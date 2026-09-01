Elektrik ticareti algoritmalara geçiyor

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Elektrik piyasalarında üretim kadar fiyatların ne zaman ve nerede oluştuğunu doğru tahmin etmek de giderek daha kritik hale geliyor. Yenilenebilir enerji üretiminin hava koşullarına bağlı olarak hızla değişmesi, kısa vadeli elektrik ticaretini insan kararlarından çok veri ve algoritmaların belirlediği yeni bir yapıya taşıyor.

Octopus Energy’nin Danimarkalı BD Energy’yi satın alması da bu dönüşümün son örneği oldu. Taraflar işlemin mali büyüklüğünü açıklamadı.

15 ülkede otomatik işlem yapıyor

2022 yılında kurulan BD Energy, kısa vadeli elektrik piyasalarında algoritmik ticaret yapıyor.

Şirketin sistemi gün öncesi ve gün içi elektrik piyasalarındaki çok büyük veri setlerini analiz ederek fiyat hareketlerini ve enerji akışlarını takip ediyor. BD Energy bugün 15 ülkede 25 farklı elektrik fiyatlama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Şirketin kendi verilerine göre bugüne kadar 1,8 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.

BD Energy, kullandığı niceliksel modeller ve otomatik veri altyapısıyla elektriğin farklı ülkeler ve şebekeler arasında daha verimli biçimde hareket ettirilmesini hedefliyor.

Makine öğrenmesi fiyat hareketlerini izliyor

Elektrik ticaretinin diğer finansal piyasalardan önemli bir farkı bulunuyor. Elektrik büyük ölçekte kolayca depolanamadığı için üretim ile tüketimin sürekli dengelenmesi gerekiyor.

Rüzgar ve güneş enerjisinin sistemdeki payının büyümesi bu dengeyi daha da karmaşık hale getiriyor. Hava koşullarındaki ani değişiklikler üretimi birkaç saat içinde ciddi ölçüde değiştirebiliyor.

Bu nedenle algoritmalar hava tahminlerinden tüketim verilerine, şebeke durumundan farklı ülkelerdeki fiyatlara kadar çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirebiliyor.

BD Energy de algoritmik ticaret stratejileri, makine öğrenmesi ve tahmin modellerini kullanarak kısa vadeli elektrik piyasalarındaki fiyat farklılıklarını izliyor.

İnsan traderların rolü değişiyor

Elektrik piyasalarında algoritmaların büyümesi insan traderların tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Ancak geleneksel modelde traderların manuel olarak yaptığı veri analizi ve kısa vadeli fiyat karşılaştırmalarının giderek daha büyük bölümü yazılımlar tarafından gerçekleştiriliyor.

İnsanların rolü ise algoritmaların geliştirilmesi, risk sınırlarının belirlenmesi, olağan dışı piyasa hareketlerinin yönetilmesi ve stratejik kararların alınması tarafına kayıyor.

BD Energy’nin çalışan yapısında da bu dönüşüm görülüyor. Şirkette elektrik traderlarının yanında niceliksel analistler ve yazılım geliştiriciler görev yapıyor. Quant ekipleri algoritmik işlem stratejileri, risk yönetimi modelleri ve fiyat tahmin sistemleri geliştiriyor.

Octopus işlem hacmini büyütecek

Satın alma sonrasında BD Energy, Octopus Energy Trading bünyesine katılacak.

Octopus, şirketin teknolojisini ve işlem platformunu kullanarak Avrupa elektrik piyasalarındaki ticaret hacmini artırmayı planlıyor. BD Energy ise Octopus’un sermaye ve teknoloji altyapısından yararlanarak daha fazla piyasaya açılabilecek.

Octopus Energy zaten enerji sektöründe büyük ölçekli otomasyon yatırımlarıyla biliniyor. Şirketin Kraken adlı teknoloji platformu ileri veri analitiği ve makine öğrenmesi kullanıyor.

Kraken farklı enerji şirketlerine lisanslanmış durumda ve dünya genelinde on milyonlarca müşteri hesabının yönetiminde kullanılıyor.

Yenilenebilir enerji algoritmaları öne çıkarıyor

Rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı arttıkça elektrik piyasalarındaki fiyat hareketleri de daha değişken hale geliyor.

Bir bölgede beklenenden fazla rüzgar üretimi elektrik fiyatlarını kısa sürede aşağı çekebilirken başka bir bölgede düşük üretim fiyatları yukarı taşıyabiliyor.

Ülkeler arasındaki enerji bağlantılarının artması ise bu fiyat farklılıklarından yararlanmak için daha fazla işlem yapılmasını mümkün kılıyor.

Algoritmik sistemler çok sayıda piyasayı aynı anda takip edebildiği için bu değişikliklere insanlardan daha hızlı tepki verebiliyor. Enerji ticaretinde teknoloji yatırımlarının hızlanmasının temel nedenlerinden biri de bu avantaj.

Elektrik piyasasında yeni rekabet alanı

Octopus Energy’nin hamlesi, enerji sektöründeki rekabetin yalnızca santral kapasitesi veya müşteri sayısıyla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Şirketler artık daha doğru fiyat tahmini yapabilen, şebeke koşullarını gerçek zamanlı izleyebilen ve binlerce işlemi otomatik biçimde gerçekleştirebilen yazılım altyapıları için de yarışıyor.

Elektrik üretiminin giderek daha dağıtık ve değişken hale gelmesi bu teknolojilerin önemini artırırken, önümüzdeki dönemde enerji ticaretinde insan traderlarla algoritmalar arasındaki iş bölümünün daha da değişmesi bekleniyor.