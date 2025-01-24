Dondurulmuş gıda pazarının lideri Kerevitaş isim değişikliğine gidiyor

Sekiz yıl önce Besler'i satın alan Kerevitaş, şimdi de adını değiştirip Besler oluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bülteni'nde de yer alan kararla, Kerevitaş'ın adı "Besler" olarak değişti.

SPK'nın açıklaması

Konuyla ilgili SPK Bülteni'nde şu ifadelere yer verildi:

"Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 3 üncü maddesinde yapılması planlanan değişiklik ile ticaret ünvanının "Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak tadil edilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar

verilmiştir."

Yıldız Holding bünyesine katıldı

Superfresh markasıyla dondurulmuş gıda pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, ton balığı ve konserve üretimi de yapıyor. Kerevitaş, 2017 yılında 904,5 milyon TL'lik bir anlaşmayla Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Yayla gibi tanınmış, pazar lideri markaları olan Marsa’yı da bünyesinde bulunduran Besler’i satın almıştı.

Kerevitaş, 17 sene önce Yıldız Holding bünyesine katılmıştı.