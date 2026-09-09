Doğu Akdeniz ticareti için Mersin'e tersane ve KKTC ile iş birliği çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu II Projesi kapsamında, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde Mersin Mavi Ekonomi Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştayda, mavi ekonominin küresel ve ulusal boyutları ele alınırken, Mersin’in denizcilik alanındaki güçlü potansiyeli ve yeşil dönüşüm fırsatları değerlendirildi. İnteraktif çalışma gruplarında ise deniz taşımacılığı, kıyı turizmi ve deniz biyoçeşitliliği başta olmak üzere farklı alanlarda ortak eylem planları ve yeni iş birliği projeleri geliştirilmesi hedeflendi.
Programda konuşan, MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, Mavi ekonominin artık yalnızca denizlerden ekonomik değer elde edilmesini değil; deniz taşımacılığından kıyı turizmine, su ürünlerinden yenilenebilir enerjiye ve deniz ekosistemlerinin korunmasına kadar ekonomik büyüme, çevre ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan yeni bir kalkınma anlayışını ifade ettiğini kaydetti. Gedik, “Burada temel mesele, denizlerimizden daha fazla nasıl faydalanacağımızdan ziyade, denizlerin ekonomik potansiyelini ve doğal varlığını gelecek nesillerin haklarını gözeterek nasıl değerlendirebileceğimizdir.
Bu yaklaşım Mersin açısından büyük önem taşıyor. Mersin; denizi, limanı, lojistik altyapısı, sanayisi, tarımı, turizm potansiyeli, üniversiteleri ve güçlü denizcilik sektörüyle mavi ekonominin farklı bileşenlerini aynı kentte buluşturabilen önemli merkezlerden biri.
Mersin’in deniz ticaretindeki mevcut gücünü geleceğe taşıması; yalnızca liman ve taşımacılık kapasitesinin geliştirilmesiyle değil, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün takip edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve denizle ilişkili tüm sektörlerin ortak hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Çalıştaydan çıkacak görüşlerin yalnızca bugünün tartışmaları olarak kalmamasını, Mersin’in sürdürülebilir denizcilik ve mavi ekonomi vizyonuna katkı sağlayacak yeni ortaklıkların ve projelerin önünü açmasını temenni ediyoruz” dedi.
"Doğu Akdeniz'de güçlü altyapı şart"
E. Tümamiral Cem Gürdeniz de Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengeler karşısında Türkiye’nin yalnızca askeri değil, ekonomik ve denizcilik altyapısı açısından da güçlü olması gerektiğini vurguladı. Mersin’de büyük bir tersane kurulması, acil durum ve kriz senaryolarına yönelik denizcilik altyapısının güçlendirilmesi ve KKTC ile ortak denizcilik çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gürdeniz, Mersin’in limanı, lojistik altyapısı, üniversiteleri ve denizcilik eğitim kapasitesiyle Doğu Akdeniz’de stratejik bir liderlik rolü üstlenebilecek konumda olduğunu belirterek, “Türk deniz jeopolitiğinin Doğu Akdeniz’deki amiral gemisi Mersin’dir” mesajını verdi.