"Depremzede işletmelerin SGK prim borcu silinsin"

Hamide HANGÜL

Asrın felaketi olarak nite­lendirilen Kahramanma­raş Pazarcık ve Elbistan depremlerinin üzerinden yakla­şık iki yıl geçerken, bölgeyi aya­ğa kaldırmak ve işletmeleri es­ki günlerine döndürmeye yöne­lik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sa­nayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, şehirde Birleşmiş Mil­letler Kalkınma Programı (UN­DP) ile 11 şehir için bölgeye sağ­lanan fon tutarının 15 milyon euroya yükseltildiğini, söz konu­su rakamın 1,2 milyon euroluk kısmının Kahramanmaraş’ta gi­rişimcilere hibe olarak verildiği­ni söyledi.

15 milyon euroya çıktı

Uluslararası bağımsız ilaç şir­keti Servier Grup’un, Kahra­manmaraş’ta yapımını üstlen­diği topluluk merkezinin açılış töreni öncesinde konuşan Gü­müşer, ağırlıklı kadın girişimci­ler olmak üzere 1.000 işletmeye söz konusu hibe fonunun tama­mının dağıtıldığını açıkladı. Gü­müşer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması ve depremzede iş­letmelerin hayata tutunmaları için oda olarak destekler sağla­dık. Onların ya makinasını satın aldık ya da kirasını ödedik veya işlerini geliştirmek istedikle­ri makinalarını satın aldık. On­lar böyle hayata tutundu. Bizim verdiğimiz hibe miktarları mak­simum 250 bin liraydı. Bir fayda sağlamaya çalıştık.”

Bölgede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) gi­bi kurumlarla da çok güzel iş­ler yaptıklarına işaret eden Gü­müşer, “UNDP ile 100 bin dolar­la başlayan destekler, sonra 500 bin TL’ye çıktı. Kimin neye ihti­yacı varsa herkesi tek tek dinle­dik. Sonra UNDP rakamı 11 şehir için 15 milyon euroya çıkartıldı. Bu rakamın 1,2 milyon eurosunu Kahramanmaraş’a dağıttık. Hi­be bu. Biz oda bütçesinden fazla destek verdik” diye konuştu.

“Pahalılık işletmeleri zorluyor”

“Kiraların İstanbul’dan hiçbir farkı yok” diyen Gümüşer, “Yük­sek kiralarla karşı karşıyayız. Ya­pı arzı çok azaldı, nüfus azaldı, kira arttı. Pahalılık içinde işlet­meler çok zorlandı. Esnafın SGK borçlarının silinmesi talebinde bulunduk, ancak gerçekleşme­di. Bu borcun silinmesi esnafı ra­hatlatır” diye konuştu.

Servier Grup’tan topluluk merkezi

İlaç şirketi Servier Grup, 500 bin euroluk destekle Kahramanmaraş’ta yapımını üstlendiği topluluk merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Server İlaç ve Araştırma Genel Müdürü Alban Nerot, topluluk merkezinin afet sonrası destekleyici ve güçlendirici rolüne dikkat çekerek, “Depremin travmatik etkilerinin giderilmesi başta olmak üzere, dayanışmanın güçlendirilmesi anlamında topluluk merkezleri önemli çalışmalara imza atıyor.

Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilerin iş dünyasına katılmalarını desteklemek için tasarlanan bu merkezde, eğiti, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunulacak” diye konuştu. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise “Kadın girişimciler ekonomilerin canlandırılmasında ve toplumların dönüştürülmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu merkez sadece bir tesis değil, umudun sembolü ve uzu süreli sosyal ve ekonomik iyileşme için bir platform” diye konuştu.