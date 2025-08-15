DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Adil ücret için yüzde 5 indirim çalışanlara da uygulansın

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çer­kezoğlu işverene verilen yüzde 5'lik vergi indirimden çalışanla­rın da yararlanmasını istedikleri­ni söyledi. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ile birlik­te DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, Ge­nel Haberler Koordinatörü Re­cep Erçin ve dunya.com Genel Ya­yın Yönetmeni Serdar Aksoy’la bir araya gelen Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in önümüzdeki dönemle il­gili yol haritasını açıkladı. DİSK’in halen 300 bin üyesinin bulundu­ğunu kaydeden Çerkezoğlu, eylül ayından itibaren örgütlenme se­ferberliği başlatacaklarını söyle­di.

Türkiye’nin her açıdan zor bir dönem yaşadığını, buradan çıkış yolunun örgütlü işçi sınıfından geçtiğini dile getiren Çerkezoğ­lu, “Eylül ayından itibaren sahaya iniyoruz. ‘Asgari yaşama mahkum olma, sendikalı ol, DİSK’li ol’ baş­lığı ile bir broşür hazırladık. Ör­gütlenme seferberliğine özellikle zayıf olduğumuz bölgelerden baş­layacağız. Gençlerin örgütlü mü­cadelede yer alması için üniver­sitelerde gençlik grupları ile bir araya geleceğiz. Onların önerile­rini alacağız ve DİSK’le tanışma­larını sağlayacağız” dedi.

Kadın başkandan kadınlara özel ilgi

DİSK’in ilk kadın genel başkanı olması nedeniyle konfederasyon olarak kadınlara özel önem ver­diklerini aktaran Çerkezoğlu, bu amaçla tüzüklerinde gerekli dü­zenlemeleri yaptıklarını bildirdi. Çerkezoğlu, “DİSK ve bağlı sen­dikalarda örgütlü, sendikalı kadın işçi sayısı ve kadın temsiliyeti her geçen gün artmakta. Önümüzdeki dönem kadın çalışanlara yönelik özel olarak bir örgütlenme faali­yeti ve mevcut örgütlü kadın tem­silcilerimizle de eğitimler planla­dık” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret yoksulluk sınırına çekilmeli”

Türkiye’de işçisinin çok çalış­tığını, dünyadaki en çok çalışan ikinci işçi sınıfının Türkiye’de olduğunu ifade eden Çerkezoğ­lu, ancak bunun karşılığının alı­namadığını kaydetti. Türkiye’de emeğin adil bölüşümü için 5 ta­leplerinin olduğunu dile getiren Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Birincisi asgari ücret ve bü­tün ücretler insani yaşam düzeyi­ne getirilmeli. İkincisi asgari üc­retin dolar karşısındaki kaybının giderilmesini istiyoruz. Üçüncü­sü, asgari ücret bir işçinin ailesiy­le birlikte yaşayabileceği bir ücret olmalı. Dünyada uygulama böyle iken Türkiye’de hala, aile yapımı­za bu kadar övünmemize rağmen, asgari ücret tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor.

Dördüncüsü asgari ücret en az yoksulluk sınıra çekil­meli. Beşincisi de asgari ücretle il­gili belirleme yöntemi değişmeli. Bir masa kuruluyor, 15 kişi var. 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet tem­silcisi ve oy çokluğuyla karar alı­nıyor. Hiçbir itiraz mekanizması yok. Oysa asgari ücret bu ülkede milyonların geçimini belirleyen temel bir ücret. Dolayısıyla gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmeli.”

Ücretlerden alınan verginin yüksekliğinden şikayet eden Çer­kezoğlu, bunun düzeltilmesi ge­rektiğini kaydetti. Gelirde adalet için vergide adaletin şart olduğu­nu ifade eden Çerkezoğlu, “Vergi işi gerçekten sıkıntılı. Şu an ka­şıkla verilen artık kepçe ile geri alınıyor. Vergi dilimindeki ada­letsizlik nedeniyle çalışanların maaşları eriyor. Biz işverene ve­rilen yüzde 5’lik vergi indirimin­den çalışanların da yararlanma­sını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gazetecilere yönelik sendikal eğitim

DİSK, emek haberciliğini güçlendirmek ve medya çalışanlarının emek hareketine dair bilgi ve perspektiflerini derinleştirmek, çalışma ve deneyimlerini aktarmak amacıyla gazetecilere yönelik 5 günlük bir Emek Haberciliği Eğitim Kampı düzenleyecek. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Eğitim kapsamında DİSK’in çalışmaları, emek hareketinin tarihsel gelişimi, grev, toplu iş sözleşmesi süreçleri, mevzuat, örgütlenme deneyimleri, kadın ve eşitlik mücadelesi gibi başlıklarda kapsamlı içerik sunulacak. Kamp 13-17 Eylül Tarihleri arasında Birleşik Metal-İş’in Çeşme lonia tesislerinde gerçekleştirilecek” dedi.