EBSO Başkanı Yorgancılar: Belirsiz ve kuralsız bir dünya ön plana çıkıyor

Özlem SARSIN

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete giren yeni EBSO hizmet binasında düzenlenen meclis toplantısında konuşan Yorgancılar, “20 Ocak’ta Davos’taki liderlerin tamamı kuralsız bir dünyanın artık ön plana çıktığını dile getirmeye başladı. Bunun altında ne yatıyor? ABD Başkanı diyor ki ben Grönland’ı alacağım.

Trump’ın tehdit ettiği ülkelerin tamamı kuzey ve güney Amerika kıtasında. Buradan çıkardığımız sonuç; artık kuralsız bir dünya var. Bizim doğru bildiklerimiz, artık öyle bir dünya olmadığı bir sürecin içindeyiz. ABD’nin AB ile imzaladığı anlaşmanın durması da bunun örneklerinden bir tanesi. Bizim ABD ile de AB ile de anlaşmalarımız var ama işin içinde değiliz. AB ile menüdeyiz ama masada yokuz. Zor bir süreç bekliyor bizi” dedi.

“MB karşılık oranları düşmeli”

Sanayici taleplerinin artık hayata geçirilerek, iş dünyasının gündeminden kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, “Sanayinin kalkınma bileşenleri var. En önemli konular enflasyon, krediye ulaşım, rekabet şansının ayağa kalkabilmesi için vergi ve teşvik uygulamalarına ilişkin çözüm bekliyoruz.

Görmek istediğimiz taleplerin artık hayata geçirilerek iş dünyasının gündeminden kaldırılması, finansmana ulaşım, enflasyonun düşmesi gerekiyor. Politika faizi 1 puan aşağı indi ama bankaların kredi faizlerinde hala istenilen seviyeye gelmedi. 37 politika faizi var bankalardan aldığımız kredi faizi 47-48-49. Banka faizlerinin aşağı inmesi lazım. Bunun için de Merkez Bankası karşılık oranlarının aşağı inmesi gerekiyor ki bankaların da maliyetleri aşağı insin” dedi.

2026 yılında, eğitim sistemi, toplumsal yapı, hukuk sistemi, güvenin tesisi, yatırım ortamı ve üreten bir ekonomiye dönük beklentilerin olduğunu da dile getiren Yorgancılar, EBSO Ekonomik Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre de üyelerin döviz kurlarının baskılanmaması, SGK ve enerji maliyetlerinin azaltılması, finansmana erişimde kolaylık konusunda düzenlemeler beklediğini sözlerine ekledi.