Dünyanın ilk fuarı olacak LESEXPO 3 kıtadan ziyaretçi ağırlayacak

Hamide HANGÜL

Türkiye ekonomisi­ne yaklaşık 12 milyar doların üzerinde kat­kı sağlayan yük mühendisliği alanındaki dünyanın ilk fua­rı İstanbul’da gerçekleştirile­cek. Sektörün ilk ve tek mesleki dayanışma kuruluşu olan Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Oda­sı’nın (BTSO) iştiraki olan KFA Fuarcılık’ın birlikte düzenle­yeceği LESEXPO-Yük Mühen­disliği Hizmetleri için Avru­pa-Asya-Afrika’nın önde gelen ticaret fuarı, 7-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Fu­ar Merkezi’nde kapılarını aça­cak. Fuarın iş birliği sözleşme­si, YMB Yönetim Kurulu Baş­kanı Ahmet Altunkum, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay tara­fından imzalandı.

Satıcı ve alıcılar buluşacak

Dünyada bir ilk olacak fua­rıın inşaat, enerji, denizci­lik, ağır sanayi, alt ve üst yapı ve benzeri proje in­şaatlarında yük mü­hendisliği hizmet­lerinin değer ve öneminin da­ha iyi anla­şılmasını sağlayacağını söyle­yen Altunkum, LESEXPO’nun üç kıtadan üretici, satıcı, kul­lanıcı, tedarikçi ve bunlardan hizmet alan firmaları ilk kez bir araya getireceğini vurguladı.

Bauma dünyada tüm iş maki­nelerini tek çatı altında topla­yan bir fuarken, LESEXPO’nun yük mühendisliği hizmetleri ekosistemindeki hizmet alan ve hizmet verenleri bir araya getirecek ilk ihtisas fuarı ola­cağına dikkat çeken Altun­kum, fuarın bu ekosis­temde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ulaş­tığı uluslararası stan­dartlarının ortaya çık­masına ve dünyaya açılmasına öncü­lük edeceğine inandığını belirtti.

“Türkiye ve Suriye ilişkileri güçlenerek gidecek”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Suriye’ye yönelik bir soru üzerine, Türkiye’nin önemine vurgu yaparak, aynı istikrarla söz konusu politikaların yürütülmesi halinde Türkiye’nin söz sahibi olacağını söyledi.

Dünyada gelişmiş bütün ekonomilere bakıldığında, yüzde 50’den fazlasının o ülkenin komşularından geldiğine işaret eden Burkay, “Şu anda Bursa, İstanbul ve Güney Doğu’daki 4-5 ilimiz, Suriye’de bu olaylar başladıktan sonra en fazla göç alan ve en fazla şirket kurulan iller. Bunlardan geriye dönmeye başlayanlar var, oraya dönünce de üretim yapmak isteyecek. O zaman da Türkiye’de dostlarını arayacaklar, yani bu işbirlikleri çok güçlenerek gidecek'' dedi.

''Yurt içi ve yurtdışı pazarlarda gücümüzü pekiştireceğiz''

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise BTSO olarak Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri ile bütünleşen birçok stratejik projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, KFA Fuarcılık’ın yeni nesil organizasyonları ile Türkiye ekonomisine ayrı bir güç kattığını belirtti.

Yük Mühendisliği Birliği ile yapılan protokolün önemine işaret eden Başkan Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Protokolümüzle sektörümüzün dünyaya açılması için önemli bir adım atıyoruz. Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız bu işbirliği sektörün önümüzdeki süreçte yurt içinde ve yurt dışında uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirecek.

KFA Fuarcılık organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz fuarımız sektörün küresel iş birliğini artırarak, dünyanın referans etkinliği olacak. İstanbul Fuar Merkezi’nde hem kapalı hem de açık alanda hayata geçireceğimiz fuarımız hem ülkemizde ilk olacak hem de sektör adına ciddi katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bununla birlikte sektörün fuarcılık dışında başta özellikle operatör eğitimi olmak üzere birçok alanda ihtiyaçları var.

Bu ihtiyaçların giderilmesi için de BTSO olarak Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız işbirliğiyle önümüzdeki süreçte birçok projeyi birlikte yürüteceğiz. Bu işbirliğimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre; KFA Fuarcılığın ilk olarak İstanbul'da düzenleyeceği ve 2 yılda bir kapılarını açacak olan LESEXPO'nun tanıtımı için Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında yer alan ülkelerde çalışmalar gerçekleştirilecek. LESEXPO’nun 2027’den sonra Afrika ve Asya kıtasında da belirlenecek şehirlerde düzenlenmesi planlanıyor.

İnşaat içindeki payı %8

Türkiye’de yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve sayıları her geçen gün artan, yaklaşık 5 binin üzerinde büyük, orta ve küçük işletme olduğu tahmin ediliyor. Yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri veren sektörün, inşaat içindeki payı ise yüzde 7.5-8 arasında. Yük Mühendisleri Birliği (YMB) ise, Türkiye’nin yedi bölgesinde ve yurtdışında yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri alanında faaliyet gösteren 129 firmanın üye olduğu bir üst kuruluş.