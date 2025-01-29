Dünyanın ilk fuarı olacak LESEXPO 3 kıtadan ziyaretçi ağırlayacak
Ekonomiye 12 milyar dolarlık katkı sağlayan yük mühendisliği hizmetleri alanındaki dünyanın ilk fuarı olacak LESEXPO, İstanbul’da 7-14 Eylül’de kapılarını açacak. Üç kıtadan ziyaretçi ağırlayacak fuara yönelik iş birliği protokolü Bursa Ticaret Sanayi Odası ve Yük Mühendisliği Birliği arasında imzalandı.
Hamide HANGÜL
Türkiye ekonomisine yaklaşık 12 milyar doların üzerinde katkı sağlayan yük mühendisliği alanındaki dünyanın ilk fuarı İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sektörün ilk ve tek mesleki dayanışma kuruluşu olan Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan KFA Fuarcılık’ın birlikte düzenleyeceği LESEXPO-Yük Mühendisliği Hizmetleri için Avrupa-Asya-Afrika’nın önde gelen ticaret fuarı, 7-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuarın iş birliği sözleşmesi, YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay tarafından imzalandı.
Satıcı ve alıcılar buluşacak
Dünyada bir ilk olacak fuarıın inşaat, enerji, denizcilik, ağır sanayi, alt ve üst yapı ve benzeri proje inşaatlarında yük mühendisliği hizmetlerinin değer ve öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını söyleyen Altunkum, LESEXPO’nun üç kıtadan üretici, satıcı, kullanıcı, tedarikçi ve bunlardan hizmet alan firmaları ilk kez bir araya getireceğini vurguladı.
Bauma dünyada tüm iş makinelerini tek çatı altında toplayan bir fuarken, LESEXPO’nun yük mühendisliği hizmetleri ekosistemindeki hizmet alan ve hizmet verenleri bir araya getirecek ilk ihtisas fuarı olacağına dikkat çeken Altunkum, fuarın bu ekosistemde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ulaştığı uluslararası standartlarının ortaya çıkmasına ve dünyaya açılmasına öncülük edeceğine inandığını belirtti.
“Türkiye ve Suriye ilişkileri güçlenerek gidecek”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Suriye’ye yönelik bir soru üzerine, Türkiye’nin önemine vurgu yaparak, aynı istikrarla söz konusu politikaların yürütülmesi halinde Türkiye’nin söz sahibi olacağını söyledi.
Dünyada gelişmiş bütün ekonomilere bakıldığında, yüzde 50’den fazlasının o ülkenin komşularından geldiğine işaret eden Burkay, “Şu anda Bursa, İstanbul ve Güney Doğu’daki 4-5 ilimiz, Suriye’de bu olaylar başladıktan sonra en fazla göç alan ve en fazla şirket kurulan iller. Bunlardan geriye dönmeye başlayanlar var, oraya dönünce de üretim yapmak isteyecek. O zaman da Türkiye’de dostlarını arayacaklar, yani bu işbirlikleri çok güçlenerek gidecek'' dedi.
''Yurt içi ve yurtdışı pazarlarda gücümüzü pekiştireceğiz''
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise BTSO olarak Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri ile bütünleşen birçok stratejik projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, KFA Fuarcılık’ın yeni nesil organizasyonları ile Türkiye ekonomisine ayrı bir güç kattığını belirtti.
Yük Mühendisliği Birliği ile yapılan protokolün önemine işaret eden Başkan Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Protokolümüzle sektörümüzün dünyaya açılması için önemli bir adım atıyoruz. Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız bu işbirliği sektörün önümüzdeki süreçte yurt içinde ve yurt dışında uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirecek.
KFA Fuarcılık organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz fuarımız sektörün küresel iş birliğini artırarak, dünyanın referans etkinliği olacak. İstanbul Fuar Merkezi’nde hem kapalı hem de açık alanda hayata geçireceğimiz fuarımız hem ülkemizde ilk olacak hem de sektör adına ciddi katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bununla birlikte sektörün fuarcılık dışında başta özellikle operatör eğitimi olmak üzere birçok alanda ihtiyaçları var.
Bu ihtiyaçların giderilmesi için de BTSO olarak Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız işbirliğiyle önümüzdeki süreçte birçok projeyi birlikte yürüteceğiz. Bu işbirliğimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre; KFA Fuarcılığın ilk olarak İstanbul'da düzenleyeceği ve 2 yılda bir kapılarını açacak olan LESEXPO'nun tanıtımı için Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında yer alan ülkelerde çalışmalar gerçekleştirilecek. LESEXPO’nun 2027’den sonra Afrika ve Asya kıtasında da belirlenecek şehirlerde düzenlenmesi planlanıyor.
İnşaat içindeki payı %8
Türkiye’de yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve sayıları her geçen gün artan, yaklaşık 5 binin üzerinde büyük, orta ve küçük işletme olduğu tahmin ediliyor. Yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri veren sektörün, inşaat içindeki payı ise yüzde 7.5-8 arasında. Yük Mühendisleri Birliği (YMB) ise, Türkiye’nin yedi bölgesinde ve yurtdışında yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri alanında faaliyet gösteren 129 firmanın üye olduğu bir üst kuruluş.