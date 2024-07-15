“Devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli yapılandırma şart”

Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini ve ye­ni bir yapılandırmaya ihtiyaç ol­duğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyo­nu (TESK) Genel Başkanı Bende­vi Palandöken, “Esnafımızın düz­lüğe çıkması için daha önce ol­duğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlar­da kapsamlı ve uzun vadeli bir ya­pılandırma şart.

Ama tam tersi­ne insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Halbuki tamamen bir taksitlendirme vs. olsa insanlar rahat edecek. Ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor ve ekonomi­de de bir tıkanma oluyor. Esnafın ayakta kalabilmesi için, hem istih­dam açısından hem devlete ver­gi geliri açısından bu çok önem­li.

Blokeler zaman kaybedilmeden kaldırılmalı” dedi. Esnafın borcu­nu ödeyemediğinde sağlık hizmet­lerinden faydalanamadığını hatır­latan Palandöken, “Esnafın bunun gibi mağduriyetlerinin giderilme­si kredilerle süspanse ediliyordu. Ancak finansmana ulaşmak daha da zorlaştı. Bir yapılandırma ile ve bunun ödenebilir miktarlarda ol­masıyla 2023 yılındaki 156 milya­rın çok daha üstünde bir gelir sağ­lanmış olacak. Esnafın da mağdu­riyeti önlenecek” diye konuştu.