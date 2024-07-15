“Devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli yapılandırma şart”
Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini dile getiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart” açıklaması yaptı.
Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini ve yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart.
Ama tam tersine insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Halbuki tamamen bir taksitlendirme vs. olsa insanlar rahat edecek. Ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor ve ekonomide de bir tıkanma oluyor. Esnafın ayakta kalabilmesi için, hem istihdam açısından hem devlete vergi geliri açısından bu çok önemli.
Blokeler zaman kaybedilmeden kaldırılmalı” dedi. Esnafın borcunu ödeyemediğinde sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını hatırlatan Palandöken, “Esnafın bunun gibi mağduriyetlerinin giderilmesi kredilerle süspanse ediliyordu. Ancak finansmana ulaşmak daha da zorlaştı. Bir yapılandırma ile ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasıyla 2023 yılındaki 156 milyarın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek” diye konuştu.