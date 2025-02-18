Enflasyonun üzerinde büyürüz 2026’ya hazırlanmalıyız  

Sevilay ÇOBAN

Türk sigorta sektörün­de 15’inci yılını dol­duran Neova Sigorta, acenteleriyle bir araya gele­rek, şirketin 2024 yılına ait fi­nansal sonuçları değerlendi­rilirken, 2025 yılı hedeflerini paylaşıldı. ‘Sıra Geldi En İyi­si Olmaya’ mottosuyla yapı­lan toplantıda aynı zamanda acenteler için geliştirilen yeni ‘Acente Segmentasyon’ yapısı tanıtıldı.

“Acentelerimizle daha güçlü bir yapı için ilerliyoruz”

Neova Sigorta Genel Mü­dürü Neslihan Neciboğlu, şirketin Kuveyt Türk Gru­bu’nun sağladığı güçlü finan­sal yapı ve sürdürülebilir bü­yüme stratejisi ile sektörde­ki pazar payını istikrarlı bir şekilde artırdığını belirtti. Neciboğlu, “Acentelerimiz, bizim en değerli iş ortakla­rımız. Onlarla iş birliğimizi 2025’te daha da güçlendir­meyi planlıyoruz. Bu doğ­rultuda, her bir acentemizin farklı ihtiyaçlarını anlama­mızı ve onlara özel strateji­ler geliştirmemizi sağlayan acente segmentasyon yapı­sını hayata geçirerek ope­rasyonlarımızı daha etkin ve verimli hale getirdik. Böyle­ce, gelişime ihtiyaç duyulan alanları belirleyip acentele­rimizin olumlu yönde ivme kazanmasını sağlayarak sür­dürülebilir büyümeyi hedef­liyoruz. Neova Sigorta olarak, sektörde fark yaratan proje­leri hayata geçirmeye ve ye­nilikçi adımlar atmaya de­vam edeceğiz” dedi.

“2025’te sektör 1 trilyon TL’yi aşacak”

Neova Sigorta’nın 2024 yı­lı ekonomik verileri hakkın­da da bilgi veren Neciboğlu, “Geçen yıl brüt prim üretimi­miz 19,1 milyar TL olarak kay­da geçti. 2,58 pazar payımızla toplam varlıklarda sektörde 9. sırada yer alırken, finansal ya­tırım açısından ise 7. sıraday­dık. Sigorta sektörü ise 2024 yılını yüzde 72 büyümeyle ha­yat dışı sigortada 838 milyar TL prim üretimi ile kapattı. Acente kanalı da aynı oranda büyüdü. 2025 yılında hayat dı­şı sigorta sektörünün 1 trilyon 50 milyar TL ile tamamlana­cağını düşünüyoruz. Büyüme oranı ise yüzde 42-43’e denk geliyor. Özellikle yangın ve sağlık branşlarında yüzde 45 civarı, trafikte yüzde 42, kasko da ise yüzde 30 büyüme bek­leniyor” ifadelerini kullandı. Neciboğlu, Neova Sigorta ola­rak kasko ve yangın branşla­rında pazar paylarını artırma­yı hedeflediklerini ekledi.

“Türkiye, 2026’da %5’in üzerine büyüyecek”

Merkez Bankası, Orta Va­deli Program, IMF, OECD ve Moodys gibi enstitülerin Türkiye ekonomisine dair tahminleri ve kendi ekono­mistlerinin öngörülerine da­yanarak büyümeyi 2,7-3 ara­sında bir beklediklerini akta­ran Neciboğlu, “Bu büyüme geçmiş yıllardaki büyüme oranlarına göre düşük bir bü­yüme ve sigortacılığı da etki­leyecek bir oran. Çünkü eko­nomi ne kadar büyürse si­gortacılığa da o kadar katkı sağlayacaktır.

Ekonomik bü­yümenin biraz daralacağı bir yıldayız. Ama 2026 yılındaki büyüme beklentimiz yüzde 5 ve üzerinde. O yüzden bu yıl penetrasyonu ne kadar geniş­letebilirsek, müşterilerimiz­le ne kadar fazla diyalog ku­rabilirsek 2026’ya da o kadar hazır olabiliriz” diye konuş­tu. Sigorta sektörünün son 3 yıldır enflasyonun üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Neci­boğlu, 2025’te de aynı şekil­de devam edeceğini kaydet­ti. Neciboğlu, küresel riskler­le ilgili yayınlanan raporlarda da önümüzdeki dönemde ‘devlet temelli silahlı çatışma’ ya da ‘siber güvenlik’ gibi ko­nulara dikkat çekildiğine işa­ret etti.

“Sigortalamak yeterli değil dinamikler takip edilmeli”

Neslihan Neciboğlu, sigorta sektörünün bankacılık sektörü tarafından hazırlanan sektör görünüm raporlarını takip etmesi gerektiğine işaret ederek, “Çünkü ekonomi eşittir reel sektör, Benim naçizane tavsiyem; bütün acentelerin bu raporları takip ederek, portföylerini elinde tutarken farklı sektörlere uygun ürünler sunabilirler. Sadece sigortasını yapmak yeterli değil, sanayicinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve o sektörlerin dinamiklerine hâkim olmak oldukça önemli” dedi.

“Stratejinin odağı operasyonel mükemmellik”

Toplantıda, Neova Sigorta’nın 2025 yılında sürdürülebilir büyüme, ve kârlılık odaklı bir strateji ile ilerleyeceği vurgulandı. Şirketin, 2024 boyunca acente kanalını hızla güçlendirerek yılı 3 bin 555 acente ile tamamladığı belirtildi. 2024'te 13 milyar TL prim üretimi gerçekleştirilirken, acente kanalında yüzde 69 iç paya ulaşıldığı ifade edildi. Neova Sigorta’nın sektördeki konumunu daha da güçlendirmek için yenilikçi teknolojileri, sürdürülebilir iş modellerini ve güçlü acente iş birliklerini merkeze alarak 2025’te de büyüme yolculuğuna devam edeceğine vurgu yapıldı.