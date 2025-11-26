Enerji depolama yatırımları 2026 yılında hızlanacak

Enerji depolama alanında­ki yatırımlar 2026 yılında hızlanacak. Yeni mevzuat düzenlemeleri, artan yatırım iş­tahı ve hızlanan yerli üretim çalış­maları sektörü kritik bir eşikten geçiriyor.

Enerji Depolama Sis­temleri Derneği (EDSİS) yöne­timi tarafından dün düzenlenen toplantıda, enerji depolama eko­sisteminin mevcut durumu, mev­zuat değişiklikleri, 2026 projeksi­yonları ve sektörde hızlanan yerli üretim adımları kapsamlı şekilde ele alındı; Türkiye’nin enerji dö­nüşümünde depolamanın üstle­neceği kritik rol hazırlandı.

Küresel enerjinin yüzde 66’sı boşa gidiyor

EDSİS Başkanı C. Can Tutaşı, dünya genelinde üretilen primer enerjinin yaklaşık yüzde 66’sının dönüşüm süreçlerinde kaybol­duğunu söyledi. Tutaşı, birçok ül­kede iletim ve dağıtım kayıpları­nın yüzde 8 ile 22 aralığında sey­rettiğini, yenilenebilir üretimde ise yüzde 5 ile 30 arasında deği­şen curtailment nedeniyle mil­yonlarca megavatsaat enerjinin şebekeye aktarılamadığını kay­detti.

Taşı, “Bu tablo, küresel öl­çekte üretim artsa bile elektriğin önemli bir bölümünün kullanıl­madan boşa gittiğini gösteriyor. Dolayısıyla depolama teknoloji­leri artık yalnızca destekleyici bir unsur değil, enerji mimarisinin merkezinde yer alıyor. Türkiye’de artan sanayi talebi, yükselen ye­nilenebilir kurulu güç ve enerji arz güvenliğinin stratejik önemi depolamayı ulusal ölçekte zorun­lu kılıyor. Özellikle güneş enerji­sinde yaşanan mevsimsel üretim dengesizlikleri ancak depolama yoluyla yönetilebilir. Enerjiyi de­polamadığımız sürece hiçbir kay­nağı sürdürülebilir hale getire­meyiz” dedi.

Önümüzdeki yıl enerji depola­ma sektörü için bir dönüm nokta­sı olacağını belirten Tutaşı, tah­sis edilen 33 bin MW’lık hibrit ka­pasitenin yanı sıra 6 bin ile 7 bin MW aralığında öngörülen müsta­kil depolama projelerinin önem­li bir bölümünün yıl içinde fiziki inşaat ve devreye alma aşamasına geçmesini beklediklerini iletti.

2026’da Türkiye’nin ilk büyük ölçekli batarya destekli güneş ve rüzgâr santrallerinin işletmeye alınmasıyla birlikte bu tesislerin şebekede yan hizmetler, pik yöne­timi ve frekans regülasyonu gibi kritik alanlarda aktif rol üstlen­mesini öngördüklerini dile geti­ren Tutaşı, “Yerli batarya üreti­mi için yapılan OEM başvuruları­nın sonuçlanması, enerji yönetim yazılımlarının ticarileşmesi ve konteyner–BMS çözümlerin­de yerli tedarik zincirinin olgun­laşmasıyla 2026, depolama tek­nolojilerinin ithal edilmekten çı­kıp Türkiye’de üretilen bir yapıya dönüşmeye başladığı bir yıl ola­cak. Bu gelişmeler ışığında 2026, yalnızca kapasite tahsis edilen bir dönem değil; depolama teknolo­jilerinin sahada gerçek anlamda devreye alındığı bir döneme geçiş yılı olacaktır” diye konuştu.

Yüzde 40 talep artışına karşı depolama gereksinimi artıyor

Toplantıda küresel depolama piyasası ve 2030 görünümüne değinen EDSİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Alper Terciyanlı, “Dünya Enerji Görünümü 2025 açıkça gösteriyor ki, elektrikleşme hızlandıkça esneklik artık sistemin kırılgan noktası haline geliyor. Küresel elektrik talebinin 2035’e kadar %40 artacağı bir ortamda; serinleme yükleri, veri merkezleri ve sanayideki elektrifikasyon dalgası şebekeleri benzeri görülmemiş bir baskı altında bırakıyor” dedi.