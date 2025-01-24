Dünya Varlık'ın halka arzı gecikiyor
Dünya Varlık Yönetimi, halk arzın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, halka arz sürecinin yeniden gözden geçirilerek bu kararın verildiği ifade edildi.
Dünya Varlık Yönetimi, halk arzın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yönetim bunun nedeni olarak toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşullarını gösterdi.
"Halka arz sürecimiz yeniden gözden geçirilmiştir"
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz paylarının planlanan halka arzına ilişkin 22–24 Ocak 2025 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecimiz yeniden gözden geçirilmiştir.
Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir."