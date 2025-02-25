Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı: Zirvede bakın hangi isim var?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, servetiyle dünya genelindeki en zengin kişi olma unvanını koruyor. Musk’ın serveti, 385 milyar dolara ulaşırken, 2023 yılında iş dünyasında büyük bir değişimi ve dijitalleşmenin etkilerini de yansıtıyor.

Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos ikinci ve üçüncü sırada

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, 241 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise 237 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sıraya yerleşti. Her iki milyarder de teknoloji sektörü üzerinden büyük bir servet birikimine sahip.

Avrupa'nın en zengin kişisi: Bernard Arnault

Fransa'nın en zengin ismi Bernard Arnault, 196 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alırken, Avrupa'nın en zengin kişisi unvanını elinde tutuyor. Arnault, lüks markalar zinciri LVMH'nin sahibi olarak biliniyor.

Diğer isimler ve servet dağılımı

Listede yer alan diğer milyarderler arasında yazılım devi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 192 milyar dolarlık servetiyle beşinci, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise 168 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada yer aldı. Ayrıca, Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, sırasıyla 162 milyar ve 153 milyar dolarlık servetleriyle sıralamanın üst sıralarında bulunuyor. Warren Buffett, 150 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu, eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer ise 143 milyar dolarlık servetiyle listenin 10. sırasında yer aldı.

Toplam servet, 2,875 milyar dolara ulaştı

Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti, 2,875 milyar dolara ulaşırken, bu rakam küresel servet birikiminde dikkat çeken bir seviyeye işaret ediyor. Teknoloji sektörü liderlerinin domine ettiği liste, dijital dönüşümün ekonomiye etkilerini de gözler önüne seriyor. Bu milyarderlerin çoğu, teknoloji, dijital medya ve lüks sektörlerinde dev yatırımlar yapmayı sürdürüyor.