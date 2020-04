Ekonomik krizi yenmek için en büyük koz dijitalleşme

17 Nisan 2020

Yener KARADENİZ

İSTANBUL - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) webinar serisinin 4’üncüsü “Ok Yaydan Çıktı; COVID-19 Sonrası Yeni Normaller” ana teması ile düzenlendi. 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erol Bilecik'in katılımı ile gerçekleşen webinarı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yönetti.

Konferansta tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkenin Çin olduğuna dikkat çeken İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bunun sebebinin ülkenin teknoloji ve dijitalleşme sayesinde virüse hazırlıklı yakalanması olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var; yakalanmamak” sözünü hatırlatan Bilecik, iş dünyasının sağlık krizi sonrası ekonomik krize yakalanmaması için en büyük kozunun dijitalleşme olduğunu söyledi.

CEO’ların yapamadığını virüs yaptı

Bilecik, “Halihazırda dijital dönüşüm sürecinde ileride olan firma ve ülkelerin daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yazılım ve donanım bütün süreçlere dahil edilmeli” diye konuştu. Şirketlerde CEO’ların, başkanların yapamadığını virüsün yaptığını ve dijitalleşmeyi şirket ve ülkelerde zorunlu hale getirdiğini dile getiren Erol Bilecik, “Artık dijital ekonomi, dijital sağlık, hatta dijital diplomasi gibi birçok kavram çok daha sık kullanılacak. Dijital dönüşüm şirketler ve ülkeler arasındaki rekabetin hakemi olacak. Koronavirüse yakın zaman çözüm bulunacak ama bu virüs tüm dünyada hızlı başlayan bu teknolojik değişimi tetikledi. Her zamanki gibi bu krizde kendi fırsatlarını ortaya çıkaracak. Bu kriz ile birlikte muazzam ivme kazanan dijital dönüşüm yolculuğu Türkiye’yi güçlü ve hak ettiği potansiyeline taşıyacak” diye konuştu.

Yeni normal birlikte mücadele vermek olacak

Küresel karantina haline de vurgu yapan Bilecik, “Virüs, zengin-fakir, doğu-batı, gelişmiş-gelişmemiş ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit olduğunu gösterdi” dedi. Bu dönemde doğanın da ikazlarının görüldüğünü anlatan Bilecik, doğanın insanlığa bir anlamda kırmızı bayrak çıkartarak ‘dur’ dediğini belirtti. Bilecik, “Bu salgının ilk çıktığı yer olan Wuhan’da neredeyse hava kirliliği kalmadı. Yaz aylarında kokudan geçilmeyen Venedik kanallarında hem balıklar hem de kuğular görünür oldu. Yeni normal, dünya için hep birlikte küresel mücadele vermek olacak. İnsan ve doğaya olan saygı bilfiil pratiğe geçecek. Doğa, insan olmadan yaşar ancak doğa yok olduktan sonra insan kati suretle yaşayamaz” şeklinde konuştu.

6 maddede koronavirüsün öğrettikleri



Derdin daima yol gösterici olduğunu belirten Erol Bilecik, koronavirüs salgınının farkındalık yarattığı konuları şöyle sıraladı:



■ Hayatta her şeyin başı sağlıktır. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın da her şeyi vardır.

■ Bu ülkenin geleceği için en doğru rehber bilim ve akıldır. Dünyada her şey için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.

■ Bu kriz sınırları aşan bir dayanışma bekliyor. Kendi ülkemizde daha fazla dayanışma olmalı.

■ Ne pahasına olursa olsun doğa ile dost bir yaşam biçimine geçmemiz gerekiyor. Doğayı korursak o da bizi korur.

■ Hızla dijitale evrilen dünyada gerek kurumlar ve gerekse ülkeler için rekabetin kozu teknoloji olacak.

■ Bundan önce de sonrada en önemli konu eğitim, eğitim, eğitim…