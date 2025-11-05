DSO Başkanı Kasapoğlu: Sanayici çok yoruldu

Denizli Sanayi Odası’nın kasım ayı meclis toplantısı, ekonomik şartların sanayi üzerindeki etkileri ve nitelikli işgücünün geleceğinin masaya yatırıldığı kapsamlı bir gündemle gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, düşük kur-yüksek faiz politikasının sanayici üzerindeki baskısına dikkat çekti. Kasapoğlu, son dönemde sanayicinin motivasyon kaybı yaşadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Düşük kur - yüksek faiz ikilemi sanayiciyi her gün yeni bir çıkmaza sürüklüyor. Geçtiğimiz hafta bir basın açıklaması yaptık. Bugün hala yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranlarıyla karşı karşıyayız. Bu süreçte sanayicimiz çok yoruldu.

Hepimizin umudu kırılıyor; sahada bunu gözlemliyoruz. Ocak ayı yaklaşırken sanayici için yeni bir maliyet denklemi, yeni zorluklar söz konusu olabilir. Bu sorunları ifade ederken dış pazarların da iyi olmadığının farkındayız. Yeni bir motivasyona ihtiyacımızın olduğunun farkındayız. Biz sanayiciyiz; üretmekten ve bu ülkeye olan inancımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

“Sanayi-eğitim iş birliğini daha sistematik hale getiriyoruz”

Kasapoğlu konuşmasında ayrıca nitelikli iş gücü ihtiyacının giderek belirginleştiğini belirterek, meslek lisesi mezunlarının alanlarında istihdamının desteklenmesi ve avantajlarla güçlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı: “Nitelikli işgücü yetiştirme ve bulma konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün aramızda bulunan İl Müdürümüz göreve geldiği günden beri bu meselenin çözümü adına desteğini her zaman hissettiriyor. İşleyişi elimizden geldiği ölçüde düzeltmek için elbirliğiyle çalışıyoruz. Bugün meslek lisesi mezunlarının kendi iş kollarında çalışmaya devam oranı yüzde 14’ler düzeyinde.

Türkiye’nin her şehrinde Odalar, dernekler ve iş dünyası örgütleri bu konunun çözümü adına çalışmalarını hızlandırmalı. Geçtiğimiz toplantıda söylediğim gibi, ‘sanayi-eğitim iş birliği’ modelini sadece proje bazında görmüyoruz; bunu sistematik bir yönetim yapısına dönüştürme kararlılığındayız. Bu nedenle Meclis toplantısını bu gündeme ayırdık.”

Kentin dinamikleriyle ortak adımlar

Kasapoğlu konuşmasında, Denizli Sanayi Odası’nın kentin sosyal hayatına da dokunan sorumlulukları olduğunun altını çizdi. Şehrin yaşam kalitesini ve gençlerin geleceğini güçlendirecek adımların paydaşlarla birlikte atıldığını vurgulayan Kasapoğlu, “Denizli Sanayi Odası, yaşadığı ülkeye ve şehre karşı olan sorumluluğunun farkında. Başta Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle bu sorumluluğu sağlam adımlarla yerine getirmeye kararlıyız. Çok yakında bu konuda bir müjdeyi Denizli kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.