Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından 11. kez düzenlenen Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya "Öğrenci" kategorisinde 89, "Profesyonel" kategoride ise 233 başvuru oldu. Toplamda 322 başvurunun geldiği yarışmada 12 proje ödüllendirildi.

Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ödül törenine İMİB Yönetim Kurulu, Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, yarışma ile Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılmasını, özgün ürünlerin tasarlanmasını amaçladıklarını belirterek, "En önemlisi, düzenlenen yarışmayla sektörü üniversiteler, öğrenciler ve profesyonellerle bir araya getiriyoruz. Bu birliktelikle doğal taş sektörümüzün geleceğine de sahip çıkmış oluyoruz. Birlik olarak, ihracatımızı daha hızlı yükseltmek, daha fazla ülkede Türk doğal taşını sergilemek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın daha fazla değer kazanması için de doğal taşlarımızın tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, üretilebilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. İşte doğal taş tasarım yarışmamızla da aslında bunları yakalamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki madenciliğin dünyadaki rakiplerine kıyasla çok daha genç olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Madencilik konusunda ülkemizin gideceği çok daha uzun bir yol var. Bu yolda henüz öğrenci olan ya da sektöre yeni adım atmış, ufku açık gençlerimize büyük bir iş düşüyor. Onların kendilerini geliştirmesini, yeni fikirlerle sektörümüze katkı vermesini bekliyoruz. Aslında burada güzel çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Düzenlediğimiz yarışmaya gelen başvurularda yaşanan artış, sektörün geleceği için bizleri umutlandırıyor. Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maden sektörünü tasarım noktasında teşvik etmek için bu yarışmayı düzenledik"

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Funda Bekişoğlu da şunları kaydetti:

"Geçmiş madende, bugün madende ve gelecek de madende... İnsanoğlu doğanın şekillenmiş yeni formlarında, yeni anlamları içerisinde, doğanın içerisinde yaşıyor. Modern bir hayat yaşıyoruz ve modern hayatı besleyebilmek için de madenlerimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde hakkıyla kullanabilmemiz gerekiyor. Ancak artık farklı bir şeyler devreye girdi. Artık katma değer yaratılması her şeyden önce geliyor. Bugünlerde gelişmiş zeka, estetik ve tasarım evriliyor. Özellikle maden sektöründe bu durum yaşanıyor. Güncel hayatta tasarımlar ve markalar ön plana çıkıyor. Bunlar da aslında ülkelere hizmet ediyor. Biz de İMİB olarak maden sektörünü tasarım noktasında teşvik etmek için bu yarışmayı düzenledik."

İMİB Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Hacıalioğlu ve Nejat Kordel'in yer aldığı İMİB Tasarım Yarışması Komitesi'nin organize ettiği yarışmanın jüri üyeleri; Yeşim Hatırlı, Atilla Kuzu, Ece Yalım, Enis Öncüoğlu, Mehmet Özmen, Murat Yurdakul, Özlem Yalım ve Şaban Topçu'dan oluştu.

Yarışma sonucu "Profesyonel" kategorisinin birincisi 75 bin TL, ikincisi 55 bin TL ve üçüncüsü 30 bin TL kazanırken, "Öğrenci" kategorisinde birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 20 bin TL oldu.