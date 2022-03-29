Eko İklim Zirvesi ve Fuarı başlıyor

ANKARA (DÜNYA)

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde ASO’nun da önemli katkı sunduğu Eko İklim Zirvesi ve Fuarı kapılarını bugün açıyor. İki gün sürecek etkinliğe, farklı oturumlarla DÜNYA Gazetesi de yazarlarıyla katkı sağlayacak.

ATO Congeresium’da gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşması ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından yapılacak. Açılış oturumunda ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de konuşacak.

Açılış oturumunun ardından DÜNYA Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil moderatörlüğünde Sektörler Meydanı başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Oturumda ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar konuşacak. Ayrıca özel sektörden ise TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer konuşma yapacak.

Aynı gün saat 16.00’da DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yapacağı "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sürmanşetten Okumalar" başlıklı oturumda, Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro, TOBB-ETÜ/TEPAV'dan Prof. Dr. Güven Sak ve DDÜNYA Editörü ve Yazarı Didem Eryar Ünlü konuşma yapacak.

Zirvenin ikinci gününde ise 13.15’te DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un yöneteceği panelde zirvenin ev sahibi ATO Başkanı Gürsel Baran yanı sıra İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ticaretin yeşil dönüşümünü konuşacaklar.