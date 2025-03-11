Emlak Katılım'ın 2024 yılı finansal sonuçları: Banka 8 milyar TL'yi aşkın net kâr elde etti

Emlak Katılım, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonlarını 167 milyar liraya ve kullandırılan fonlarını ise 116 milyar liraya yükseltti.

Ayrıca, Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman desteği sağlarken, 2023'e göre yüzde 70 oranında artışla 8,7 milyar lira net kâr elde ettiği de belirtildi.

Yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası ihraç hacminde artış

Emlak Katılım'ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artarak 31,4 milyar liraya ulaştı.

Sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarına devam eden banka, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında, sektörde yüzde 33'lük paya sahip olduğunu bildirdi.

Katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle 2024'te de müşterilerinin yanında olmaya devam eden banka, Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer aldı.

Dijital bankacılığa yatırımlar sürdü

Emlak Katılım, 2024'te iş verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, kesintisiz hizmet sunmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla dijital bankacılığa yatırımlarını da artırarak sürdürdü.

Banka, Türkiye'nin katılım finans vizyonu doğrultusunda, gelecek yıllarda stratejik hedeflerine ulaşmak için müşteri portföyünü ve ürün yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.