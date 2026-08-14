Elon Musk’ın SpaceX’teki serveti ortaya çıktı: 900 milyar doları aşıyor

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SpaceX’te uzun süredir bilinen kontrol yapısı, yeni düzenleyici bildirimle daha somut hale geldi. Elon Musk’ın 30 Haziran itibarıyla şirkette yüzde 48,4 paya sahip olduğu açıklanırken, bu payın piyasa değeri 900 milyar doların üzerine çıktı. Bildirim, SpaceX’in yalnızca büyüklüğünü değil, Musk’ın şirket üzerindeki hâkimiyetinin boyutunu da yeniden gündeme taşıdı.

Pay oranı açıklandı, servetin ölçeği büyüdü

Düzenleyici bildirime göre Elon Musk, SpaceX’te 6,42 milyar hisseyi kontrol ediyor. Bu miktar, şirket sermayesinin yüzde 48,4’üne karşılık geliyor.

SpaceX’in halka arz sonrası ulaştığı piyasa değeri dikkate alındığında, Musk’ın elindeki payın değeri 900 milyar doları aşıyor. Böylece SpaceX, Musk’ın kişisel servetinin merkezindeki en büyük varlık haline gelmiş oldu.

Açıklanan yapı, yatırımcıların uzun süredir merak ettiği iki soruya da yanıt verdi: Musk şirketin ne kadarına sahip ve bu sahiplik gerçek kontrol gücüne ne kadar dönüşüyor?

Asıl güç oy haklarında toplandı

Bildirimde dikkat çeken asıl unsur yalnızca ekonomik pay değil, oy gücü oldu. Musk’ın SpaceX’te yüzde 82’nin üzerinde oy hakkını elinde tuttuğu görüldü.

Bu tablo, halka açılmış olmasına rağmen şirket üzerindeki fiili kontrolün büyük ölçüde Musk’ta kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Başka bir deyişle, sermayenin yarısından azına sahip olsa da yönetim etkisi çok daha yüksek bir düzeyde bulunuyor.

Kurucuların çift sınıflı hisse yapısıyla kontrolü koruduğu örnekler teknoloji dünyasında yeni değil. Ancak SpaceX’te ortaya çıkan oranlar, bu kontrol modelinin ne kadar güçlü kurulduğunu net biçimde ortaya koydu.

Hisseler farklı yapılarda tutuluyor

Açıklanan pay yapısı da kendi içinde dikkat çekici bir tablo sunuyor. Musk’ın sahipliğinin bir bölümü, kendisinin mütevelli olduğu tröstler üzerinden tutuluyor.

Bunun yanında Class B hisseler, kısıtlı paylar ve hisse opsiyonlarından doğan ilave haklar da toplam tabloya ekleniyor. Bu yapı, hem ekonomik sahipliği hem de yönetim gücünü aynı elde topluyor.

Yani mesele yalnızca büyük bir servet değil. Aynı zamanda SpaceX’in geleceğine ilişkin stratejik kararların merkezinde kimin bulunduğunu da gösteren bir kontrol haritası ortaya çıkmış durumda.

Halka arz sonrası gözler yeniden SpaceX’e çevrildi

SpaceX, 12 Haziran’daki halka arzıyla piyasalarda yılın en büyük işlemlerinden birine imza atmıştı. Şirketin halka arzı 85,7 milyar dolar kaynak yaratırken, piyasa değeri kısa sürede 2 trilyon doların üzerine taşınmıştı.

Sonrasında hissede ilk heyecanın zayıflamasıyla birlikte değerleme tarafında bir miktar geri çekilme yaşandı. Buna rağmen şirketin büyüklüğü ve Musk’ın elindeki payın değeri, SpaceX’i küresel piyasalarda yine en dikkat çekici şirketlerden biri haline getiriyor.

Özellikle uzay teknolojileri, uydu interneti, yapay zekâ altyapısı ve savunma bağlantılı iş alanları, şirketin yalnızca bir roket firması olarak görülmesini çoktan geride bıraktı.

Yatırımcı için asıl mesaj ne?

Yeni bildirim, yatırımcılara iki net mesaj veriyor. Birincisi, SpaceX’in piyasa değeri büyüklüğü Musk’ın servet yapısını yeniden şekillendirecek kadar büyük bir seviyeye ulaştı. İkincisi ise halka arz sonrasında bile şirketin kontrol dengesi değişmedi.

Bu durum, kurumsal yönetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıyabilir. Çünkü yatırımcı tabanı genişlese de karar alma gücünün büyük bölümünün tek isimde toplanması, bazı yatırımcılar için risk, bazıları için ise stratejik istikrar göstergesi olarak okunabilir.

Önümüzdeki dönemde SpaceX’in finansal performansı kadar, Musk’ın bu kontrol gücünü yeni yatırımlar, birleşmeler ya da teknoloji hamlelerinde nasıl kullanacağı da yakından izlenecek.