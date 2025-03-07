Derya Grup, güçlü iş ortaklıklarıyla büyüyor

Derya Grup Yönetim Ku­rulu Üyesi Yeşim Kış Ak­çer, 47 markayla faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde daha büyük başarılara imza at­mayı hedeflediklerini belirterek, mevcut markalarının hedefle­rini daha ileriye taşırken, dün­ya çapında yeni markaları bün­yelerine katmayı planladıklarını söyledi.

“Yenilikçi yatırımlar ve güçlü iş ortaklıklarıyla büyüme­ye devam ederek, sektördeki li­derliğimizi pekiştirmeyi amaç­lıyoruz” diye konuşan Yeşim Kış Akçer, özellikle otomotiv sektö­ründeki başarılarına dikkat çe­kerek, “Dünyanın en güçlü batar­ya ve elektrikli otomobil üretici­si olan BYD’nin Türkiye›deki ilk bayisi olarak İstanbul BYD Der­ya olarak, ülkemizde en çok BYD otomobil satışı yapan bayi olma­nın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, Mersin’deki Hyundai bayimiz, müşteri memnuniyetinde Tür­kiye birincisi oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde, Tarsus OSB'de büyük yatırımlar yaparak büyü­me hedeflerini daha da ileriye ta­şımayı planladıklarını belirten Kış Akçer, “Bu stratejik adımlar­la sektörümüzdeki lider konu­mumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Beş yıldır aktif üyesi olduğu Girişim­ci İş Kadınları Derneği’nde (GİŞ­KAD), 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam et­tiğini kaydeden Yeşim Kış Akçer, iş dünyasında kadınların karşı­laştığı zorluklara ve bu zorluk­ların aşılmasında dayanışmanın gücüne dikkat çekerek, iş dünya­sında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurgu yaptı. İş hayatına adım attığı ilk gün­den itibaren pek çok engelle kar­şılaştığını belirten Kış Akçer, “İş dünyasında bir kadın olarak var olmanın zorluklarını biliyo­rum. Ancak, bu süreçte en önem­li şeyin doğru insanlarla bir ara­ya gelmek ve birbirimizi destek­lemek olduğunu fark ettim. İşte tam da bu yüzden GİŞKAD’a üye oldum” dedi.

Kadınların liderlikte daha fazla yer alması şart

GİŞKAD’ın yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda kadın giri­şimcilerin birbirine ilham verdi­ği güçlü bir platform olduğunu bu yapı sayesinde iş dünyasında ye­ni fırsatlar yakaladıklarını, eği­timler ve mentorluk programla­rıyla kendilerini geliştirme im­kânı bulduklarını ifade etti.

Kadınların iş dünyasındaki varlığının sadece ekonomik bü­yümeye değil, toplumsal kalkın­maya da önemli katkılar sundu­ğuna değinen Yeşim Kış Akçer, cinsiyet eşitliği politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini be­lirtti. Liderlik pozisyonlarında kadın temsilinin artırılması için esnek çalışma modelleri ve ebe­veyn dostu politikaların yaygın­laştırılmasının önemine dikkat çekerek, “Kadın liderlerin daha görünür olması, rol modellerin artırılması gerekiyor.

Kadın gi­rişimciler için yatırım ve teşvik imkânları genişletilmeli. Kadın liderlerin varlığı, yenilikçi iş sü­reçleri ve kapsayıcı şirket kültür­lerinin oluşturulmasını sağlar. İş dünyasında daha eşitlikçi bir ya­pı oluşturulması için bireysel ve kurumsal adımlar atılması gere­kiyor. Kadınların desteklenme­si, sadece bireysel başarıları de­ğil, toplumun tamamını ileriye taşıyan bir adımdır. Güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü toplum demektir” ifadelerini kullandı.