Ekonomik istikrarsızlık tekstilcileri yurt dışına yönlendiriyor

Özlem SARSIN

Örneğin son bir yılda, tekstil ve hazır giyim sektöründe­ki 100’ün üzerinde firmamızın iş­lerini Mısır’a taşıdığı, sektörde­ki işgücü kaybının 100 bini aştığı ifade ediliyor. Ekonomik istikrar­sızlığın neden olduğu bu durumun sektörde ve bağlantılı iş alanların­da nasıl bir etkisinin olacağını or­ta ve uzun vadede çok daha net gö­rüyor olacağız” dedi.

Yükte hafif pahada ağır üretim

Türkiye’nin yükte hafif paha­da ağır üretim alanında mesafe kat etmeyi başarması gerektiğine işaret eden Kestelli, “Çin ve Po­lonya’nın kilogram başına ihra­cat geliri bizim iki katımıza ulaş­mışsa durup düşünmekten da­ha fazlasını yapmak zorundayız.

Çünkü, Türkiye olarak Çin, Hin­distan, Vietnam, Mısır ve ben­zer daha birçok ülke ile ucuz iş­gücüne dayalı fiyat rekabeti yap­ma şansımız artık mümkün değil. Açıkçası bu tarz bir rekabet avan­tajı sağlamayı da hiçbirimiz iste­meyiz. Kişi başına düşen gelir se­viyesinin 30-40 bin doların üze­rine çıktığı bir ekonomik yapıyı tesis etmek hepimizin önceliği olmalıdır” diye konuştu.