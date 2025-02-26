 Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yorgancılar: Enflasyonda hızlı yol alamıyoruz

Özlem SARSIN

Şubat ayı meclis toplantı­sında sanayicilere sesle­nen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Yorgan­cılar, tüm dengeleri bozan enflas­yonda, Türkiye’nin önünde uzun bir yol olduğunu ifade ederek, enflasyonunun düşürülmesine ilişkin, Merkez Bankası’nın (MB) doğru yolda olduğunu belirtti. Yorgancılar, “2024 Mayıs ayında yüzde 75,4 olan TÜFE, kesinti­siz ve istikrarlı bir şekilde 2025 Ocak ayında yüzde 42,1’e düşü­yor. 2023 yılında yüzde 64,8 iken, 2024 yılını yüzde 44,4 ile kapa­tıyor.

Bu olumlu bir gelişme. An­cak, Ocak 2025 verisi ile G20 ül­keleri içinde Arjantin’den sonra 2. Dünya genelinde de en yüksek enflasyona sahip 5. ülkeyiz. Bu hiç iç açıcı değil. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açık­ladı ve kasım ayında 2025 yılı için belirlediği yüzde 21 öngörüsünü şubat başında yüzde 24 olarak re­vize etti.

Üst bant yüzde 29. Bu re­vize, birçok açıdan eleştirilebilir, güven sorunu yaşatabilir ancak ben şöyle yorumlamak istiyorum: Sayın Karahan, göreve geldiği Şu­bat 2024’ten bu yana çok istikrar­lı ve doğru politikalarla yol alı­yor. Şu anda bu ekibe güvenmek zorundayız. Mevcut gelişmeler, bu revizyonu bu kadar kısa bir zamanda yapmayı gerektiriyor­sa, elbette ki yanlışta da ısrar et­menin bir anlamı yok. Çünkü faiz indirimleri sürecinin içindeyiz. Faiz indirimlerinin devam ede­ceğini ama gelişmelere göre da­ha yavaş adımlar atılacağını dü­şünüyorum.

Zira, Ocak ayı enf­lasyonu da yüzde 5’lerde oldukça yüksek geldi. Yani, enflasyonda çok hızlı yol alamayacağız gibi gö­rünüyor. Trump’ın politikaları da okyanus ötesinden enflasyon ris­kini tetikleyebilir. O nedenle, de­zenflasyon programı, taviz veril­meden sürdürülmeli ve fiyat is­tikrarını sağlamak için Merkez Bankası ile bir güven sorunu ya­şanmamalıdır” dedi.

2025 yılı enflasyon tahmininin bir daha revize olması durumun­da faizin yüzde 35’in altına ine­meyeceği tahmininde bulunan Yorgancılar, “Eğer yüzde 24’lük bir enflasyonu yakalayabilirsek o zaman yılsonunda 30’luk politika faizine düşürebilme imkânı söz konusu olur.

Bu sene MB, toplantı sayısını sekize indirdi. Mart ayın­da bir toplantı var. Döviz kurla­rının bu seviyede kalmasının ih­racatçıyı ne kadar zor durumda bıraktığını her ortamda dile geti­riyoruz. Geçen sene döviz artışı yüzde 15-16 civarındayken dev­letin açıkladığı enflasyonun 45 olduğu bir ortamda sanayicileri­miz bu aradaki makası karşılaya­bilecek kar marjına sahip değil. Bugün fiyat tutturamamakla kar­şı karşıya kalıyoruz.

Ama MB’nin uygulamış olduğu para politika­sına mutlaka devam etmesi, bun­dan herhangi bir taviz vermeme­si, verildiği takdirde bu rakamla­rın çok daha farklı boyutları ile karşı karşıya kalabileceğimiz ve faiz oranlarının çok daha yukarı­lara çıkacağı gerçeğini de unut­mamamız lazım” diye konuştu.

“İhracatta rekabet şansı kalmadı”

Bankaların bilançosu, kredibili­tesi sağlam güçlü firmalara yüzde 47-53 bandında kredi faizleri uy­guladığını da dile getiren Yorgancı­lar, “ Düşürülemeyen enflasyonun maliyeti giderek daha yüksek olu­yor. Politika faiz oranı yüzde 45’e indi.

Ancak, bizim finansman ma­liyetlerimiz hala çok pahalı. Birçok kısıt altında iş yapmaya çalışan ih­racatçımızın finansman teminin­de elinin artık rahatlatılması ge­rektiği inancındayız. Rakipleri­miz yüzde3-8 arasında faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanabilir­ken, biz bulursak yüzde 50’lerde kredi kullanıyoruz.

Yükselen ma­liyetler, firmaların hayatta kalması için zorunlu olan karı giderek eri­tiyor. Eriyen sadece kârımız değil, rekabet gücümüz de günden güne eriyor. Son 1 yıldır ısrarla altını çi­ziyoruz ki, bu kur politikası ile ih­racatta rekabet şansımız kalmadı ve tek tek pazarlarımızı kaybedi­yoruz. Adalet ayını şekilde, hukuk, ekonomi aynı şekilde. Bunların üzerine konuşup tartışıp çaba sarf etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

“İhracatçı dövizini istediği gibi değerlendirebilmeli”

Merkez Bankası’nın ihracatçı­nın dövizinde yüzde 30 bozdur­ma zorunluluğunun da kaldırıl­ması gerektiğini söyleyerek, “MB yeniden gözden geçirebiliriz dedi ancak tekrar gözden geçirme sü­reci bence geçti. 162 milyar do­lara yakın rezerv var bu yüzde 30’luk bozdurma mecburiyetinin bir an önce kaldırılması, sanayi­cinin getirdiği dövizi istediği gibi gerek ithalatından gerekse diğer ödemelerde yapabilme imkanı sağlanmalı. İzlenecek bir duru­mun kalmadı, artık eyleme geçil­mesi gerek” dedi.

Yatırımlardan vergi talep edil­mesini de yanlış bulduklarını di­le getiren Yorgancılar, “Ödenen avansların, OSB arsa tahsis be­dellerinin ve yapılmakta olan ya­tırımlara ilişkin arsaların enflas­yon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan düzeltme fark­larının, yapılmakta olan yatırım­lar kapsamında değerlendirilerek bilançonun pasifinde özel fon he­sabında gösterilmesi, cari dönem kazancının tespitinde vergiye ta­bi gelir olarak dikkate alınmama­sı gerekmektedir. Bu konuda bir an önce buradan dönülmesi ve dü­zeltme yapılması gerekiyor” dedi.

“Dışarıdan dikkatle izleniyoruz”

Dezenflasyon sürecinde uygulanan politikaların dışardan da dikkatle izlendiğine de dikkat çeken Yorgancılar, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları geçen ay Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerini açıklamıştı. Benim vurgulamak istediğim nokta; her 2 kuruluşun ülkemizin artı ve eksilerine dair söyledikleridir. Gerek rezervler, gerekse izlenen para politikasını, her 2 kuruluş da olumlu iyileşme olarak görürken, sorunların yapısal olması ve enflasyonun düşürülmesine ilişkin politikaların terk edilmesi riskinin altı çiziliyor.

Bu endişeler içerden değil, dışardan bağımsız kuruluşlar tarafından dile getiriliyor. Hem iç piyasa, hem de dış piyasanın enflasyonun düşeceğine inanması, inandırılması önemli olduğu için bu uyarıların dikkate alınması gerektiği inancındayım. Enflasyonun düşürülmesi ile ilgili politikaların devam etmesi gerek. Aksi halde bizim karşılaşacağımız enflasyon ve faiz rakamları bunun iki katından aşağı olmaz. Bu politikalar devam etmeli ve sonuca ulaşmalıyız enflasyonu aşağı indirmeliyiz” uyarısında bulundu.