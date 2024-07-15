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“Devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli yapılandırma şart”

 Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini dile getiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart” açıklaması yaptı.

Dünya Gazetesi
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Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini ve ye­ni bir yapılandırmaya ihtiyaç ol­duğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyo­nu (TESK) Genel Başkanı Bende­vi Palandöken, “Esnafımızın düz­lüğe çıkması için daha önce ol­duğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlar­da kapsamlı ve uzun vadeli bir ya­pılandırma şart.

Ama tam tersi­ne insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Halbuki tamamen bir taksitlendirme vs. olsa insanlar rahat edecek. Ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor ve ekonomi­de de bir tıkanma oluyor. Esnafın ayakta kalabilmesi için, hem istih­dam açısından hem devlete ver­gi geliri açısından bu çok önem­li.

Blokeler zaman kaybedilmeden kaldırılmalı” dedi. Esnafın borcu­nu ödeyemediğinde sağlık hizmet­lerinden faydalanamadığını hatır­latan Palandöken, “Esnafın bunun gibi mağduriyetlerinin giderilme­si kredilerle süspanse ediliyordu. Ancak finansmana ulaşmak daha da zorlaştı. Bir yapılandırma ile ve bunun ödenebilir miktarlarda ol­masıyla 2023 yılındaki 156 milya­rın çok daha üstünde bir gelir sağ­lanmış olacak. Esnafın da mağdu­riyeti önlenecek” diye konuştu.

 