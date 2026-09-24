“Enflasyon halen en önemli makro kırılganlığımız”

Hamide HANGÜL

İSO Yönetim Kurulu Baş­kanı olarak son kez katıldı­ğı meclis toplansında bir ko­nuşma yapan Erdal Bahçıvan, bu yılın son çeyreğine girer­ken, Orta Doğu Savaşı, Rus­ya-Ukrayna Savaşı, Rusya ve Almanya arasındaki gerilim, derinleşen tedarik sorunları, yükselen maliyetler, sıkıla­şan finansal koşullar gibi gibi yaşanan pek çok gelişmenin dünya ekonomisinin yeniden bir stres testinden geçmek­te olduğunu gösterdiğini kay­detti.

Bahçıvan “Tüm dünya gibi ülkemiz de -savaş bölge­lerine olan yakınlığının da et­kisiyle- jeopolitik çalkantıla­rın etkilerini birçok kanaldan hissediyor. En önemli etkiler­den biri, hiç şüphesiz ekono­mik büyüme tarafında görülü­yor. 2026 yılında büyümenin yüzde 3’ün hafif üzerinde ger­çekleşmesi bekleniyor. Büyü­me yavaşlarken, sanayi sek­törünün genel ekonomiden negatif ayrıştığını ve sektörle­rimiz için zorlu koşulların ar­tarak devam ettiğini de unut­mamak gerekiyor. Enflasyon ise en önemli makro kırılgan­lığımız olmaya devam ediyor. Ve ne yazık ki, savaş bu alan­daki faturayı daha da artırmış durumda” dedi.

"Sanayi ve üretim gücü zayıflamamalı"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklanan OVP’de sanayiyi önceleyen yaklaşımın geçmiş dönemlere göre daha güçlü biçimde yer aldığını da vurguladı.

Bahçıvan “Ancak bir kere daha önemle uyarmak isterim ki; enflasyonla mücadelenin sanayinin üretim gücünü zayıflatmaması gerekiyor. Aksi halde bugün talep üzerinden çözmeye çalıştığımız enflasyon sorununun yarın üretim ve arz tarafında yeni bir probleme dönüşme riskiyle karşılaşabiliriz. Türkiye’nin emek yoğun sektörlerden vazgeçme lüksü yoktur. Bu sektörlerde de üretimimizi, istihdamımızı ve rekabet gücümüzü mutlaka korumalıyız” diye konuştu.