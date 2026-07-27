Dev bankadan 700 gigabayt veri sızdı

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Hindistan’ın varlık büyüklüğü bakımından üçüncü büyük kamu bankası Bank of Baroda’da (BANKBARODA) geniş kapsamlı veri sızıntısı ortaya çıktı. Müşteri kayıtları ile bankanın iç belgelerini içeren veri paketi karanlık ağda yayımlandı.

Paketin 700 gigabaytı aşan büyüklüğü, karanlık ağ sitesindeki meta veriler üzerinden hesaplandı. Banka olayı doğrulamak ve sızıntının hangi sistemden başladığını belirlemek amacıyla adli bilişim incelemesi yürütüyor.

Karanlık ağda 700 gigabayt

Bank of Baroda’ya ait olduğu belirlenen veriler 25 Temmuz Cumartesi gecesi karanlık ağda yayımlandı. Paketin tamamının banka sistemlerinden alınıp alınmadığı ve dosyaların hangi dönemi kapsadığı henüz açıklanmadı.

Siber güvenlik araştırmacısının yaptığı meta veri incelemesi, yayımlanan paketin 700 gigabayttan fazla bilgi içerdiğini gösterdi. Ancak bu miktar, bankanın açıkladığı kesinleşmiş bir veri büyüklüğü değil.

Karanlık ağdaki bazı paylaşımlarda daha yüksek miktarlar öne sürülse de bağımsız incelemeyle desteklenen ölçüm 700 gigabaytın üzerinde bulunuyor.

Kimlik ve kredi dosyaları açıldı

İncelenen belgeler arasında müşteri bilgileri, kimlik dosyaları, kredi evrakı ve bankanın iç denetim kayıtları yer alıyor. Sızıntının hem bireysel hem kurumsal müşterilere ait kayıtları içerebileceği değerlendiriliyor.

Dosyalarda hesap hizmetleri, kredi başvuruları ve banka içi kontrol süreçlerine ilişkin belgelerin bulunması, olayın yalnızca iletişim bilgilerinin açığa çıkmasıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Ancak ödeme kartı bilgilerinin, şifrelerin veya müşterilerin internet bankacılığına giriş yapmasını sağlayabilecek kimlik bilgilerinin sızıp sızmadığı kesinleşmedi. Müşteri hesaplarından para çalındığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

İlk şüphe e-posta sistemi

İlk incelemeler, olayın ele geçirilmiş bir e-posta sistemi üzerinden başlamış olabileceğine işaret ediyor. Bankanın adli bilişim çalışması tamamlanmadığı için saldırganların sisteme nasıl girdiği henüz kesin olarak belirlenmedi.

E-posta hesabının ele geçirilmesi; çalışan yazışmalarına, ekli belgelere ve kurum içi veri akışına erişim sağlayabiliyor. Buna rağmen sızıntının yalnızca e-posta arşivinden mi yoksa bankanın başka sistemlerinden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Bankanın çevrim içi hizmetlerinin veya şube operasyonlarının kesintiye uğradığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayın fidye yazılımı saldırısı olup olmadığı da doğrulanmadı.

Müşteri sayısı bilinmiyor

Bank of Baroda, ilk haberlerin yayımlandığı saatlerde kaç müşterinin etkilendiğini açıklamadı. Banka ayrıca sızıntıya ilişkin Hindistan’daki borsalara herhangi bir bildirimde bulunmadı.

Hindistan Merkez Bankası ile ülkenin siber güvenlik kurumu CERT-In de olayın kapsamı hakkında kamuya açık değerlendirme yayımlamadı. Adli incelemenin ardından müşterilere bireysel bildirim gönderilip gönderilmeyeceği netleşecek.

Sürecin bundan sonraki kritik aşaması, dosyaların bankaya ait olduğunun tek tek doğrulanması, sızıntının başladığı sistemin belirlenmesi ve etkilenen müşterilerin tespit edilmesi olacak.