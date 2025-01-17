"Depremzede işletmelerin SGK prim borcu silinsin"
Kahramanmaraş’ta UNDP tarafından 1.000 firmaya 1.2 milyon euro hibe sağlandı. KTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, söz konusu fonla işletmelerin makinalarının aldığını ya da kiralarının ödendiğini söyledi. Gümüşer ayrıca, hayat pahalılığı ile boğuşan işletmelerin SGK prim borçlarının silinmesini istedi.
Hamide HANGÜL
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremlerinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçerken, bölgeyi ayağa kaldırmak ve işletmeleri eski günlerine döndürmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, şehirde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 11 şehir için bölgeye sağlanan fon tutarının 15 milyon euroya yükseltildiğini, söz konusu rakamın 1,2 milyon euroluk kısmının Kahramanmaraş’ta girişimcilere hibe olarak verildiğini söyledi.
15 milyon euroya çıktı
Uluslararası bağımsız ilaç şirketi Servier Grup’un, Kahramanmaraş’ta yapımını üstlendiği topluluk merkezinin açılış töreni öncesinde konuşan Gümüşer, ağırlıklı kadın girişimciler olmak üzere 1.000 işletmeye söz konusu hibe fonunun tamamının dağıtıldığını açıkladı. Gümüşer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması ve depremzede işletmelerin hayata tutunmaları için oda olarak destekler sağladık. Onların ya makinasını satın aldık ya da kirasını ödedik veya işlerini geliştirmek istedikleri makinalarını satın aldık. Onlar böyle hayata tutundu. Bizim verdiğimiz hibe miktarları maksimum 250 bin liraydı. Bir fayda sağlamaya çalıştık.”
Bölgede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) gibi kurumlarla da çok güzel işler yaptıklarına işaret eden Gümüşer, “UNDP ile 100 bin dolarla başlayan destekler, sonra 500 bin TL’ye çıktı. Kimin neye ihtiyacı varsa herkesi tek tek dinledik. Sonra UNDP rakamı 11 şehir için 15 milyon euroya çıkartıldı. Bu rakamın 1,2 milyon eurosunu Kahramanmaraş’a dağıttık. Hibe bu. Biz oda bütçesinden fazla destek verdik” diye konuştu.
“Pahalılık işletmeleri zorluyor”
“Kiraların İstanbul’dan hiçbir farkı yok” diyen Gümüşer, “Yüksek kiralarla karşı karşıyayız. Yapı arzı çok azaldı, nüfus azaldı, kira arttı. Pahalılık içinde işletmeler çok zorlandı. Esnafın SGK borçlarının silinmesi talebinde bulunduk, ancak gerçekleşmedi. Bu borcun silinmesi esnafı rahatlatır” diye konuştu.
Servier Grup’tan topluluk merkezi
İlaç şirketi Servier Grup, 500 bin euroluk destekle Kahramanmaraş’ta yapımını üstlendiği topluluk merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Server İlaç ve Araştırma Genel Müdürü Alban Nerot, topluluk merkezinin afet sonrası destekleyici ve güçlendirici rolüne dikkat çekerek, “Depremin travmatik etkilerinin giderilmesi başta olmak üzere, dayanışmanın güçlendirilmesi anlamında topluluk merkezleri önemli çalışmalara imza atıyor.
Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilerin iş dünyasına katılmalarını desteklemek için tasarlanan bu merkezde, eğiti, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunulacak” diye konuştu. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise “Kadın girişimciler ekonomilerin canlandırılmasında ve toplumların dönüştürülmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu merkez sadece bir tesis değil, umudun sembolü ve uzu süreli sosyal ve ekonomik iyileşme için bir platform” diye konuştu.