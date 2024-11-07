EGİAD: Genç nüfusumuzu evlere mahkûm etmek toplum için problem

Özlem SARSIN

TÜİK istatistiklerine göre, 15- 29 yaş grubundaki NEET genç­lerin oranının 2022 yılı itibarıyla İzmir’de yüzde 23,8 seviyesinde olması, konuya ilişkin yerel dü­zeyde de önlem alınması gerekti­ğini gösterdiğini ifade eden Ege Genç İş İnsanları Derneği Yöne­tim Kurulu Başkanı Alp Avni Yel­kenbiçer, İzmirli gençlerin işgücü piyasasına daha fazla katılmasını teşvik etmeyi amaçlayan politi­ka tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasına daha aktif şekilde dahil olma amacı ile NEET rapo­ru hazırladıklarını söyledi.

NEET raporunu düzenlenen basın toplantısı ile duyuran Ege Genç İş İnsanları Derneği Yöne­tim Kurulu Başkanı Alp Avni Yel­kenbiçer, NEET gençlerin istih­dam dışında kalmasının, ekono­mik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini, toplumsal eşitsizliği ve sosyal istikrarsızlığı artırdığını belirterek, “Günümüzde genç iş­sizliği sorunu hem dünyanın hem de Türkiye’nin en temel problem­lerinden birisi olarak kabul edil­miş ve bu alanda pek çok politika uygulanmaya başlanmıştır.

Yerel düzeyde politika önerileri geliş­tirme ve etkili çözümler sunma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz ça­lışmamız, NEET gençlerin yaşa­dığı zorluklara doğrudan odakla­narak toplumda sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunmayı amaçlamak­tadır. Gençlerimizin iş hayatına katılımını zorlaştıran önemli bir faktör de eğitim-istihdam uyum­suzluğudur. Eğitim sistemimizin iş dünyasının dinamiklerine uy­gun hale getirilmesi, NEET genç­lerin iş hayatında kendilerine ka­lıcı yer edinmelerini kolaylaştı­racaktır. Ayrıca gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleye­cek ve sürdürülebilir sosyal gü­venlik çözümleri üretecek politi­kaların geliştirilmesi bu nedenle büyük önem taşıyor” dedi.

“Karşılık bulabileceğini düşünüyoruz”

Lansmanla ilgili açıklama ya­pan EGİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Ül­kemiz maalesef OECD ülkeleri arasında yüzde 28 ile ev gençleri sıralamasında en üstte. Sürekli övündüğümüz genç nüfusu evlere mahkûm etmemiz hem iş dünyası hem de toplum için bir problem ol­duğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında bir çözüm arayışı içeri­sindeyiz. Bu raporumuzun da bu yüzden çok değerli olduğunu dü­şünüyoruz. Dünyadaki iyi örnek­leri içeren, Türkiye’nin durum tes­pitini yapan, İzmir’in durum tes­pitini yapan ve İzmir için politika önerileri içeren bir rapor olduğu için oldukça değerli.

Yerel yöneti­mimiz ve merkezi hükümetimiz­de de karşılık bulabileceğini düşü­nüyoruz” açıklamasına yer verdi. Toplantıda sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Işıl Kurnaz ise, “Bizim ilk kez birincil olarak ele aldığımız bir konu ve NEET gençler ulusal is­tihdam stratejimizde de bir baş­lık haline geldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler bir ülke için atalet problemi. Türkiye de bu yönde önemli bir mücadele sürdü­rüyor. Ancak uluslararası düzeyde karşılaştığımız zaman hala oran­larımız yüksek. Bugün de bunu bir sivil toplum kuruluşu bakışıyla ele almaya çalışacağız” dedi.