Ekonomik istikrarsızlık tekstilcileri yurt dışına yönlendiriyor
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada “İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda bırakın işleri büyütmeyi mevcut işleri sorunsuz devam ettirmek bile çok güç.
Özlem SARSIN
Örneğin son bir yılda, tekstil ve hazır giyim sektöründeki 100’ün üzerinde firmamızın işlerini Mısır’a taşıdığı, sektördeki işgücü kaybının 100 bini aştığı ifade ediliyor. Ekonomik istikrarsızlığın neden olduğu bu durumun sektörde ve bağlantılı iş alanlarında nasıl bir etkisinin olacağını orta ve uzun vadede çok daha net görüyor olacağız” dedi.
Yükte hafif pahada ağır üretim
Türkiye’nin yükte hafif pahada ağır üretim alanında mesafe kat etmeyi başarması gerektiğine işaret eden Kestelli, “Çin ve Polonya’nın kilogram başına ihracat geliri bizim iki katımıza ulaşmışsa durup düşünmekten daha fazlasını yapmak zorundayız.
Çünkü, Türkiye olarak Çin, Hindistan, Vietnam, Mısır ve benzer daha birçok ülke ile ucuz işgücüne dayalı fiyat rekabeti yapma şansımız artık mümkün değil. Açıkçası bu tarz bir rekabet avantajı sağlamayı da hiçbirimiz istemeyiz. Kişi başına düşen gelir seviyesinin 30-40 bin doların üzerine çıktığı bir ekonomik yapıyı tesis etmek hepimizin önceliği olmalıdır” diye konuştu.