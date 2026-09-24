“Enflasyon halen en önemli makro kırılganlığımız”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin eylül ayı olağan toplantısı “Marka değeri güçlü, daha vizyoner bir İSO için dünya, bölge, Türkiye ve üretim hayatı üzerine düşünceler, değerlendirmeler” ana gündemi ile gerçekleştirildi.
Hamide HANGÜL
İSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak son kez katıldığı meclis toplansında bir konuşma yapan Erdal Bahçıvan, bu yılın son çeyreğine girerken, Orta Doğu Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya ve Almanya arasındaki gerilim, derinleşen tedarik sorunları, yükselen maliyetler, sıkılaşan finansal koşullar gibi gibi yaşanan pek çok gelişmenin dünya ekonomisinin yeniden bir stres testinden geçmekte olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Bahçıvan “Tüm dünya gibi ülkemiz de -savaş bölgelerine olan yakınlığının da etkisiyle- jeopolitik çalkantıların etkilerini birçok kanaldan hissediyor. En önemli etkilerden biri, hiç şüphesiz ekonomik büyüme tarafında görülüyor. 2026 yılında büyümenin yüzde 3’ün hafif üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme yavaşlarken, sanayi sektörünün genel ekonomiden negatif ayrıştığını ve sektörlerimiz için zorlu koşulların artarak devam ettiğini de unutmamak gerekiyor. Enflasyon ise en önemli makro kırılganlığımız olmaya devam ediyor. Ve ne yazık ki, savaş bu alandaki faturayı daha da artırmış durumda” dedi.
"Sanayi ve üretim gücü zayıflamamalı"
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklanan OVP’de sanayiyi önceleyen yaklaşımın geçmiş dönemlere göre daha güçlü biçimde yer aldığını da vurguladı.
Bahçıvan “Ancak bir kere daha önemle uyarmak isterim ki; enflasyonla mücadelenin sanayinin üretim gücünü zayıflatmaması gerekiyor. Aksi halde bugün talep üzerinden çözmeye çalıştığımız enflasyon sorununun yarın üretim ve arz tarafında yeni bir probleme dönüşme riskiyle karşılaşabiliriz. Türkiye’nin emek yoğun sektörlerden vazgeçme lüksü yoktur. Bu sektörlerde de üretimimizi, istihdamımızı ve rekabet gücümüzü mutlaka korumalıyız” diye konuştu.