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Derya Grup, güçlü iş ortaklıklarıyla büyüyor

Otomotivden elektroniğe, sigortadan e-ticarete, tarımdan mermer sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Derya Grup, özellikle otomotiv sektöründeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. 2024 yılını büyük başarılarla tamamlayan şirket, 46 yıllık deneyimiyle sektördeki büyümesini sürdürüyor.

Dünya Gazetesi
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Derya Grup Yönetim Ku­rulu Üyesi Yeşim Kış Ak­çer, 47 markayla faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde daha büyük başarılara imza at­mayı hedeflediklerini belirterek, mevcut markalarının hedefle­rini daha ileriye taşırken, dün­ya çapında yeni markaları bün­yelerine katmayı planladıklarını söyledi.

“Yenilikçi yatırımlar ve güçlü iş ortaklıklarıyla büyüme­ye devam ederek, sektördeki li­derliğimizi pekiştirmeyi amaç­lıyoruz” diye konuşan Yeşim Kış Akçer, özellikle otomotiv sektö­ründeki başarılarına dikkat çe­kerek, “Dünyanın en güçlü batar­ya ve elektrikli otomobil üretici­si olan BYD’nin Türkiye›deki ilk bayisi olarak İstanbul BYD Der­ya olarak, ülkemizde en çok BYD otomobil satışı yapan bayi olma­nın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, Mersin’deki Hyundai bayimiz, müşteri memnuniyetinde Tür­kiye birincisi oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde, Tarsus OSB'de büyük yatırımlar yaparak büyü­me hedeflerini daha da ileriye ta­şımayı planladıklarını belirten Kış Akçer, “Bu stratejik adımlar­la sektörümüzdeki lider konu­mumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Beş yıldır aktif üyesi olduğu Girişim­ci İş Kadınları Derneği’nde (GİŞ­KAD), 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam et­tiğini kaydeden Yeşim Kış Akçer, iş dünyasında kadınların karşı­laştığı zorluklara ve bu zorluk­ların aşılmasında dayanışmanın gücüne dikkat çekerek, iş dünya­sında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurgu yaptı. İş hayatına adım attığı ilk gün­den itibaren pek çok engelle kar­şılaştığını belirten Kış Akçer, “İş dünyasında bir kadın olarak var olmanın zorluklarını biliyo­rum. Ancak, bu süreçte en önem­li şeyin doğru insanlarla bir ara­ya gelmek ve birbirimizi destek­lemek olduğunu fark ettim. İşte tam da bu yüzden GİŞKAD’a üye oldum” dedi.

Kadınların liderlikte daha fazla yer alması şart

GİŞKAD’ın yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda kadın giri­şimcilerin birbirine ilham verdi­ği güçlü bir platform olduğunu bu yapı sayesinde iş dünyasında ye­ni fırsatlar yakaladıklarını, eği­timler ve mentorluk programla­rıyla kendilerini geliştirme im­kânı bulduklarını ifade etti.

Kadınların iş dünyasındaki varlığının sadece ekonomik bü­yümeye değil, toplumsal kalkın­maya da önemli katkılar sundu­ğuna değinen Yeşim Kış Akçer, cinsiyet eşitliği politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini be­lirtti. Liderlik pozisyonlarında kadın temsilinin artırılması için esnek çalışma modelleri ve ebe­veyn dostu politikaların yaygın­laştırılmasının önemine dikkat çekerek, “Kadın liderlerin daha görünür olması, rol modellerin artırılması gerekiyor.

Kadın gi­rişimciler için yatırım ve teşvik imkânları genişletilmeli. Kadın liderlerin varlığı, yenilikçi iş sü­reçleri ve kapsayıcı şirket kültür­lerinin oluşturulmasını sağlar. İş dünyasında daha eşitlikçi bir ya­pı oluşturulması için bireysel ve kurumsal adımlar atılması gere­kiyor. Kadınların desteklenme­si, sadece bireysel başarıları de­ğil, toplumun tamamını ileriye taşıyan bir adımdır. Güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü toplum demektir” ifadelerini kullandı.