EİB, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk ihracatçı birliği oldu

16 Eylül 2020

TSE tarafından hazırlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygunluğunu sertifikalandıran Ege İhracatçı Birlikleri, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ihracatçı birliği oldu.

COVID-19 salgını sonrasında hem sağlık tedbirleri bakımından, hem de iş yapış modelleri açısından yeni döneme hızla uyum sağladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, COVID-19 salgını sonrasında aldıkları tedbirler sayesinde Ege İhracatçı Birlikleri’nde pozitif vakayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin COVID-19 sonrasında sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracatçı firmaların pazarlama faaliyetlerine destek olduğunu anlatan Eskinazi, Türkiye’nin ihracatının yüzde 54’ünü gerçekleştirdiği, 26 ülkede görev yapan ticaret müşavirlerinin katılımıyla “Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” isimli webinar toplantıları yaptıklarını, eğitimlerini online ortama taşıdıklarını ifade etti.

"Türkiye’de COVID-19 ile mücadeleyi başlatan ilk kurumlardan biri olduk"

COVID-19 sürecinde aldıkları sağlık tedbirlerini üst seviyeye çıkardıklarına dikkat çeken Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Çin’de Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu düzenlediği Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın 30 Ocak 2020 tarihinde iptal olması sonrasında Türkiye’de COVID-19 ile mücadeleyi başlatan ilk kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren EİB Hizmet Binası girişinde herkesin ateşini ölçmeye başladıklarını anlatan Eskinazi, "EİB binasına girişlerde maskesi olmayanlara maske temin ettik. Yemekhanemizde sosyal mesafeye göre yerleştirilmiş masalarda her masada bir kişi yemeğini yiyecek şekilde düzenleme yaptık. Binamıza temiz hava girişi için ekstra tedbirler aldık. Toplantılarımızı online ortama taşıdık, fiziki toplantılarımız için toplantı odalarımızı sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn ettik. Ortak kullanım alanlarında COVID-19’a uyumlu düzenlemelere gittik. Bu kapsamda, yaptığımız çalışmaları denetleyen Türk Standardları Enstitüsü, aldığımız önlemlerin COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygunluğunu tescil etti. Bu belgenin alınması sürecinde yoğun mesai harcayan personellerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.