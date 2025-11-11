Dev kahve zinciri iflas bayrağını çekti: Starbucks'ın rakibiydi

Tüm dünyada ve ülkemizde kahve tüketimi hızla artarken, sektör rekabeti de aynı şekilde yoğunlaşıyor. Her gün kahve içen Amerikalıların oranı yüzde 62’ye ulaşmış durumda ve pazarın büyük kısmı hâlâ dev markaların kontrolünde. Bu ortamda yükselen bazı yeni markalar ise finansal zorluklarla yüzleşiyor. Bunlardan biri olan The Blend Coffee & Cocktails, iflas koruma talebinde bulundu.

2020 yılında büyük umutlarla kuruldu

2020 yılında Florida’nın St. Petersburg kentinde Stacha Madsen ve kızı Nichole Richardson tarafından kurulan The Blend Coffee & Cocktails, kurucuların daha önce Seattle’da işlettiği kahve standının ardından hayata geçirildi. İlk şubesinin ardından hızla büyüyen marka, Central Avenue, 4th Street N, 34th Street N ve Magnolia Heights gibi bölgelerde toplam sekiz şubeye ulaştı.

Menüsünü genişletmişti

Kahveyle sınırlı kalmayan işletme, menüsüne alkollü içecekleri dahil ederek “The Blend Coffee & Cocktails” adını aldı. Özellikle kahve ve kokteyl karışımlarına dayalı sunumlarıyla dikkat çeken marka, kendine özgü espresso harmanı ve özel tadım menüleriyle genç kesimin ilgisini çekti. Brezilya, Nikaragua ve Peru menşeli çekirdeklerden hazırlanan espresso karışımı; yoğun, dumanlı ve meyvemsi aromalarıyla öne çıkıyordu.

Espresso martininin ABD’de en çok tercih edilen üçüncü kokteyl hâline gelmesiyle, bu içki markanın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Starbucks da aynı stratejiyi uygulamıştı

Benzer şekilde Starbucks da 2016’da menüsüne alkollü içecekler ekleyerek akşam saatlerinde müşteri çekmeyi hedeflemiş, ancak kısa süre içinde bu uygulamadan vazgeçmişti. Uzmanlara göre Starbucks’ın başarısının ardında kahveye odaklanması bulunurken, The Blend gibi markalar bu boşluğu değerlendirmeye çalıştı.

Tüm bu yeniliklere rağmen The Blend mali sıkıntılarla karşılaştı. Şirketin farklı şubeleri adına kurulan The Blend Coffee 14 LLC ve The Blend Coffee 6 LLC gibi bağlı kuruluşlar, 4 Kasım 2025 tarihinde Florida Orta Bölgesi’nde iflas koruma başvurusunda bulundu. Markanın başvuruyla birlikte öncelikle borçlarını yapılandırma hedefinde olduğu ifade edildi.

Borçları arttı, varlıklar yerinde saydı

Resmi belgelere göre, şirketin varlıklarının 0–100 bin dolar, borçlarının ise 100 bin–1 milyon dolar arasında olduğu bildirildi. The Blend, kayıtlı belgelerde “Restoranlar ve Diğer Yiyecek Mekânları” kategorisinde sınıflandırılıyor.