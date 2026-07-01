EBSO: Sanayicinin kârı finansmana gidiyor

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Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı’nın (EBSO) Haziran ayı meclis toplantısında sanayinin gündemi finansman maliyetleri, üretimde yavaşla­ma ve ihracat baskısı oldu. Top­lantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ha­kan Ürün, mevcut ekonomik ko­şulların üretici üzerindeki yü­künü artırdığını belirterek, sa­nayicinin yatırım ve büyüme kapasitesinin finansman gider­leri nedeniyle zayıfladığını söy­ledi.

Ürün, EBSO’nun açıkladığı 100 Büyük Sanayi Kuruluşu ve­rilerinin üretim tarafındaki ya­vaşlamayı net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Buna göre şirketlerin üretimden satışları ve net satışlarında nominal artış yaşansa da artış oranlarının enf­lasyonun altında kaldığını, reel tarafta gerilemenin sürdüğünü belirtti.

Sıkı para politikasının üretici üzerindeki etkilerine dikkat çe­ken Ürün, finansman giderleri­nin faaliyet kârına oranının son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 73,3’e yükseldiğini söyle­di. Ürün, “Firmalarımızın elde ettiği kaynağın önemli bölümü artık yatırıma, kapasite artışına ve teknoloji dönüşümüne değil finansman maliyetlerine yöne­liyor” değerlendirmesinde bu­lundu.

Ekonominin yılın ilk çeyre­ğinde büyümesine rağmen ima­lat sanayindeki daralmaya işaret eden Ürün, üretimdeki yavaşla­manın resmi verilerle de teyit edildiğini kaydetti.

İhracatta rekabet baskısı artıyor

İhracat performansındaki za­yıflamaya da değinen Ürün, ih­racatın üretim içindeki payında gerileme yaşandığını belirterek özellikle sanayi yoğun kentler­de rekabet gücünü koruyacak adımların önem kazandığını söyledi.

Ürün, üreticilerin finansma­na erişiminin daha öngörülebi­lir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifa­de ederek, kısa vadeli destekle­rin yanında uzun soluklu meka­nizmalara ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Suriye pazarı için destek çağrısı

İstihdam tarafındaki maliyet baskısına da dikkat çeken Ürün, işçilik giderlerinin üretici üze­rindeki yükünün arttığını belir­terek istihdam desteklerinde çalışanların emeklilik haklarını koruyan modeller geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasında ihracat pazar­larına ilişkin değerlendirmeler­de de bulunan Ürün, yeniden ya­pılanma sürecindeki Suriye’nin Türkiye açısından önemli fır­satlar barındırdığını ancak yük­sek gümrük vergileri, vize uygu­lamaları ve ticari engeller nede­niyle ihracatçıların zorlandığını söyledi.

Türkiye’nin bu pazarda avan­tajını kaybetmemesi gerektiğini belirten Ürün, ilgili kurumların süreci desteklemesinin önemi­ne işaret etti.

Ender Yorgancılar aday olmayacak

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, haziran ayı meclis toplantısında bir sonraki seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

1992 yılında meslek komitesi üyeliğiyle başladığı EBSO yolculuğuna değinen Yorgancılar, kurumun kendisi için bir görevden öte emanet anlamı taşıdığını söyledi.

“EBSO nesilden nesile devam eden bir emanet. O emaneti alnımın akıyla devretme vaktimin yaklaştığı bir meclis toplantısındayım” diyen Yorgancılar, görev süresi boyunca kurum kültürünü ve ortak aklı ön planda tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dört dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin ardından bayrağı devralacak yönetime de mesaj veren Yorgancılar, “Koltuklar geçici, bırakılan izler kalıcıdır. Oda her türlü menfaatin önünde gelmeli” dedi.