En çok hangi ülke yatırımla vatandaşlık veriyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

'2025 Yatırım Göçü Programları raporunda Henley & Partners, , yatırımla vatandaşlık veren ülkelere dair rakamsal verileri paylaştı.

Geçen sene Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde birinci sırada yer alan Malta, üst üste 10’uncu kez listede zirvede yer alırken aynı listede Türkiye, 64 puanla 7’nci sıraya yerleşti.

"Yabancı yatırımcıların ve yeni bir yaşam biçim arayanların tercihi: Türkiye"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “ Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sırada yer alarak yabancı yatırımcıların ve yeni bir yaşam biçim arayanların tercih ettiği ülkelerden biri konumunda. Stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlaması gibi unsurlar, Türkiye’yi alternatif vatandaşlık edinmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline getiriyor” dedi.

İngiltere'de dikkat çeken artış

Yatırımcıların başlıca tercihlerinin Avrupa ülkeleri olduğunu ortaya koyan rapora göre, ABD vatandaşları, tüm başvuruların yüzde 23’ünü oluşturdu. Bu oran Hindistanlılar, Türkler, Filipinliler ve İngilizlerden gelen başvuruların toplamına eşit oldu. İngiltere’de 2024 yılında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 57 artış gösterdi.

Malta liderliğinin 10. yılında

'2025 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde Malta, 100 üzerinden 76 puan alarak üst üste 10’uncu kez liderliğini korurken, Avusturya 75 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu iki ülkeyi, Grenada 69 puan ve Antigua & Barbuda 67 puanla takip etti. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sırada yer aldı.

Oturumda 2024 lideri: Yunanistan

26 programın sıralandığı 2025 Küresel Oturum Programı Endeksi’nde ise Yunanistan’ın Altın Vize Programı, 100 üzerinden 73 puan alarak ilk kez liderliğe yükseldi. İsviçre 72 puanla 2’nci sırada yer alırken, Portekiz, İtalya ve Birleşik Krallık 70 puanla 3’üncü sırayı paylaştı. Avustralya, Kanada ve İspanya 69 puanla dördüncü sırada, Birleşik Arap Emirlikleri 68 puanla beşinci sırada konumlandı. Macaristan ve Kosta Rika ise 2025 yılında ilk 10’a giren yeni ülkeler olarak ön plana çıktı.