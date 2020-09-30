Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser, 'Küresel Fikir Lideri' seçildi

30 Eylül 2020

Enerjisa Enerji, yaptığı açıklama ile şirketin CFO görevini üstlenen Dr. Michael Moser'in ABD’li televizyon kanalı CBS tarafından 'Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Altyapısına Yatırım' kategorisinde 'Küresel Fikir Lideri' seçildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, sürdürülebilirlik konusunda daha önce Corporate Register tarafından “En iyi ilk sürdürülebilirlik raporu” ve “İletişimde Süreklilik” kategorilerinde iki ödül kazanan Enerjisa Enerji'nin kredi yapısını çeşitlendirmek, etkin nakit yönetimi başlatmak, kur risklerini azaltmak ve yeni bir 'Risk Yönetimi Sistemi' kurarak şirketin risk azaltımına yardımcı olan Dr. Moser, aynı zamanda şirketin yeni enerji dünyası etrafında şekillenen iş modelinde stratejinin temeli olarak sürdürülebilirliği destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Michael Moser, “Bu ödülü Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına destek olacak bir fırsat olarak görüyor ve uluslararası ölçekte Türkiye’nin yatırım yapmak için ne kadar iyi bir ülke olduğunu, sürdürülebilirlik konusunun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum.” dedi.