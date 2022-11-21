DÜNYA Gazetesi Abonelik

İmtiyaz sahibi olduğumuz Dünya Gazetesi, Dünya Ekonomi Politika, www.dunya.com, Dünya Executive, Dünya Kitap, Dünya Tekno ve İhracatın Yıldızları markalarımız için NBE Medya Yayın Basın A.Ş. ile 2019 yılında imzalanmış olan ‘marka kiralama sözleşmesi’ 18.11.2022 tarihi itibarıyla son bulmuştur.

Markanın kurucusu Sayın Nezih Demirkent’in yaşamı ve meslek hayatı süresince gözettiği etik değerler çerçevesinde sözleşme süresinin dolmasını bekleyen kurumumuz, doğru ve tarafsız haberciliğin “Dünya” çatısında yaşamaya devam edeceğini, daha güçlü, daha özgün, objektif habercilik anlayışıyla Dünya Gazetesi’nin yayın hayatını kendi kadrosu ile her zamanki gibi kesintisiz sürdüreceğini kamuoyuna duyurmaktan kıvanç duymaktadır.

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