DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Adil ücret için yüzde 5 indirim çalışanlara da uygulansın
300 bin üyesi bulunan DİSK, eylülde örgütlenme seferberliği başlatacak. ‘Asgari yaşama mahkum olma, sendikalı ol, DİSK’li ol’ mottosuyla hareket edecek olan konfederasyon, gençler ve kadınlarla da buluşacak. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde adalet için vergide adalet şart” dedi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu işverene verilen yüzde 5'lik vergi indirimden çalışanların da yararlanmasını istediklerini söyledi. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ile birlikte DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, Genel Haberler Koordinatörü Recep Erçin ve dunya.com Genel Yayın Yönetmeni Serdar Aksoy’la bir araya gelen Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in önümüzdeki dönemle ilgili yol haritasını açıkladı. DİSK’in halen 300 bin üyesinin bulunduğunu kaydeden Çerkezoğlu, eylül ayından itibaren örgütlenme seferberliği başlatacaklarını söyledi.
Türkiye’nin her açıdan zor bir dönem yaşadığını, buradan çıkış yolunun örgütlü işçi sınıfından geçtiğini dile getiren Çerkezoğlu, “Eylül ayından itibaren sahaya iniyoruz. ‘Asgari yaşama mahkum olma, sendikalı ol, DİSK’li ol’ başlığı ile bir broşür hazırladık. Örgütlenme seferberliğine özellikle zayıf olduğumuz bölgelerden başlayacağız. Gençlerin örgütlü mücadelede yer alması için üniversitelerde gençlik grupları ile bir araya geleceğiz. Onların önerilerini alacağız ve DİSK’le tanışmalarını sağlayacağız” dedi.
Kadın başkandan kadınlara özel ilgi
DİSK’in ilk kadın genel başkanı olması nedeniyle konfederasyon olarak kadınlara özel önem verdiklerini aktaran Çerkezoğlu, bu amaçla tüzüklerinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını bildirdi. Çerkezoğlu, “DİSK ve bağlı sendikalarda örgütlü, sendikalı kadın işçi sayısı ve kadın temsiliyeti her geçen gün artmakta. Önümüzdeki dönem kadın çalışanlara yönelik özel olarak bir örgütlenme faaliyeti ve mevcut örgütlü kadın temsilcilerimizle de eğitimler planladık” şeklinde konuştu.
“Asgari ücret yoksulluk sınırına çekilmeli”
Türkiye’de işçisinin çok çalıştığını, dünyadaki en çok çalışan ikinci işçi sınıfının Türkiye’de olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, ancak bunun karşılığının alınamadığını kaydetti. Türkiye’de emeğin adil bölüşümü için 5 taleplerinin olduğunu dile getiren Çerkezoğlu şunları söyledi:
“Birincisi asgari ücret ve bütün ücretler insani yaşam düzeyine getirilmeli. İkincisi asgari ücretin dolar karşısındaki kaybının giderilmesini istiyoruz. Üçüncüsü, asgari ücret bir işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olmalı. Dünyada uygulama böyle iken Türkiye’de hala, aile yapımıza bu kadar övünmemize rağmen, asgari ücret tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor.
Dördüncüsü asgari ücret en az yoksulluk sınıra çekilmeli. Beşincisi de asgari ücretle ilgili belirleme yöntemi değişmeli. Bir masa kuruluyor, 15 kişi var. 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisi ve oy çokluğuyla karar alınıyor. Hiçbir itiraz mekanizması yok. Oysa asgari ücret bu ülkede milyonların geçimini belirleyen temel bir ücret. Dolayısıyla gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmeli.”
Ücretlerden alınan verginin yüksekliğinden şikayet eden Çerkezoğlu, bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Gelirde adalet için vergide adaletin şart olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Vergi işi gerçekten sıkıntılı. Şu an kaşıkla verilen artık kepçe ile geri alınıyor. Vergi dilimindeki adaletsizlik nedeniyle çalışanların maaşları eriyor. Biz işverene verilen yüzde 5’lik vergi indiriminden çalışanların da yararlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Gazetecilere yönelik sendikal eğitim
DİSK, emek haberciliğini güçlendirmek ve medya çalışanlarının emek hareketine dair bilgi ve perspektiflerini derinleştirmek, çalışma ve deneyimlerini aktarmak amacıyla gazetecilere yönelik 5 günlük bir Emek Haberciliği Eğitim Kampı düzenleyecek. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Eğitim kapsamında DİSK’in çalışmaları, emek hareketinin tarihsel gelişimi, grev, toplu iş sözleşmesi süreçleri, mevzuat, örgütlenme deneyimleri, kadın ve eşitlik mücadelesi gibi başlıklarda kapsamlı içerik sunulacak. Kamp 13-17 Eylül Tarihleri arasında Birleşik Metal-İş’in Çeşme lonia tesislerinde gerçekleştirilecek” dedi.