09 Kasım 2020

Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri’nde üst düzey görev değişimi yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Elite World Otelleri’nin CEO görevini Ünsal Şınık’tan Eyüp Babür devralırken, Ünsal Şınık ise İcra Kurulu Üyesi olarak Elite World Otelleri bünyesinde görev almaya devam edecek.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Eyüp Babür, Neoma Business School’da MBA yaptı. Kariyer hayatına Hilton grubunda başlayarak, Swissotel Istanbul The Bosphorus’da satış ve pazarlama direktörü görevinde bulunan Babür, ardından yine Swissotel’in Atlanta’daki otelinde çalıştı.

Babür, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nda kuruluş genel müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılından itibaren Çırağan Palace Hotel Kempinski’de otel müdürü olarak çalışmaya başlayan Eyüp Babür, 2009-2014 yılları arasında Kempinski Otelleri’nin İsviçre, Cenevre’deki genel merkezinde grubun Kempinski Residences portfolyosundan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Türkiye’ye döndükten sonra ise 5 yıl süreyle, Astaş Holding’in yatırımları olan Kempinski ve Mandarin Oriental otel ve rezidanslarından oluşan portföyden sorumlu turizm ve konut işletmeleri koordinatörü, ardından da Kempinski grubunun yeni markası Shaza Hotels’de Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu direktörü olarak görev yaptı.