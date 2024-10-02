EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, ihracatçıya navlun desteği istedi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada ihracatın daralan Avrupa pazarından olumsuz etkilenmemesi için yeni pazarlara açılmak gerektiğini söyleyerek, devletin ihracatçıya mutlaka navlun desteği vermesi gerektiğini ifade etti.
Özlem SARSIN
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ihracatın daralan Avrupa pazarından olumsuz etkilenmemesi için yeni pazarlara açılmak gerektiğini söyledi. Yorgancılar, devletin ihracatçıya mutlaka navlun desteği vermesi gerektiğini ifade etti.
"Hepimizin ortak sorunu enflasyon"
Öte yandan Merkez Bankasının artan döviz rezervleri karşılığında ihracatçının döviz alım ve satımında serbest bırakılması gerektiğini de vurgulayan Yorgancılar sanayicilere şöyle seslendi: “İki gün önce Merkez Bankası Başkanı ile yaptığımız toplantıda düşüncelerimizi dile getirdik. Hepimizin ortak sorunu enflasyon, bunu düşürebilmek için yapmamız gereken tedbirler var. Bugünden itibaren ne yapmamız lazım? 3 Ekim’de enflasyon verisi açıklanacak, yüzde 48 civarına gelecek, yılsonu itibari ile de 41 civarı bir beklenti var.
Enflasyonla mücadelede ellerindeki tek şey şu an faiz. Faizler aşağı indiği zaman yatırım ve harcama artıyor, iç talep yükseliyor, faiz düştüğü anda satın alma gücü devreye giriyor ve borçlanma ortaya çıkıyor. Ama esas enflasyonu düşürmeyi istedikleri yöntem bu mu? Değil. İç piyasadaki daralma, yurt dışındaki ihracata dayalı büyüme stratejisi olmalı.” Avrupa Birliği’nin Türkiye ihracatında yüzde 45’lik bir payı olduğunu söyleyen Yorgancılar, “Fakat AB PMI endeksleri düşüyor, talep azalıyor, orada büyüme yok. Örnek, Volkswagen fabrikası işçi çıkarmamak için Almanya’da sendikalarla görüşmeye başlıyor.
Bu nedenle bizim yeni pazarlarımız olması lazım. Yeni pazar olması için navlun desteği lazım. Verin navlun desteği bu geçiş süreci içinde, biz ihracatımızı o zaman biraz daha artırabilir, rekabet edebilir durumda olalım” dedi. Yorgancılar sözlerine şöyle devam etti: “Bakın tekstil sektörü bizim son 5 yıl içinde toplam ihracatımızın yüzde 16.5’ini alırken, 2023 yılında 13,5’e düşmüş. Tekstilde artık rekabet edemez hale geliyoruz. Deri sektörü, giyim ve tekstil sektörü bu sektörler. Eğer böyle giderse bu sektörlerde geleceğimiz daha da karanlık.
Onun için ciroları artırabilmemiz, rekabet edebilmemiz için, buradaki üreticilerin Kuzey Afrika ülkelerine gitmemesi için mutlaka desteklenmesi lazım. Tekstildeki başarıyı yıllardan beri gururla söylüyorduk, onlar taşıdılar bu ülkeyi. Bugün de tekstil ihracatçımızın desteklenmesi lazım. Merkez Bankası başkanına her şeyi anlattık. Rezervlerimiz de madem böyle yükseldi, ihracattan gelen paralar dursun, isteyen döviz tutsun isteyen satsın.”
“HIT-30 destek programını önemsiyoruz”
OVP’de yer alan yüksek teknolojik dönüşümün sağlanmasına ilişkin HIT-30 destek programının da çok önemli olduğuna değinen Yorgancılar, bu konuda şunları söyledi, “HIT-30 adıyla; yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen bir yatırım programı paylaşıldı. Çağrıya çıkılan 6 temel üretim alanı; HIT-Elektrikli Araç, batarya, çip, güneş, rüzgar enerjisi ve Ar-Ge’dir.
Bu kapsamda, 2030 yılına kadar toplam 30 milyar dolar değerinde destek sağlanması öngörülmektedir. İleri teknoloji üretimi destekleyen bu yatırımlardan maksimum fayda elde edilmesini, ülkemize ivme katacak yatırımlara vesile olmasını ümit ediyorum. Özellikle doğrudan yabancı yatırımlar açısından önemsediğim desteklere, kendi ismiyle açılan web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ancak bunlarla ilgili mutlaka know how lazım. Mesela çip üretimini sanayicinin yalnız yapması mümkün değil burada devletin mutlaka işin içinde olması lazım.”