EgeYapı Avrupa GYO, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı
EgeYapı Avrupa GYO, Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla işlem görmeye başladı. EgeYapı Avrupa GYO adına düzenlenen gong törenin konuşan EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yeni ortaklarla birlikte çok daha güçlü bir şirket olarak gayrimenkul sektörüne yön vermeye devam edeceklerini kaydetti.
EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (EgeYapı Avrupa GYO), Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.
Törende konuşan EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı "Yeni ortaklarımızla birlikte çok daha güçlü bir şirket olarak gayrimenkul sektörüne yön vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise, "(EgeYapı) Halka arzdan elde ettikleri gelirle, yeni projelerini gerçekleştirerek, yatırımlarını büyüterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
"EGEGY" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan hissenin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.
356 binden fazla başvuru aldı
EgeYapı Avrupa GYO, talep toplama sürecinde 356 bin 252 başvuru almıştı.
Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edilmişti.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 30,60 olmuştu.