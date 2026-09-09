Doğu Akdeniz ticareti için Mersin'e tersane ve KKTC ile iş birliği çağrısı

Çalıştayda, mavi ekonominin küresel ve ulusal boyutları ele alı­nırken, Mersin’in denizcilik ala­nındaki güçlü potansiyeli ve yeşil dönüşüm fırsatları değerlendiril­di. İnteraktif çalışma gruplarında ise deniz taşımacılığı, kıyı turizmi ve deniz biyoçeşitliliği başta olmak üzere farklı alanlarda ortak eylem planları ve yeni iş birliği projeleri geliştirilmesi hedeflendi.

Programda konuşan, MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, Ma­vi ekonominin artık yalnızca de­nizlerden ekonomik değer elde edilmesini değil; deniz taşımacı­lığından kıyı turizmine, su ürün­lerinden yenilenebilir enerjiye ve deniz ekosistemlerinin korun­masına kadar ekonomik büyüme, çevre ve sürdürülebilirliği bir­likte ele alan yeni bir kalkınma anlayışını ifade ettiğini kaydet­ti. Gedik, “Burada temel mesele, denizlerimizden daha fazla nasıl faydalanacağımızdan ziyade, de­nizlerin ekonomik potansiyelini ve doğal varlığını gelecek nesille­rin haklarını gözeterek nasıl de­ğerlendirebileceğimizdir.

Bu yaklaşım Mersin açısından büyük önem taşıyor. Mersin; de­nizi, limanı, lojistik altyapısı, sa­nayisi, tarımı, turizm potansiye­li, üniversiteleri ve güçlü denizci­lik sektörüyle mavi ekonominin farklı bileşenlerini aynı kentte buluşturabilen önemli merkez­lerden biri.

Mersin’in deniz tica­retindeki mevcut gücünü gele­ceğe taşıması; yalnızca liman ve taşımacılık kapasitesinin geliş­tirilmesiyle değil, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün takip edil­mesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve denizle ilişkili tüm sektörlerin ortak hareket etme­siyle mümkün olacaktır. Çalıştay­dan çıkacak görüşlerin yalnızca bugünün tartışmaları olarak kal­mamasını, Mersin’in sürdürüle­bilir denizcilik ve mavi ekonomi vizyonuna katkı sağlayacak yeni ortaklıkların ve projelerin önünü açmasını temenni ediyoruz” dedi.

"Doğu Akdeniz'de güçlü altyapı şart"

E. Tümamiral Cem Gürdeniz de Doğu Akdeniz’de değişen jeo­politik dengeler karşısında Türki­ye’nin yalnızca askeri değil, eko­nomik ve denizcilik altyapısı açı­sından da güçlü olması gerektiğini vurguladı. Mersin’de büyük bir ter­sane kurulması, acil durum ve kriz senaryolarına yönelik denizcilik altyapısının güçlendirilmesi ve KKTC ile ortak denizcilik çalışma­larının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gürdeniz, Mersin’in limanı, lojistik altyapısı, üniversi­teleri ve denizcilik eğitim kapasi­tesiyle Doğu Akdeniz’de stratejik bir liderlik rolü üstlenebilecek ko­numda olduğunu belirterek, “Türk deniz jeopolitiğinin Doğu Akde­niz’deki amiral gemisi Mersin’dir” mesajını verdi.