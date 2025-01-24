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Dondurulmuş gıda pazarının lideri Kerevitaş isim değişikliğine gidiyor

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önemli şirketlerinden Kerevitaş'ın ismi Besler olarak değişiyor. İsim değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu da onay verdi. Kerevitaş, 2017 yılında Besler'i satın almıştı.

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Sekiz yıl önce Besler'i satın alan Kerevitaş, şimdi de adını değiştirip Besler oluyor. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bülteni'nde de yer alan kararla, Kerevitaş'ın adı "Besler" olarak değişti.

SPK'nın açıklaması

Konuyla ilgili SPK Bülteni'nde şu ifadelere yer verildi:

"Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 3 üncü maddesinde yapılması planlanan değişiklik ile ticaret ünvanının "Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak tadil edilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar
verilmiştir."

Yıldız Holding bünyesine katıldı

Superfresh markasıyla dondurulmuş gıda pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, ton balığı ve konserve üretimi de yapıyor. Kerevitaş, 2017 yılında  904,5 milyon TL'lik bir anlaşmayla Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Yayla gibi tanınmış, pazar lideri markaları olan Marsa’yı da bünyesinde bulunduran  Besler’i satın almıştı.

Kerevitaş, 17 sene önce Yıldız Holding bünyesine katılmıştı.