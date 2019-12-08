Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu

08 Aralık 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, İsmail Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa’nın üretken ve başarılı insanlarla güçlü ve heyecan veren bir şehir olduğunu belirterek, “Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başındayız. Türkiye bu yeni dönemin uluslararası alanda etkili küresel aktörlerinden birisi olacak. Bunu siz iş insanlarımıza ve Türkiye’nin her yerindeki gençlerimize bakarak söylüyorum. Ümitsizliğe düşmeden vazifemizi doğru bir şekilde yaparak Türkiyemizi hep birlikte büyüteceğiz. Bursa büyüyecek, Bursa büyürse de Türkiye büyüyecek. Diğer şehirlerimiz de aynı şekilde Türkiye’nin büyümesine katkı yapacak. Bu yürüyüş sizin ve başka şehirlerdeki başarılı kardeşlerimizin cesareti ile güçlenecek. Türkiye, bir durumun değil, bir duruşun adıdır” diye konuştu.

“Her zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlamak adına azimle çalışan tüm müteşebbisleri kutladı. Türkiye’nin karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktığını belirten İbrahim Burkay, “Her bir zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi oluyor. Güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı yürüttüğümüz operasyonları engelleyenlere karşı kendi milli sanayi yatırımlarımızı daha da artırdık. Teröre karşı milli şuurla tarihi bir kenetlenme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar mekanizmalarının hızla hayata geçirilmesini sağladık. Anayasa değişikliği ile ülkemizin gelişimine engel teşkil eden iç ve dış unsurlara karşı güçlü ve etkin bir mekanizma oluşturduk. Tüm zorluklara rağmen 2023, 2053 ve 2071 için çok güçlü bir vizyona sahibiz” dedi.

“Yeni bir yükseliş döneminin eşiğindeyiz”

Her 100 yılda köklü bir değişimden geçen dünyada, artık endüstri 4.0’ın, yapay zekanın ve uzay rekabetinin gündeme taşındığına işaret eden Burkay, “Bilgi temelli ekonomilerin öne çıktığı 21. yüzyılda, Türkiyemizi yeni bir yükseliş ve refah düzeyine taşıyacak dönemeçteyiz. Türkiye, bu kritik eşikte değişim ve dönüşümü güçlü ekonomisi ve güçlü demokrasisiyle başaracak bir potansiyeli taşımaktadır” şeklinde konuştu. Burkay, 2013 yılından itibaren BTSO’da ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa için 40’a yakın projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Türkiye olarak global arenada değişen koşullara karşı uyum ve rekabet yeteneğimizi daha da artırmamız gereken bir süreçteyiz. Bu doğrultuda ekonomimizi güçlendirmek adına mekansal planlama ve ölçek ekonomisine geçiş ile birlikte stratejik alanlardaki yeni nesil teşvikleri de mutlaka uygulamaya almamız gerekiyor. Diğer taraftan ise makine, otomotiv, tekstil ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu olan dinamik sektörlerimize sağlanan desteklerin artırılarak sürdürülmesi yeni bir büyüme hamlesinde itici güç olacaktır” dedi.

Gecede; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da hazır bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur törenin sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a kendisi adına dikilen 16 adet çınar fidanı sertifikasıyla birlikte Bursa’nın sembollerinden olan Koza Han’ı simgeleyen hediye takdim etti.

7 kategoride 62 ödül

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve protokol üyeleri ödülleri takdim etti. ‘Kurumlar Vergisi’, ‘Gelir Vergisi’, ‘Sektör Liderleri’, ‘İhracat’, ‘Dönüşüm ve Fark Yaratanlar’, ‘En Başarılı KOBİ’ler’ ve ‘Vergi Özel Ödülleri’ adı altında 7 kategorinin oluşturulduğu törende 62 ödül sahiplerini buldu.

2019 yılı Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde; Kurumlar Vergisi kategorisinde üçüncülük ödülünü Polyteks Tekstil alırken, ikincilik ödülüne Çemtaş, birincilik ödülüne ise Odelo Otomotiv layık görüldü. Gelir Vergisi kategorisinde üçüncülük ödülüne Mehmet Celal Gökçen layık görülürken, ikinci Muharrem Yılmaz, birinci ise Şükrü Karagül oldu. Özel Vergi Ödüllerine ise; Celal Sönmez, Önder Matlı, Oya Coşkunöz layık görüldü. İhracat kategorisinin üçüncüsü Bosch olurken, ikincilik ödülüne Tofaş, birincilik ödülüne ise Oyak Renault layık görüldü. En başarılı KOBİ’ler Ayhan Denizci Tekstil, Ferkan Yedek Parça, Masterlight Lazer Makina, Van Pres Döküm, Sinateks seçildi. Dönüşüm ve Fark Yaratanlar kategorisinin ödüllerini ise, Ermaksan, Duray Ulaşım, İğrek Makina ve Barida Makina aldı. Sektör liderleri kategorisinin birincileri ise; ağaç, orman ürünleri ve mobilya sektöründe Mobipa, çevre ve geri dönüşüm sektöründe Karataş Demir Çelik, çimento-toprak ürünleri ve madencilik sektöründe Bursa Beton, ekonomik ilişkiler ve finans kategorisinde Ekonomik Döviz, elektrik-elektronik sektöründe Türk Prysmian, enerji sektöründe Limak, gıda tarım hayvancılık sektöründe Sütaş, hazır giyim sektöründe Yeşim, hizmet, eğitim ve danışmanlık sektöründe Burulaş, inşaat sektöründe Bakyapı İnşaat, kimya sektöründe Burkay Uğur Kauçuk, lojistik sektöründe Gemport, makine ve teçhizat sektöründe Bosch, metal sektöründe Borçelik, otomotiv ana sanayi sektöründe Oyak Renault ve Beyçelik Gestamp, perakende ticaretinde Özdilek, plastik sektöründe Eskapet Pet Ürünleri, sağlıkta Bursa Ecza Koop. tekstil sektöründe Korteks ve turizm sektöründe Özdilek Otel ödüle layık görüldü.