Ege pamuğuna yağış darbesi: Pamukta rekolte yüzde 15’e kadar düşebilir

İzmir Ticaret Borsası Yö­netim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaşanan olumsuz iklim koşulları ve yo­ğun yağışlar nedeniyle 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk re­koltesinin beklenen değerden yaklaşık olarak yüzde 10 -15 oranında eksik gerçekleşmesi­nin öngörüldüğünü açıkladı.

“Pamuğun yüzde 85’i yağışlardan olumsuz etkilendi”

Işınsu Kestelli, “Bilindiği üzere, Ege Bölgesi pamuk eki­li alanlarının belirlenmesi ve ürün rekoltesinin tahmin ça­lışmaları İzmir Ticaret Bor­sası koordinatörlüğünde; İz­mir Ticaret Odası, Ege İhra­catçı Birlikleri, Manisa Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsa­sı, Söke Ticaret Borsası ve Ta­riş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Bir­liği iş birliğinde, Ege Üniver­sitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol dâhilinde gerçekleştirilmek­tedir.

Çalışmalar neticesinde 8 Ekim 2025 tarihinde İzmir Ti­caret Borsası ve paydaş kurum­lar eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2025/26 sezonu Ege Bölgesi Pamuk Rekolte tahmi­ni 160 bin ton olarak açıklan­mıştır. Rekolte tahmin sonucu­nun açıklanmasını takiben böl­gede etkili olan yoğun yağışlar dolayısıyla hasat çalışmaları­nın önemli ölçüde aksaması ve aşırı hava olaylarının yarattı­ğı olumsuzlukları tespit etmek amacıyla kasım ayı içerisinde uzman ekipler eşliğinde Ege Bölgesi genelinde yeniden sa­ha çalışmaları yürütüldü” dedi.

Yapılan yeni saha çalışmala­rı ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen sonuçlar hakkında son bilgileri aktaran Kestelli, “Bölge genelinde faaliyet gös­teren üreticiler, çırçır işletme­leri ve sektör paydaşlarıyla ya­pılan görüşmeler ve saha in­celemeleri neticesinde, hasat döneminde etkili olan yağışla­rın verim ve kalite kayıplarına yol açtığı tespit edilmiştir.

Ya­pılan tespitlerde, söz konusu yağışlar öncesinde pamuk ha­sadının henüz yüzde 15’inin ta­mamlandığı, kalan yüzde 85’lik kısmın ise yağışlardan olum­suz etkilendiği belirlenmiştir. Yaşanan yoğun yağışlar top­rak nem seviyesini artırmış ve hasat için gerekli olan elverişli arazi koşullarının bozulması­na neden olmuştur. Bu durum hasat sürecinde dip kozaların toplanmasını engellemiş ve ve­rim kaybı meydana getirmiş­tir” diye konuştu.

“Açılamayan kozalar verim kaybına neden oldu”

Yağmur öncesi uygulanan koza açtırıcılarının etkisinin ortadan kalktığını ve açılmayan kozaların verim kaybına neden olduğunu da ifade eden Işınsu Kestelli, “Yağışlardan hemen sonra toplanan pamukta kalite kaybı yaşanmış ve yağmur suyundan etkilenen depolarda muhafaza sorunları nedeniyle verim kayıpları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan tüm incelemeler neticesinde; lokasyon bazında yaşanan yağış miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte, daha önce açıklanan 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesinin beklenenden yaklaşık yüzde 10-15 oranında daha eksik gerçekleşeceği tahmin edilmektedir” dedi.