EBSO: Sanayicinin kârı finansmana gidiyor
EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, haziran ayı meclis toplantısında sanayideki kırılganlığın derinleştiğine dikkat çekti. Üretimden satış artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığını belirten Ürün, finansman giderlerinin faaliyet kârına oranının yüzde 73,3’e yükseldiğini söyledi. Ürün, ihracatçıların rekabet gücünü koruyacak yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Haziran ayı meclis toplantısında sanayinin gündemi finansman maliyetleri, üretimde yavaşlama ve ihracat baskısı oldu. Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, mevcut ekonomik koşulların üretici üzerindeki yükünü artırdığını belirterek, sanayicinin yatırım ve büyüme kapasitesinin finansman giderleri nedeniyle zayıfladığını söyledi.
Ürün, EBSO’nun açıkladığı 100 Büyük Sanayi Kuruluşu verilerinin üretim tarafındaki yavaşlamayı net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Buna göre şirketlerin üretimden satışları ve net satışlarında nominal artış yaşansa da artış oranlarının enflasyonun altında kaldığını, reel tarafta gerilemenin sürdüğünü belirtti.
Sıkı para politikasının üretici üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ürün, finansman giderlerinin faaliyet kârına oranının son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 73,3’e yükseldiğini söyledi. Ürün, “Firmalarımızın elde ettiği kaynağın önemli bölümü artık yatırıma, kapasite artışına ve teknoloji dönüşümüne değil finansman maliyetlerine yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ekonominin yılın ilk çeyreğinde büyümesine rağmen imalat sanayindeki daralmaya işaret eden Ürün, üretimdeki yavaşlamanın resmi verilerle de teyit edildiğini kaydetti.
İhracatta rekabet baskısı artıyor
İhracat performansındaki zayıflamaya da değinen Ürün, ihracatın üretim içindeki payında gerileme yaşandığını belirterek özellikle sanayi yoğun kentlerde rekabet gücünü koruyacak adımların önem kazandığını söyledi.
Ürün, üreticilerin finansmana erişiminin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, kısa vadeli desteklerin yanında uzun soluklu mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.
Suriye pazarı için destek çağrısı
İstihdam tarafındaki maliyet baskısına da dikkat çeken Ürün, işçilik giderlerinin üretici üzerindeki yükünün arttığını belirterek istihdam desteklerinde çalışanların emeklilik haklarını koruyan modeller geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Konuşmasında ihracat pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ürün, yeniden yapılanma sürecindeki Suriye’nin Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırdığını ancak yüksek gümrük vergileri, vize uygulamaları ve ticari engeller nedeniyle ihracatçıların zorlandığını söyledi.
Türkiye’nin bu pazarda avantajını kaybetmemesi gerektiğini belirten Ürün, ilgili kurumların süreci desteklemesinin önemine işaret etti.
Ender Yorgancılar aday olmayacak
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, haziran ayı meclis toplantısında bir sonraki seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
1992 yılında meslek komitesi üyeliğiyle başladığı EBSO yolculuğuna değinen Yorgancılar, kurumun kendisi için bir görevden öte emanet anlamı taşıdığını söyledi.
“EBSO nesilden nesile devam eden bir emanet. O emaneti alnımın akıyla devretme vaktimin yaklaştığı bir meclis toplantısındayım” diyen Yorgancılar, görev süresi boyunca kurum kültürünü ve ortak aklı ön planda tutmaya çalıştıklarını ifade etti.
Dört dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin ardından bayrağı devralacak yönetime de mesaj veren Yorgancılar, “Koltuklar geçici, bırakılan izler kalıcıdır. Oda her türlü menfaatin önünde gelmeli” dedi.