliyor. Kararın şirketler açısından sağlayabileceği temel fayda da bu ödeme zamanlamasında ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte EPDK kararında şirketlere sağlanacak toplam finansman kolaylığının parasal büyüklüğüne ilişkin bir tutar açıklanmadı.

Vatandaşın elektrik faturası ertelenmiyor

Düzenlemenin kapsamı açısından önemli bir başka ayrıntı, ödeme kolaylığının doğrudan elektrik abonelerine yönelik olmaması. EPDK'nin kararı konut abonelerinin, iş yerlerinin veya diğer elektrik tüketicilerinin faturalarının ertelenmesini öngörmüyor.

Aynı şekilde elektrik tarifelerinde indirim yapılması ya da tüketicilerin geçmiş dönem borçlarının silinmesi yönünde bir hüküm de içermiyor. Karar, elektrik piyasasında faaliyet gösteren belirli şirketlerin kendi aralarındaki ödeme ve uzlaştırma yükümlülükleriyle ilgili. Bu nedenle düzenlemenin vatandaşın elektrik faturasına doğrudan indirim olarak yansıyacağı yönünde bir değerlendirme yapılamaz.

2026'daki uygulama 2027'ye taşınıyor

Deprem bölgesindeki elektrik piyasası için ödeme kolaylığı ilk kez gündeme gelmiyor. EPDK, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından benzer düzenlemeler yapmış, sonraki dönemlerde de avans ödemelerine ilişkin özel uygulamaları sürdürmüştü.

23 Ekim 2025 tarihinde alınan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren kararla ödeme ertelemesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek şekilde düzenlenmişti.

Bugün yayımlanan yeni karar ise aynı temel mekanizmanın 2027 yılında da uygulanmasını sağlayacak. Karar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak. Böylece deprem bölgesindeki belirli elektrik tedarik şirketlerine yönelik avans ödeme kolaylığı, gelecek yıl boyunca da sürdürülecek.