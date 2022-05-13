Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide iş birliğiyle düzenlediği, Effie Türkiye ödüllerinde kazananlar açıklandı. 12 Mayıs’ta Divan Kuruçeşme’de düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

Pazarlama ve reklam etkinliği alanında dünyanın en zorlu ve en prestijli yarışması olarak kabul edilen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağı, bu yıl 28’i sektörel, 16’sı özel olmak üzere, toplam 44 kategoride başvuru kabul etti. En yüksek başvuru alan kategoriler ise “Lansman”, “Online / Offline Perakende ve Pazar Yeri”, “Markalı İçerik ve Çevresel” ve “Sosyal Fayda” oldu.

Effie Türkiye 2022 Jüri Başkanı Murat Zengin, “Effie, 55’ten fazla ülkede düzenlenen global bir ödül. Ülkemizin en kıymetli ve en güvenilir ödülü. Effie sayesinde sektör büyüyor. Avrupa Effie'nin de jürisindeyim. Avrupa Effie'de okuduğumuz projeler ile Türkiye Effie'de okuduğumuz projeleri karşılaştırıyorum, onlardan çok daha ileriyiz. Bunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Jürimiz son derece profesyonel ve adaletli bir ekip. Yaratıcılığın yanı sıra işlerin sonuçlarını da göz önüne alarak değerlendirmelerini yaptılar, sektörü ileriye taşıyacak işleri seçtiler.” dedi.