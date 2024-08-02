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  3. Ekonomik istikrarsızlık tekstilcileri yurt dışına yönlendiriyor
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Ekonomik istikrarsızlık tekstilcileri yurt dışına yönlendiriyor

 İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada “İçinde bulun­duğumuz ekonomik durumda bı­rakın işleri büyütmeyi mevcut iş­leri sorunsuz devam ettirmek bi­le çok güç.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

Örneğin son bir yılda, tekstil ve hazır giyim sektöründe­ki 100’ün üzerinde firmamızın iş­lerini Mısır’a taşıdığı, sektörde­ki işgücü kaybının 100 bini aştığı ifade ediliyor. Ekonomik istikrar­sızlığın neden olduğu bu durumun sektörde ve bağlantılı iş alanların­da nasıl bir etkisinin olacağını or­ta ve uzun vadede çok daha net gö­rüyor olacağız” dedi.

Yükte hafif pahada ağır üretim

Türkiye’nin yükte hafif paha­da ağır üretim alanında mesafe kat etmeyi başarması gerektiğine işaret eden Kestelli, “Çin ve Po­lonya’nın kilogram başına ihra­cat geliri bizim iki katımıza ulaş­mışsa durup düşünmekten da­ha fazlasını yapmak zorundayız.

Çünkü, Türkiye olarak Çin, Hin­distan, Vietnam, Mısır ve ben­zer daha birçok ülke ile ucuz iş­gücüne dayalı fiyat rekabeti yap­ma şansımız artık mümkün değil. Açıkçası bu tarz bir rekabet avan­tajı sağlamayı da hiçbirimiz iste­meyiz. Kişi başına düşen gelir se­viyesinin 30-40 bin doların üze­rine çıktığı bir ekonomik yapıyı tesis etmek hepimizin önceliği olmalıdır” diye konuştu.