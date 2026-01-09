Dövizde destek oranı artmalı, vade belirli olmalı
TİM Başkanlar Kurulu, TCMB Başkanı Karahan’dan döviz dönüşüm desteğinin artırılmasını, sektörel ayrışma sağlanmasını ve yıllık periyoda alınarak öngörülebilir olmasını istedi. İhracatçılar ayrıca reeskont kredilerinde vadelerin uzatılmasını talep etti.
Recep ERÇİN
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki yerleşkesinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Genişletişmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda ihracatçılar, Başkan Karahan’dan hâlihazırda yüzde 3 oranında uygulanan döviz dönüşüm destek oranının artırılmasını, reeskont kredilerinde de vadelerin uzamasını talep etti. DÜNYA’nın toplantıya katılan ihracatçılardan edindiği bilgilere göre, geçen yıl ihracatçıya 68 milyar liralık döviz dönüşüm desteği verildiği toplantıda dile getirildi.
Destek tutar 1,5 milyar dolarda kaldı
Toplantıya katılan ihracatçılar 68 milyar liralık desteğin yaklaşık 1,5 milyar dolara denk geldiğine dikkat çekerek, 273 milyar doları aşan 2025 yılı ihracatı dikkate alındığında bu tutarın çok düşük kaldığını ve yüzde 20’lik bir orana denk geldiğini ifade ettiler. Döviz dönüşüm destek oranının artırılması, sektörler arası çeşitlendirme olması ve periyodik vadenin yıllık olarak belirlenerek öngörülebilir olması yönündeki taleplerini Başkan Karahan’a ilettiklerini kaydeden ihracatçılar, taleplerin değerlendirileceği şeklinde geri dönüş aldıklarını belirttiler. Buna karşın sektörel farklılaşmanın yapılmak istenilmediği için değil TCMB mevzuatı gereğince mümkün olmadığı için yapılamadığı yanıtını aldıklarını bildiren ihracatçılar, hem döviz dönüşüm desteği hem de reeskont kredisine yönelik taleplerde adres olarak bütçenin gösterildiğini not ettiler.
Sektörel ayrışma için çalışma yapılıyor
Bunun yanında, “Kur artınca kalıcı bir rahatlama olmuyor. Kur artınca enflasyon da artıyor, faydası gidiyor” mesajı aldıklarını anlatan ihracatçılar, 68 milyar liralık döviz dönüşüm desteğinin faiziyle birlikte TCMB’ye 100 milyar liralık zarar yazdırdığı, bunun da Hazine’ye yansıdığı ve parasal genişlemeye de neden olduğu bilgisini edindiklerini aktardılar.
Her ne kadar sanayi politikasının alanı olsa da döviz dönüşüm desteğinde sektörel ayrışmaya gidilip gidilemeyeceği yönünde TCMB bünyesinde bir çalışma yapıldığı bilgisini de edindiklerini dile getiren ihracatçıların DÜNYA’ya verdiği diğer görüşler özetle şöyle oldu: “Bugüne kadar eleştirdiğimiz enflasyon-kur dengesi konusundaki görüşlerimizi aktardık. ‘Başka ülkeler neden bizim enflasyonumuzu ithal etsin?’ dedik. Sayın Başkan da verilere hakim, reel sektörün durumunu iyi anlıyor. Hepimizin ortak fikri enflasyon sorununu çözmek. İnanıyoruz ki aşağı gelecek ama gelirken sancılı olmasın. Bu toplantıların üç ayda bir yapılmasının faydalı olacağını da söyledik.”
Öte yandan toplantıda hemen her sektör süre el verdiğince sorunlarını Başkan Karahan’a aktardı. Hemen her ihracatçı döviz dönüşüm desteği konusunu gündeme getirdi. Döviz rezervlerinin arttığı ortamda imkanların genişletilebileceği kaydedildi. Hazır giyim ve tekstildeki istihdam ve üretim kayıplarına işaret edilerek, kaybedilen müşterinin üretim kaybına, üretim kaybının da üretim ekosisteminin bozulmasına yol açacağı sektör temsilcisi başkanlarca Karahan’a aktarıldı.
Karahan’ın kur ve dış talebin ihracata etkisine de değindiğini anlatan ihracatçılar, “Dış talep bir puan yükseldiğinde ihracatın 2,3 puan arttığı ifade edildi. Buna karşın kurun etkisinin binde 2 olduğu kaydedildi”ifadelerini kullandı.
İhracat terkin limiti 30 bin dolara çıkmalı
İhracatçıların, TCMB Başkanı Karahan’a aktardığı diğer görüşler özetle şöyle oldu: “Dolar bazında fiyatı en çok artan ülke olmamamız lazım. Kendi ülkemizde ürün satalım diyoruz taksit yapamıyoruz. Mobilya ithalatımız 400 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıktı. İş gücündeki artışın kurdan çok daha fazla artıyor olması yüzünden emek yoğun sektörlerde sorun yaşandı. Emek yoğun sektörler yüksek oranda döviz kazandıran sektörler.
Maliyetinde işçilik yüzde 1 olanla, maliyetinde yüzde 60 olan sektöre aynı oranda döviz dönüşüm desteği verilmesi doğru mu? Faiz indirimlerinde biraz daha cesur olmak gerekmez mi? Reel faiz bize biraz yüksek gibi geliyor. Reeskont kredilerinin vadelerinin uzatılmasında fayda görüyoruz. Eğitimin enflasyonu artırdığı algıya dayalı; öğrenmen ücretini de öğrenci ücretin de devlet belirliyor. İhracat terkin limitleri 15 bin dolardan en azından 30 bin dolara çıkarılması Maliye’nin de ve bizim de yükümüzü azaltır. Döviz dönüşüm desteği periyodik olmak yerine takvim yılına bağlanırsa önümüzü görürüz. İhracatçı sizden gelen yüzde 3’ü maliyetine ekleyip fiyatını ona göre veriyor. Uzayıp uzamayacağını toplantılarda öğreniyoruz.”