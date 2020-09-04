Enerjisa Üretim'in 18 santraline TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

04 Eylül 2020

Pandemi ile mücadele kapsamında alınan önemlerle Enerjisa Üretim'in 18 santrali TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

Konuyla ilgili Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze Kalite Kampüsü'nde "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belge Takdim Töreni" düzenledi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisine alan yeni tip koronavirüs salgınıyla bazı sektörlerin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu yaşayarak tecrübe ettiklerini söyledi.

Büyükedede, bu dönemde hastanelerde, fabrikalarda ve evlerde verilen mücadelenin devamlılığını sağlamak adına enerji üretiminin sürekliliğinin ülke için hayati bir önem taşıdığını belirterek, salgın sürecinin görünen kahramanlarının ön cephede savaşırken görünmeyen kahramanlarının da bu mücadelenin devamlılığını sağladığını kaydetti.

Enerji üretiminin devamlılığı için isimsiz kahramanların büyük bir özveri gösterdiğini dile getiren Büyükdede, şu ifadeleri kullandı: "Virüse karşı mücadelede enerji üretiminin devamlığını sağlayan kuruluşlarımızdan birisi de belge takdimini yapacağımız Enerjisa Üretim'dir. Kuruluşumuza, Türkiye'nin farklı lokasyonlarına dağılmış 12 hidroelektrik, 3 rüzgar enerjisi, 3 doğalgaz, 1 yerli linyit ve 2 güneş enerjisi santrali ile enerji arzının sürekliliği adına önemli bir misyon yüklenmiştir. Toplamda yaklaşık 3 bin 607 megavat kurulu güce sahip kuruluşumuzun bir diğer özelliği ise bu güç içinde yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 56 olmasıdır."

"Bakanlık olarak attığımız adımlarda önceliğimiz her zaman çalışanlarımız oldu"

Koronavirüsün henüz Türkiye'ye sıçramamışken gereken tedbirlerin aldığını, Türkiye'nin bu küresel şokta en başarılı sınav veren ülkelerden biri olduğunu belirten Büyükdede, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim de salgın döneminde attığımız adımlarda önceliğimiz her zaman çalışanlarımız oldu. Reel sektördeki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaptık. Üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirdik. Bunları yaparken çalışanların sağlığı kırmızı çizgimiz oldu." dedi.

Bu kapsamda COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun hazırlandığını aktaran Büyükdede, "Kılavuzumuzu hazırladıktan sonra ikinci aşama olan belgelendirme faaliyetleri için denetçilerimizin eğitimlerini tamamladık. Verdiğimiz hizmetin kuruluşlarımıza maliyet oluşturmaması açısından yerinden, bölgelerden yürütülmesinin önünü açtık. Sanayi işletmelerimizle başladığımız kılavuz ve belgelendirme çalışmalarımızı gelen yoğun talep üzerine hizmet sektörümüz, okullarımız ve turizm sektörüne de yaydık." diye konuştu.

Büyükdede, Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği protokolü imzalayarak yeni bir çalışmayı başlattıklarını dile getirerek, "Belgelendirme programları çerçevesinde 726 kuruluşumuzu güvenli üretim, 118 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 67 okulumuzu okulum temiz, 450 tesisimizi de güvenli turizm belgesi ile belgelendirdik. Enstitümüze belgelendirme ile ilgili her geçen gün müracaat sayıları katlanarak artmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

"Enerji önemli bir faktör"

TSE Başkanı Adem Şahin de dünyanın çok da hazırlıklı olmadığı bir süreci yaşadığını söyledi. COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladıklarını belirten Şahin, "Kılavuzda yazan tedbirleri alan firmaları da 'Güvenli Üretim' logosuyla belgelendirmeye başladık. Bütün çaba üretimin durdurulmaması, sanayinin durmaması ve hayatın devam etmesine yönelik. Bizim durduğumuz taraf, sağlığın üzerindeki yükü hafifletecek tedbirlerin tamamı da burada var." dedi.

Şahin, hayatın her alanında tedbirli olunması gerektiğini dile getirerek, "Üretimin ve sanayinin durmaması adına en kritik faktör enerji. Ülkemizin çok önemli bir grubunun enerjiyle ilgili bütün işletmelerinin, kuruluşlarının hazırlamış olduğumuz kılavuz çerçevesinde bugün belge alıyor olmaları TSE ve sanayimiz adına çok önemli bir referans teşkil edecektir. Sabancı Holding Enerji Grubu'na kurumum ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kılavuz çok kıymetli bir rehber oldu"

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler de dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi. Bu dönemde enerji sektörü paydaşları olarak üzerilerine düşen görevi hem kesintisiz elektrik üretimi hem de güvenli üretim konusunda yaptıklarını belirten Zaimler, TSE tarafından hazırlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun kıymetli bir rehber olduğunu kaydetti.

Zaimler, iş sağlığı ve güvenliği konusunun pandemi sürecinden bağımsız olarak her zaman en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu kılavuz, salgınla mücadele ederken ekiplerimize sadece yol göstermekle kalmadı aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğumuzu da düzenlememize destek oldu. Enerjisa Üretim'in Türkiye'nin birçok farklı lokasyonuna yayılmış ve ülkemizin enerji arzı için önem teşkil eden tüm rüzgar, hidroelektrik ve termik santralleri, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol denetimlerini başarı ile tamamlayarak bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla öne çıkacak"

İlerleyen süreçte uluslararası ticarette bu tip belgelendirmelerin daha fazla ön plana çıkacağını aktaran Zaimler, şöyle konuştu: "Yabancı müşteriler, firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edilecek. Üretimi güvenli koşullarda gerçekleştirenler, piyasanın da hakimi olmaya başlayacaklar. Tüm TSE uzmanlarına da çalışanların iş yerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak, insan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretlerini giderecek böylesine güçlü bir rehber hazırladıkları ve firmaların gelişimleri için sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. Bir an önce dünyayı etkisi altına alan bu salgının sol bulmasını diliyorum."

Zaimler, çalışanlarının Türkiye'nin elektrik üretimi için yaptıklarının farkında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin elektrik üretiminin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Zaten bu azim, şevk ve tutkuyla çalışıyorlar. Pandemi süreci elektrik üretiminin bütün Türkiye'nin ihtiyacı için çok daha önemli olduğu bir dönemdi. Bu dönemde santrallerimizde çalışan arkadaşlar, büyük bir özveriyle ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalarak santrallerde aylarını geçirerek tutkuyla özveriyle çalıştılar. Elektrik üretiminin kesintisiz sağlanmasına katkıda bulundular." dedi.

Çalışanlarının sağlığını korumak için kılavuzda yayımlanan önlemleri aldıklarını aktaran Zaimler, elektrik enerjisini üretmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Büyükdede tarafından Zaimler'e Enerjisa Üretim'in 18 santrali için "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belge"si verdi.

Törene, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl de katıldı.

Kaynak: AA