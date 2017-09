Dijitalleşmeyen yok olacak, şimdi yeni para birimi 'hız'

20 Eylül 2017

Özlem ERMİŞ BEYHAN

İş dünyası, hızın, çevikliğin, dijitalleşmenin ve hatadan ders çıkarmanın merkezde olduğu ‘yeni normal’ ortamda rekabetin kurallarını yeniden belirliyor. Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen “CEO Club Dijital Ajanda” toplantısında konuşma yapan yöneticilerin odak noktası işte bu yeni rekabet alanında başarılı olmanın sırlarıydı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Liderlerin Dönüşüm Ajandası” başlıklı panelde KoçSistem CEO’su Mehmet Ali Akarca’nın “Yeni para birimi hız” sözleri dikkat çekti. Panelde Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Türk bankacılık sistemi dijitalleşme alanında gelişmiş diye nitelendirilen çok sayıdaki ülkeden daha iyi durumda” dedi. Biometrinin de kendileri için çok önemli hale gelmeye başladığını ifade eden Erbil, “Müşterimizi farklı kanallardan tanıyabilmeliyiz. Bu parmak izi mi olur, göz mü olur, ses mi olur bilmiyorum. Ama bu konudaki çalışmaları da sürdürüyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de günde 4.5 saat telefona bakarak geçiyor

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş, kişilerin akşam yatarken son, sabah kalktıklarında da ilk olarak telefonlarına baktığını dile getirdi ve “ABD'de mobilde zaman geçirme süresi 3 saatken Türkiye de 4,5 saat. Şirketler de müşterileri ile artık mobilde buluşmaları gerektiğinin farkına vardı. Mobilden yaratılan cirolar hızla artış göstermekte” dedi.

Matraş, bu dijitalleşme sürecinde ayakta kalabilmek için hızlı değişime ayak uydurabilme, risk alabilme, doğru insan kaynağı bulabilme gibi konuların önem kazandığını anlatırken Facebook’un kurumsal kültüründen örnekler verdi. Matraş şöyle konuştu: “Acımasızca önceliklendirme prensibi ile verileri analiz ediyoruz. Her yıl yapacaklarımızın yanında yapmayacaklarımızı da belirliyoruz. Bu bize netlik sağlıyor. Şirket içinde açık bir yapımız var; her hafta tüm çalışanların şirketin yöneticilerine istedikleri her soruyu sorabildikleri bir toplantı düzenliyoruz.” Matraş, düşünceleri direkt yazıya çevirme üzerine çalıştıklarını söyledi.

Eğitim ve cesaret biraraya geldiğinde yenilik doğuyor

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim de dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu yeni normal döneme girildiğini, belirterek, “Hız bugün insanların da ilerisinde” ifadesini kullandı. Kore’nin küçücük bir ülkeden nasıl teknolojik bir güce dönüştüğünü anlatan Kim, “Bunun ardında eğitim seferberliği var. Küçük bir ülkeydik ve hiçbir şeyimiz yoktu. Farklı bir şey yapmamız gerekiyordu. Ülkemiz eğitime büyük bir yatırım yaptı. Eğitim ve cesaret, bu iki şey bir araya geldi mi yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Samsung olarak biz diğer şirketlerden de çok eğitime yatırım yaptık, bunu hala sürdürüyoruz. Artık eğitim de dijitalleşiyor çünkü çocuklar bu dijital dünyaya doğuyor” dedi.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, yeni endüstri devriminin nesnelerin interneti ile hayata geçtiğini belirtirken Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karaali, dijitalleşmenin gayrimenkullü de dönüştürdüğünü söyledi.

'Bebeğine aldığın ayakkabı küçüldü' dedik...

Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, klasik perakendeciliğin sonuna gelindiğini, müşteri ile dijital ortamda ilişkisi olmayan perakendecinin gelecekte yerinin olmadığını söyledi. “Kendimizi muazzam bir dönüşümden geçirmemiz gerekiyor” diyen Boyner Beymen’de artık siparişlerin yüzde 70’inin cep telefonundan geldiğini belirtti.

Boyner, “Şu anda Beymen olarak ciromuzun yüzde 15’i internet. 2021’de bu oran yüzde 40’a gelecek. 3 yıl sonra açtığımız 1 mağazaya karşı 2 kapatacağız” dedi. HOPİ’yi klasik perakendecinin yeni dünyada mücadele edebilmesinde en önemli araç olarak tanımlayan Cem Boyner artık yapay zekayı da kullandıklarını şöyle anlattı:

“Yapay zekayı da kullanıyoruz. Örneğin bir anne bebeğine 26 numara ayakkabı aldıysa 6 ay sonra o ayakkabının küçük geleceğini uygulama biliyor ve o anneye ‘Bebeğine aldığın ayakkabı küçüldü, işte seveceğin yeni modeller’ diyor. Bu yöntemle 5 kat fazla geri dönüş aldık. Veya müşterimizin Bursa yolunda olduğunu görüyor ve 25 kilometre ilerideki benzin istasyonunda ona 25 paracık olduğunu söylüyoruz. Artık genele özel indirim değil, kişiye özel teklifler yapma zamanı. Artık ne online, ne offline; biz all-line diyoruz.”

İnternete doğmuş kuşağın farklı talepleri var

Hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner toplantıda yaptığı konuşmada mühendis kökenli bir teknoloji firması olduklarını söyleyerek, “Dijital şirketler yıkıcı bir kültüre sahiptir, biz ise beraber dönüşüme inanıyoruz” dedi.

Geçen yıl yüzde 94, bu yıl ise yüzde 50’nin üzerinde büyüdüklerini belirten Hanzade Doğan Boyner, bunda pazar yeri uygulamasının etkili olduğunu açıkladı ve “İnternete doğmuş kuşak çok farklı taleplerle geliyor. Gerçek dünya ve sanal dünya arasındaki geçişlerin belirgin olmasını tercih etmiyorlar. Her iki dünyada da var olabilmek gerek. Bu zorlu bir dönüşüm” dedi. Boyner, e-ticaretin Türkiye’de çok hızlı artacağına inandığını vurgulayarak bu yolda en önemli engellerden biri olarak gördükleri randevulu teslim ve hızlı teslim yolunda çalışmalar yaptıklarını da belirtti.