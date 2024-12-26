Enflasyondan yapısal reformlar kurtarır

Hamide HANGÜL

Bah­çıvan, “Ne var ki, bu süreç beklenenden yavaş ilerliyor. Geçen sene bu zamanlarda Merkez Bankamız 2024 yıl­sonu için yüzde 36’yı hedef­lerken, geldiğimiz noktada yılı yüzde 45 civarında kapa­tacağımız anlaşılıyor” dedi.

“Aceleci davranılmamalı”

Enflasyondan kalıcı olarak kurtulmanın yolunun yapı­sal reformlar olduğunu vur­gulayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayiciler ola­rak, uygun finansman ko­şullarıyla iş yapmak elbet­te hepimizin arzusu. Ne var ki, ekonomimiz halen sancılı bir nekahet döneminden ge­çerken, hastalığın nüksetme ihtimalini küçümsemek bü­yük bir hata olacaktır. Enf­lasyonun kalıcı düştüğün­den emin olmadan riskli ve aceleci adımlar atılmayacağı konusunda ekonomi yöneti­mimize güveniyoruz.

Enflas­yonla mücadele ve finansal dengelenme sürecini sabır ve kararlılıkla devam ettir­memiz halinde, önümüzdeki yıl Türkiye’nin yabancı yatı­rımlar için çok daha cazip ha­le geleceğine ve güçlü bir dış kaynak girişinin de sağlana­bileceğine inanıyorum” de­ğerlendirmesi yaptı. Asgari ücret konusunda da değinen Erdal Bahçıvan, “Açıklanan asgari ücretin sanayimize, üretim hayatımıza ve çalı­şanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadele­rini kullandı.

Zorlu bir yılın geride bıra­kıldığını söyleyen Bahçıvan, “ABD seçim sonuçları, Al­manya ve Fransa’daki siyasi belirsizlikler, Orta Doğu’da­ki sarsıntılar, Aralık ayı Fed toplantısının verdiği sin­yaller ve son haftalara dam­gasını vuran gelişmeler de gösteriyor ki hiç de kolay ol­mayacak yeni bir yıl bizleri bekliyor” diye konuştu.

Personel giderlerine itiraz

İSO meclis toplantısında, 2025 bütçe oylamalarında personel giderlerinin 185 milyon TL’den 276 milyon TL’ye çıkarılması teklifine ilişkin oylamada artış oranının asgari ücret artış oranının üstünde yüzde 50 olarak görünmesine İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi itiraz etti.

Asgari ücrette yüzde 30 artış uygulanmasına karar verildiğine işaret eden Büyükekşi, “Biz İSO olarak personel giderlerine yüzde 50 zam bütçelemişiz, onaylayalım ama uygulamada gözden geçirelim. Örnek olalım hem devlete karşı hem sanayicilere karşı ki herkes enflasyon hedefinin tutacağına inansın” ifadelerini kullandı.