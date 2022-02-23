Eğitim ve istihdamın dışında kalan kadınlara yönelik yeni proje

Türkiye’de halihazırda ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirmeyi amaçlayan ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin yol haritası açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen proje, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları ele almaya odaklanıyor.

Genç NEET kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmesine olanak sağlayacak çalışma ile “görünür olmayan” ve “erişilebilir” olmak üzere iki grup genç kadına ulaşılması hedefleniyor. “Görünür olmayan” NEET kadınlar, aktif olarak iş aramayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış kişilerden oluşurken, “erişilebilir” olanlar ise aktif olarak iş arayan, eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen kişilerden meydana geliyor.

11 pilot ilde uygulanacak

Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek. Analizler doğrultusunda NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj, istihdam fırsatlarına ulaşılabilen “Fırsatlar Haritası” ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, NEET kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek. Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 verilerine göre, Türkiye'de 18-29 yaş arası gençler arasında NEET oranı yüzde 34,7. Aynı yaş grubundaki erkekler için bu oran yüzde 24,4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 50,5’e kadar çıkıyor.

“Proje, genç NEET kadınlarımızı güçlendirerek”

Projenin yol haritasının açıklandığı toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkemiz demografik fırsat penceresinde bulunmaktadır. Ancak, Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almaları önem arz etmektedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’, genç NEET kadınlarımızı güçlendirerek onları eğitime yöneltmek ve istihdama kazandırmak konularında destek olacaktır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de, “Ülkemizde ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç nüfus, işgücü piyasasına kazandırılmayı bekleyen potansiyel beşeri sermayeyi barındırmaktadır. Bu grup içinde kadınların çalışma hayatında fırsatlara erişimlerinin desteklenmesi; ülkemizde kadın işgücüne katılım ve istihdam oranlarının yükselmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça önemlidir. ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ de kadınlarımızın iş ve toplumsal yaşama katkılarının, dolayısıyla konumlarının güçlenmesini sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, en büyük NEET oranına sahip ikinci ülke”

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en büyük NEET oranına sahip ikinci ülke durumunda olduğuna dikkat çekti. Genç nüfusun çok yüksek olduğu Türkiye’de kadınların yüksek oranlarda eğitimde ve istihdamda yer almamalarının çok ciddi bir toplumsal sorun olduğunu belirten Safkan, “Bu projeye başlamadan önce 2 yıla yayılan bir süreçte araştırmalar ve paydaşlarımızla görüşmeler yaparak en öncelikli sorun alanlarını belirledik ve NEET kadın konusunda çözüm önerileri geliştirdik. Tüm bu araştırmalar, çözüm önerileri ve vakfımızın kurumsal hafızası bizi ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’ projesine taşıdı.” diye konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın temel felsefesinin kimseyi geride bırakmamak olduğunu söyleyen UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton de, “Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar, geride kalma riskinin en fazla olduğunu gördüğümüz gruplardan biri. Ancak bu büyük kadın grubunun temsil ettiği muazzam potansiyelden Türkiye’nin faydalanmasını sağlayacak çözümler bulabileceğimize de inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.