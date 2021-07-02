Dijital Anadolu Projesi, ‘Dijital İş Zekası’ etkinliğiyle devam etti

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, yeni etkinliklerle devam ediyor. 2018’de başlayan projeyle ilk 2 yılında 9 kentte 3 bin KOBİ’ye ulaşıldı.

2020’de pandemi dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenmeye başlanan yayınları ise bugüne kadar 14 bin katılımcı takip etti. Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, “Dijital İş Zekası” ana temasıyla devam etti.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Kredi Kayıt Bürosu İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Müdürü Harun Ayber ve Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Müdürü Ümit Bilik katılım gösterdiği etkinlikte, veri analizinin ve iş zekasının işletmelerin rekabet güçlerini artırmadaki önemi ele alındı.

“Dijital dönüşüm iş modeli olarak işletmeye entegre edilmeli”

Etkinlikte konuşan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinin temsil edildiği TÜBİSAD’ın uzun yıllardır en önemli konularından birinin KOBİ’lerde teknoloji kullanımının geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm kavramının iki farklı konseptten oluştuğunu belirten Kızıltan, “Birincisi işletmelerin mevcut teknolojilerini en yeni teknolojilerle yenilemesi, ikincisi ise bunun iş modeline uygulanması. Teknolojik yenilenmeyi finansı olan her işletme yapabilir. Ancak bunun iş modeli olarak işletmeye entegre edilmesi iş zekasının kullanılmasını gerektirir. Bu iş zekasının oluşması ve gelişmesi için de çalışanların bu alandaki yetkinliklerinin geliştirilmesi çok önemli. Yani rekabette öne çıkabilmek için çevik olmak ve iş zekasını dışarıdaki teknoloji ile buluşturmak gerekir.” diye konuştu.

“Riskleri minimize etmek mümkün”

Pandeminin dijital dönüşümü hızlandırdığını ve kapsamını genişlettiğini belirten Kredi Kayıt Bürosu İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Müdürü Harun Ayber de konuşmasında risk yönetimi ile risk yönetiminde iş zekası süreçlerinin yeri ve önemine dikkat çekti.

Özellikle KOBİ’ler tarafından sık tercih edilen ödeme aracı çeklere yönelik Kredi Kayıt Bürosu tarafından sektöre sunulan hizmetlere değinen Ayber, Karekodlu Çek, Çek ve Risk Raporu gibi hizmetlerin bu alanda firmalara önemli dijital çözümler sunduğunu aktardı. Ayber, bu ürünlerin aynı zamanda KOBİ’lerin risk yönetimi planlamasında da öne çıktığını söyledi.

“Veriyi doğru kullanan firmalar öne çıkıyor”

Türkiye İş Bankası’nda veri yönetiminin nasıl gerçekleştirildiğini, her gün temel bankacılık sistemlerinden ve diğer kaynaklardan analitik ortama aktarılan milyonlarca satır verinin, veri analitiğinde ve değer yaratmada nasıl kullanıldığını anlatan Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Müdürü Ümit Bilik ise, “Gerçekleştirilen iş zekası ve yapay zeka projeleriyle bir taraftan teknolojiyi çalışanlarımızın yanında konumlandırarak iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlarken diğer taraftan da her müşterimizin kendisini, ‘bankanın tek müşterisiymiş’ gibi özel hissedeceği hizmetleri ve teknolojileri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Bilik, veriyi doğru kullanmanın firmaları öne çıkardığını, yakın bir gelecekte de veriyi gerektiği gibi kullanmayan firmaların zor durumda kalacağını belirtti.