Enflasyondan yapısal reformlar kurtarır
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılının son meclis toplantısını üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi. İSO bütçesinin de üyelerin oylarına sunulduğu toplantının açılışında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyona ilişkin, 2023 ortalarından itibaren girilen ağır tedavi sürecinin sonuçlarının alınmaya başladığını, ancak geçmiş dönemin travmalarını da tam olarak atlatılamadığı bir yılın geride kaldığını dile getirdi.
Hamide HANGÜL
Bahçıvan, “Ne var ki, bu süreç beklenenden yavaş ilerliyor. Geçen sene bu zamanlarda Merkez Bankamız 2024 yılsonu için yüzde 36’yı hedeflerken, geldiğimiz noktada yılı yüzde 45 civarında kapatacağımız anlaşılıyor” dedi.
“Aceleci davranılmamalı”
Enflasyondan kalıcı olarak kurtulmanın yolunun yapısal reformlar olduğunu vurgulayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayiciler olarak, uygun finansman koşullarıyla iş yapmak elbette hepimizin arzusu. Ne var ki, ekonomimiz halen sancılı bir nekahet döneminden geçerken, hastalığın nüksetme ihtimalini küçümsemek büyük bir hata olacaktır. Enflasyonun kalıcı düştüğünden emin olmadan riskli ve aceleci adımlar atılmayacağı konusunda ekonomi yönetimimize güveniyoruz.
Enflasyonla mücadele ve finansal dengelenme sürecini sabır ve kararlılıkla devam ettirmemiz halinde, önümüzdeki yıl Türkiye’nin yabancı yatırımlar için çok daha cazip hale geleceğine ve güçlü bir dış kaynak girişinin de sağlanabileceğine inanıyorum” değerlendirmesi yaptı. Asgari ücret konusunda da değinen Erdal Bahçıvan, “Açıklanan asgari ücretin sanayimize, üretim hayatımıza ve çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Zorlu bir yılın geride bırakıldığını söyleyen Bahçıvan, “ABD seçim sonuçları, Almanya ve Fransa’daki siyasi belirsizlikler, Orta Doğu’daki sarsıntılar, Aralık ayı Fed toplantısının verdiği sinyaller ve son haftalara damgasını vuran gelişmeler de gösteriyor ki hiç de kolay olmayacak yeni bir yıl bizleri bekliyor” diye konuştu.
Personel giderlerine itiraz
İSO meclis toplantısında, 2025 bütçe oylamalarında personel giderlerinin 185 milyon TL’den 276 milyon TL’ye çıkarılması teklifine ilişkin oylamada artış oranının asgari ücret artış oranının üstünde yüzde 50 olarak görünmesine İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi itiraz etti.
Asgari ücrette yüzde 30 artış uygulanmasına karar verildiğine işaret eden Büyükekşi, “Biz İSO olarak personel giderlerine yüzde 50 zam bütçelemişiz, onaylayalım ama uygulamada gözden geçirelim. Örnek olalım hem devlete karşı hem sanayicilere karşı ki herkes enflasyon hedefinin tutacağına inansın” ifadelerini kullandı.