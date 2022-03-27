EDDMİB, ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

Duygu GÖKSU

Geçen yıl 2 milyar 241 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), ihracatına 1,7 milyar dolarlık katkı sağlayan 27 üyesi için 8 kategoride, 34 ödül verdi.

EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan, “Sektörümüz bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında artış gerçekleştirdi. Her ay ülkemize en fazla ihracat getirisini sağlayan sektörlerden biri olma konumumuzu da koruyoruz.” dedi.

EDDMİB’in geçen yılki ihracat hedefi olan 1,4 milyar doları Ağustos ayı itibariyle geçtiğini hatırlatan Ertan, “Son 12 aylık dönemi kapsayan ihracat rakamlarına baktığımızda da birliğimiz 2 milyar 453 milyon dolara ulaşmış durumda. Küresel çapta yaşanan pandemi ve beraberinde getirdiği tedarik zincirlerinde kırılmalar, hammadde fiyatlarının artışı, enerji krizi, lojistik zorluklar, Ukrayna-Rusya savaşı ve iç piyasadaki ekonomik değişimlerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıyayız. Ayrıca sektör olarak rekabet gücümüzü etkileyecek diğer konuların başında AB, ABD ve diğer bazı ülkelerin uyguladığı korumacılık önlemleri, Yeşil Mutabakat’a sağlanacak uyum ve sınırda karbon düzenlenmesinin hayata geçirilmesi ile ihracatçılarımızın maliyetlerinde meydana gelecek artışlar geliyor.” diye konuştu.

Ödül töreninde ihracat sektörünün duayenlerine de “Vefa Ödülleri” takdim edildi. Halil Şahin, Nedim Uysal, Mustafa Özkan, Jak Eskinazi, İbrahim Kocaer, Müjdat Keçeci, Nevzat Karalp, Özdemir Erdoğanlar, Tamer Taşkın, Aydın Telseren ödüle layık görüldü.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “EDDMİB, EİB çatısı altında bulunan birlikler arasında, 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik ve 4 yıldır birinci sektörümüz. Hepimizin bildiği gibi demir çelik sanayisi AB Yeşil Mutabakatı’ndan en çok etkilenecek sektörlerden biri. Sektörde Yeşil Mutabakat dönüşümünün 2025’e kadar tamamlanması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

EDDMİB’nin Sanayi 4.0 vizyonuyla sürdürülebilirlik yaklaşımına büyük özen gösterdiğini söyleyen Eskinazi, birliğin global üyeliklerden Ur-Ge projelerine, karbon salımından sertifikasyona kadar uzanan birçok çalışması olduğunu vurguladı.

Ödül alan firmalar ve kategorileri şöyle:



PLATİN KATEGORİSİ

Başak Metal

Kocaer Çelik

İzmir Demir Çelik

Kardemir

Özkan Demir Çelik



ALTIN KATEGORİSİ

Norm Civata

Pergamon Status

Ateş Çelik

Gümüş Kategorisi

Kar-el Demir

Gülermak Çelik

Vergo Enerji Sistemleri

Şimşek



BRONZ KATEGORİSİ

Simtek

Egemet Forge

Heper Metal

Sayınlar Metal

HN Metal

Ayes Çelik

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları

Renkler Int

Kayseri Metal Center

Alkor Alüminyum

Sfs Group

Süperpar

Standart Cıvata

Obel Cıvata

Akd Döküm



MAL GRUBUNA GÖRE EDDMİB İHRACAT ŞAMPİYONLARI

Demir Çelik Profil İhracatı Şampiyonu - Kocaer Çelik

Diğer Demir Çelik Ürünleri İhracatı Şampiyonu - Norm Civata

Demir Çelik Çubuk İhracatı Şampiyonu - İzmir Demir Çelik

Demir Çelik İnşaat Aksamı İhracatı Şampiyonu - Ateş Çelik

Bakır Ürünleri İhracatı Şampiyonu - Başak Metal

Alüminyum Ürünleri İhracatı Şampiyonu - Alkor Alüminyum

Demir Çelik İhracatı Şampiyonu - Kocaer Çelik