EGİAD: Genç nüfusumuzu evlere mahkûm etmek toplum için problem
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), genç işsizliği sorununa yerel düzeyde politika önerileri geliştirmek ve etkili çözümler sunmak hedefiyle, kamuoyunda “Ev Genci” olarak ifade edilen 15-29 yaş aralığındaki Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençlerin istihdama katılabilmesi için yapılması gerekenleri Kentimiz İzmir Derneği ile birlikte bir rapor hazırlayarak kamuoyunun dikkatine sundu.
Özlem SARSIN
TÜİK istatistiklerine göre, 15- 29 yaş grubundaki NEET gençlerin oranının 2022 yılı itibarıyla İzmir’de yüzde 23,8 seviyesinde olması, konuya ilişkin yerel düzeyde de önlem alınması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmirli gençlerin işgücü piyasasına daha fazla katılmasını teşvik etmeyi amaçlayan politika tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasına daha aktif şekilde dahil olma amacı ile NEET raporu hazırladıklarını söyledi.
NEET raporunu düzenlenen basın toplantısı ile duyuran Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, NEET gençlerin istihdam dışında kalmasının, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini, toplumsal eşitsizliği ve sosyal istikrarsızlığı artırdığını belirterek, “Günümüzde genç işsizliği sorunu hem dünyanın hem de Türkiye’nin en temel problemlerinden birisi olarak kabul edilmiş ve bu alanda pek çok politika uygulanmaya başlanmıştır.
Yerel düzeyde politika önerileri geliştirme ve etkili çözümler sunma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmamız, NEET gençlerin yaşadığı zorluklara doğrudan odaklanarak toplumda sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Gençlerimizin iş hayatına katılımını zorlaştıran önemli bir faktör de eğitim-istihdam uyumsuzluğudur. Eğitim sistemimizin iş dünyasının dinamiklerine uygun hale getirilmesi, NEET gençlerin iş hayatında kendilerine kalıcı yer edinmelerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyecek ve sürdürülebilir sosyal güvenlik çözümleri üretecek politikaların geliştirilmesi bu nedenle büyük önem taşıyor” dedi.
“Karşılık bulabileceğini düşünüyoruz”
Lansmanla ilgili açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Ülkemiz maalesef OECD ülkeleri arasında yüzde 28 ile ev gençleri sıralamasında en üstte. Sürekli övündüğümüz genç nüfusu evlere mahkûm etmemiz hem iş dünyası hem de toplum için bir problem olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Bu raporumuzun da bu yüzden çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki iyi örnekleri içeren, Türkiye’nin durum tespitini yapan, İzmir’in durum tespitini yapan ve İzmir için politika önerileri içeren bir rapor olduğu için oldukça değerli.
Yerel yönetimimiz ve merkezi hükümetimizde de karşılık bulabileceğini düşünüyoruz” açıklamasına yer verdi. Toplantıda sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Işıl Kurnaz ise, “Bizim ilk kez birincil olarak ele aldığımız bir konu ve NEET gençler ulusal istihdam stratejimizde de bir başlık haline geldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler bir ülke için atalet problemi. Türkiye de bu yönde önemli bir mücadele sürdürüyor. Ancak uluslararası düzeyde karşılaştığımız zaman hala oranlarımız yüksek. Bugün de bunu bir sivil toplum kuruluşu bakışıyla ele almaya çalışacağız” dedi.