Derya Grup yeni iş ortakları ve kadın gücüyle büyüyor
Otomotivden elektroniğe, sigortadan e-ticarete, tarımdan mermer sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Derya Grup, özellikle otomotiv sektöründeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. 2024 yılını büyük başarılarla tamamlayan şirket, 46 yıllık deneyimiyle sektördeki büyümesini sürdürüyor.
Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kış Akçer, 47 markayla faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirterek, mevcut markalarının hedeflerini daha ileriye taşırken, dünya çapında yeni markaları bünyelerine katmayı planladıklarını söyledi.
“Yenilikçi yatırımlar ve güçlü iş ortaklıklarıyla büyümeye devam ederek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuşan Yeşim Kış Akçer, özellikle otomotiv sektöründeki başarılarına dikkat çekerek, “Dünyanın en güçlü batarya ve elektrikli otomobil üreticisi olan BYD’nin Türkiye›deki ilk bayisi olarak İstanbul BYD Derya olarak, ülkemizde en çok BYD otomobil satışı yapan bayi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, Mersin’deki Hyundai bayimiz, müşteri memnuniyetinde Türkiye birincisi oldu” ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde, Tarsus OSB'de büyük yatırımlar yaparak büyüme hedeflerini daha da ileriye taşımayı planladıklarını belirten Kış Akçer, “Bu stratejik adımlarla sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Beş yıldır aktif üyesi olduğu Girişimci İş Kadınları Derneği’nde (GİŞKAD), 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ettiğini kaydeden Yeşim Kış Akçer, iş dünyasında kadınların karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukların aşılmasında dayanışmanın gücüne dikkat çekerek, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurgu yaptı. İş hayatına adım attığı ilk günden itibaren pek çok engelle karşılaştığını belirten Kış Akçer, “İş dünyasında bir kadın olarak var olmanın zorluklarını biliyorum. Ancak, bu süreçte en önemli şeyin doğru insanlarla bir araya gelmek ve birbirimizi desteklemek olduğunu fark ettim. İşte tam da bu yüzden GİŞKAD’a üye oldum” dedi.
Kadınların liderlikte daha fazla yer alması şart
GİŞKAD’ın yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda kadın girişimcilerin birbirine ilham verdiği güçlü bir platform olduğunu bu yapı sayesinde iş dünyasında yeni fırsatlar yakaladıklarını, eğitimler ve mentorluk programlarıyla kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını ifade etti.
Kadınların iş dünyasındaki varlığının sadece ekonomik büyümeye değil, toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sunduğuna değinen Yeşim Kış Akçer, cinsiyet eşitliği politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Liderlik pozisyonlarında kadın temsilinin artırılması için esnek çalışma modelleri ve ebeveyn dostu politikaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, “Kadın liderlerin daha görünür olması, rol modellerin artırılması gerekiyor.
Kadın girişimciler için yatırım ve teşvik imkânları genişletilmeli. Kadın liderlerin varlığı, yenilikçi iş süreçleri ve kapsayıcı şirket kültürlerinin oluşturulmasını sağlar. İş dünyasında daha eşitlikçi bir yapı oluşturulması için bireysel ve kurumsal adımlar atılması gerekiyor. Kadınların desteklenmesi, sadece bireysel başarıları değil, toplumun tamamını ileriye taşıyan bir adımdır. Güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü toplum demektir” ifadelerini kullandı.