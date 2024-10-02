EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, ihracatçıya navlun desteği istedi

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ihracatın daralan Avrupa pazarından olumsuz et­kilenmemesi için yeni pazarla­ra açılmak gerektiğini söyledi. Yorgancılar, devletin ihracatçı­ya mutlaka navlun desteği ver­mesi gerektiğini ifade etti.

"Hepimizin ortak sorunu enflasyon"

Öte yandan Merkez Bankası­nın artan döviz rezervleri karşı­lığında ihracatçının döviz alım ve satımında serbest bırakılması ge­rektiğini de vurgulayan Yorgan­cılar sanayicilere şöyle seslen­di: “İki gün önce Merkez Bankası Başkanı ile yaptığımız toplantı­da düşüncelerimizi dile getirdik. Hepimizin ortak sorunu enflas­yon, bunu düşürebilmek için yap­mamız gereken tedbirler var. Bu­günden itibaren ne yapmamız la­zım? 3 Ekim’de enflasyon verisi açıklanacak, yüzde 48 civarına gelecek, yılsonu itibari ile de 41 civarı bir beklenti var.

Enflasyon­la mücadelede ellerindeki tek şey şu an faiz. Faizler aşağı indiği za­man yatırım ve harcama artıyor, iç talep yükseliyor, faiz düştüğü anda satın alma gücü devreye gi­riyor ve borçlanma ortaya çıkıyor. Ama esas enflasyonu düşürmeyi istedikleri yöntem bu mu? Değil. İç piyasadaki daralma, yurt dışın­daki ihracata dayalı büyüme stra­tejisi olmalı.” Avrupa Birliği’nin Türkiye ihracatında yüzde 45’lik bir payı olduğunu söyleyen Yor­gancılar, “Fakat AB PMI endeks­leri düşüyor, talep azalıyor, ora­da büyüme yok. Örnek, Volkswa­gen fabrikası işçi çıkarmamak için Almanya’da sendikalarla gö­rüşmeye başlıyor.

Bu nedenle bi­zim yeni pazarlarımız olması la­zım. Yeni pazar olması için nav­lun desteği lazım. Verin navlun desteği bu geçiş süreci içinde, biz ihracatımızı o zaman biraz daha artırabilir, rekabet edebilir du­rumda olalım” dedi. Yorgancılar sözlerine şöyle devam etti: “Ba­kın tekstil sektörü bizim son 5 yıl içinde toplam ihracatımızın yüz­de 16.5’ini alırken, 2023 yılında 13,5’e düşmüş. Tekstilde artık re­kabet edemez hale geliyoruz. De­ri sektörü, giyim ve tekstil sek­törü bu sektörler. Eğer böyle gi­derse bu sektörlerde geleceğimiz daha da karanlık.

Onun için ci­roları artırabilmemiz, rekabet edebilmemiz için, buradaki üre­ticilerin Kuzey Afrika ülkelerine gitmemesi için mutlaka destek­lenmesi lazım. Tekstildeki başa­rıyı yıllardan beri gururla söylü­yorduk, onlar taşıdılar bu ülkeyi. Bugün de tekstil ihracatçımızın desteklenmesi lazım. Merkez Bankası başkanına her şeyi an­lattık. Rezervlerimiz de madem böyle yükseldi, ihracattan gelen paralar dursun, isteyen döviz tutsun isteyen satsın.”

“HIT-30 destek programını önemsiyoruz”

OVP’de yer alan yüksek teknolojik dönüşümün sağlanmasına ilişkin HIT-30 destek programının da çok önemli olduğuna değinen Yorgancılar, bu konuda şunları söyledi, “HIT-30 adıyla; yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen bir yatırım programı paylaşıldı. Çağrıya çıkılan 6 temel üretim alanı; HIT-Elektrikli Araç, batarya, çip, güneş, rüzgar enerjisi ve Ar-Ge’dir.

Bu kapsamda, 2030 yılına kadar toplam 30 milyar dolar değerinde destek sağlanması öngörülmektedir. İleri teknoloji üretimi destekleyen bu yatırımlardan maksimum fayda elde edilmesini, ülkemize ivme katacak yatırımlara vesile olmasını ümit ediyorum. Özellikle doğrudan yabancı yatırımlar açısından önemsediğim desteklere, kendi ismiyle açılan web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ancak bunlarla ilgili mutlaka know how lazım. Mesela çip üretimini sanayicinin yalnız yapması mümkün değil burada devletin mutlaka işin içinde olması lazım.”