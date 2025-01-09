Deri ve deri mamulleri sektörü geleceğini yeniden kurguluyor
Üretim, ihracat ve istihdam verileri açısından 2024 yılını eksi ile kapatan deri ve deri mamulleri sektöründe, ayakkabı başta olmak üzere genel tablonun ‘açık’ vermesi başkanları hareket geçirdi. Sektörün tüm paydaşları ortak hareket etme kararı alarak, ‘varlık’ mücadelesini birlikte yürütecek. Sektör ihracatının 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Geçtiğimiz 2024 yılında zorlu bir sınav veren ve özellikle ayakkabı gibi alanlarda dış ticarette sinyal veren Türkiye deri ve deri mamulleri sektörü, kaybettiği ihracat ivmesini geri kazanmak için harekete geçti.
Hazırlanan Orta Vadeli Master Planıla yerel ve global fırsatlar, riskler ve tehditler masaya yatırılarak sektörün yol haritası yeniden çizildi. 6 ayda bir güncellenecek ve 10 yıllık bir projeksiyon çizilen planla, sektör ihracatının 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
2024 yılını yüzde 18’lik ihracat kaybı ile kapatan sektörde, ayakkabıda yüzde 21.9, saraciyede yüzde 12.3, kürk ve konfeksiyonda yüzde 2.9, mamul deri ve kürk grubunda ise yüzde 2.2’lik düşüş yaşandı. Sektör genelinde kapasite kullanım oranları ise yüzde 67.3’ten yüzde 62.1’e geriledi. Sektörün istihdamı ise 68 bin 956 kişiden 62 bin 789 kişiye düştü.
Ucuz kur politikası ithalatı patlattı
Deri ve deri mamulleri sektörünün son iki yıldır en fazla kaybedeni ise ayakkabı oldu. 2021 yılında 567 milyon dolar dış ticaret fazlası veren sektör, 2023 yılına geldiğinde 546 milyon dolar eksi vermeye başladı. 2024 yılında ise sektörün dış ticaret açığı 1.1 milyar dolara ulaştı. Ayakkabı sektöründe ihracat 877.4 milyon dolara gerilerken ithalat 1.55 milyar dolara çıktı. Benzer şekilde saraciye sektöründe de yüzde 7’lere ulaşan bir ithalat baskısı hissedildi.
Ucuz kur politikası nedeniyle ithalat baskısının arttığını söyleyen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, uygulanan gümrük vergilerine rağmen ithalatın daha ucuza mal olduğunu belirtti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ise, özellikle büyük perakende zincirlerinin ithalat yaptığına işaret ederek, “Hiçbir üretici ithal mal getirmiyor. 1.5 yıldır karsızlıkla savaşıyoruz.
Bu ortamda da verimlilik yatırımı yapmamız beklenemez” dedi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de “İthalatta 25 milyon çiften 70 milyon çift adete çıkan bir rakam var. Bunun çoğunluğu küresel markalardan kaynaklı. Burada üretme kriteri getirilmeli” dedi. Hammaddeye uygulanan yüksek vergi oranlarına da değinen İçten, bitmiş üründe yüzde 40 olan gümrük vergisinin ara mamulde yüzde 100’ü aştığını söyledi.
2024’ün sektörün tamamı için sancılı geçtiğini dile getiren Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, doğru tespit, doğru teşhis ve doğru tedavi noktalarında politika geliştirmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Berke İçten’in aksine Sait Salıcı, yan sanayi ürünlerinde özellikle de saya ve tabana ilave vergi beklediklerini kaydetti. Salıcı, yan sanayide sipariş iptallerinin başladığını açıkladı.
“5 yıl daha destek ihtiyacı olan döneme girdik”
Sektör başkanlarının ortak görüşü ise, ekonomi yönetiminin son açıkladığı istihdam desteklerinin ekonomik etkiden çok psikolojik anlamda olumlu etkisi olacağına yönünde. Ancak Erkan Zandar, “5 yıl daha desteğe ihtiyaç olan bir döneme girdik” diyerek “5 yıl boyunca pazarlarımızda bir hacim artışı olmayacak. Biz bu süreçte aynı fiyattan mal satmak zorundayız. 5 yılda devlet desteği olmazsa bu sektörler ayakta kalamaz” diye devam etti.
“Yollarda olmaya devam edeceğiz”
Türkiye’nin en değerli dördüncü sektörü olduklarını ifade eden İDMİB Başkanı Güven Karaca, Türkiye’deki ekonomi politikaları ve dezenflasyon süreci tamamlanıp üretim ve yatırım ortamı iyileştiği noktada sektörün yeniden rekorlar kırabileceğini söyledi.
Karaca, “Mevcut mücadele sanayide soğuma oluştururken, tüketimde beklenen soğuma görülmedi. Maalesef tüketim talebi sektörümüz özelindeki ürün gruplarında ithalatla karşılandı. Bu dönemde dolar, yılbaşından yılsonuna kadar TL karşısında yüzde 20 değer kazanırken, enflasyon yüzde 44 oldu. Bu da bizim rakibimiz olan Asya ülkelerinden hatta Avrupa ülkelerinden daha pahalı kalmamıza sebep oldu ve rekabetçiliğimizi düşürdü.
Ancak, dezenflasyon sürecinin kalıcı olması ve faiz oranlarının düşmesi sektörü yeniden güçlü bir ivmeye taşıyabilir. Bizler de dünyadan aldığımız payı artırmak için yollarda olmaya devam edeceğiz” dedi. Karaca, “Günün koşulları ve gerçekleri ile geleceği kurgulayamayız. Ancak, güncel sorunlarla mücadele ederken, geleceği de kurgulamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Katma değerde 4’üncü sektörüz”
Türkiye’nin 2024 yılında, 2023’e göre yüzde 2.5 artışla 261,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kilogram başına ihracatın da ortalama 1.58 dolar olduğunu hatırlatan Karaca, “2024 yılı ihracat performansında 26 sektörün yarısı artı, diğer yarısı ise eksi ihracat ile yılı kapadı.
Deri ve deri mamulleri sektörü de hedef pazarlarımızı oluşturan ülkelerdeki yüksek enflasyon ile faiz oranlarının tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği ve pazarlarımızın daraldığı, zorlu geçen 2024 yılında yüzde 17.9 azalışla 1.52 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün 2023’te 11.35 dolar olan kilogram başına ihracat birim fiyatı ise 11.82 dolar olarak kayıtlara geçti.
Mücevher, savunma ve havacılık sanayii, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından en değerli dördüncü sektör olduk. İhracatımızda düşüş yaşansa da deri ve deri mamulleri sektörü olarak katma değerli ihracata tam gaz devam ediyoruz” dedi.
“Finansal dayanıklılık sınavını verdi”
Faizlerin çok yüksek olduğu 2024 yılında ciddi bir finansal kaza geçirmeyen sektörün finansal dayanıklılık sınavını geçtiğine vurgu yapan Güven Karaca, “2024 yılı ocak ayında yüzde 32 düşüş ile başlarken yılsonunu yüzde 18 düşüşle kapatarak iyileşme sürecine devam ediyoruz.
7 milli katılım ve onlarca bireysel fuara katılan Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında B2B’lere devam eden sektörümüz, dünyadan aldığı payı artırarak ihracat için yollarda olmaya devam edecek. Bu çerçevede 2025’in ilk günlerine girerken, ithalatta korunma önlemlerini ve emek yoğun sektörlere verilecek olan destekleri olumlu görüyoruz. Ekonomik etkisi az olsa da psikolojik etkilerinin yüksek olacağını düşünüyoruz.
Dezenflasyon sürecinin başladığını görüyor, bu sürecin kalıcı olacağını umuyor ve buna paralel olarak da faiz oranlarının geri gelerek üretim ve yatırımda finansmana ulaşım maliyetinin düşmesini önemsiyoruz. Küresel pazarlarda da ABD’deki yönetim değişikliğinden sonra oluşacak dünya ticaretindeki gelişmeleri takip edeceğiz. Ukrayna, Rusya, İsrail ve Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmeler radarımızda olacak” diye konuştu.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca’nın ev sahipliğinde, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD) Başkanı Hasan Süren, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı ve İDMİB Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül, Organik Giyim Sanayicileri Derneği (OGSD) Başkanı Ali Yavuz Boynukısa, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, sektörün geleceğini masaya yatırdı.