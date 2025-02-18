Enflasyonun üzerinde büyürüz 2026’ya hazırlanmalıyız
Türkiye’nin dört bir yanından gelen acenteleriyle bir araya gelen Neova Sigorta’nın Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, 2025’te de sektörün enflasyonun üzerinde büyümesini öngördüklerini söyledi. Necipoğlu, “Hedefimiz, kasko ve yangın branşlarında pazar payımızı artırmak” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Türk sigorta sektöründe 15’inci yılını dolduran Neova Sigorta, acenteleriyle bir araya gelerek, şirketin 2024 yılına ait finansal sonuçları değerlendirilirken, 2025 yılı hedeflerini paylaşıldı. ‘Sıra Geldi En İyisi Olmaya’ mottosuyla yapılan toplantıda aynı zamanda acenteler için geliştirilen yeni ‘Acente Segmentasyon’ yapısı tanıtıldı.
“Acentelerimizle daha güçlü bir yapı için ilerliyoruz”
Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, şirketin Kuveyt Türk Grubu’nun sağladığı güçlü finansal yapı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi ile sektördeki pazar payını istikrarlı bir şekilde artırdığını belirtti. Neciboğlu, “Acentelerimiz, bizim en değerli iş ortaklarımız. Onlarla iş birliğimizi 2025’te daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda, her bir acentemizin farklı ihtiyaçlarını anlamamızı ve onlara özel stratejiler geliştirmemizi sağlayan acente segmentasyon yapısını hayata geçirerek operasyonlarımızı daha etkin ve verimli hale getirdik. Böylece, gelişime ihtiyaç duyulan alanları belirleyip acentelerimizin olumlu yönde ivme kazanmasını sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Neova Sigorta olarak, sektörde fark yaratan projeleri hayata geçirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.
“2025’te sektör 1 trilyon TL’yi aşacak”
Neova Sigorta’nın 2024 yılı ekonomik verileri hakkında da bilgi veren Neciboğlu, “Geçen yıl brüt prim üretimimiz 19,1 milyar TL olarak kayda geçti. 2,58 pazar payımızla toplam varlıklarda sektörde 9. sırada yer alırken, finansal yatırım açısından ise 7. sıradaydık. Sigorta sektörü ise 2024 yılını yüzde 72 büyümeyle hayat dışı sigortada 838 milyar TL prim üretimi ile kapattı. Acente kanalı da aynı oranda büyüdü. 2025 yılında hayat dışı sigorta sektörünün 1 trilyon 50 milyar TL ile tamamlanacağını düşünüyoruz. Büyüme oranı ise yüzde 42-43’e denk geliyor. Özellikle yangın ve sağlık branşlarında yüzde 45 civarı, trafikte yüzde 42, kasko da ise yüzde 30 büyüme bekleniyor” ifadelerini kullandı. Neciboğlu, Neova Sigorta olarak kasko ve yangın branşlarında pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini ekledi.
“Türkiye, 2026’da %5’in üzerine büyüyecek”
Merkez Bankası, Orta Vadeli Program, IMF, OECD ve Moodys gibi enstitülerin Türkiye ekonomisine dair tahminleri ve kendi ekonomistlerinin öngörülerine dayanarak büyümeyi 2,7-3 arasında bir beklediklerini aktaran Neciboğlu, “Bu büyüme geçmiş yıllardaki büyüme oranlarına göre düşük bir büyüme ve sigortacılığı da etkileyecek bir oran. Çünkü ekonomi ne kadar büyürse sigortacılığa da o kadar katkı sağlayacaktır.
Ekonomik büyümenin biraz daralacağı bir yıldayız. Ama 2026 yılındaki büyüme beklentimiz yüzde 5 ve üzerinde. O yüzden bu yıl penetrasyonu ne kadar genişletebilirsek, müşterilerimizle ne kadar fazla diyalog kurabilirsek 2026’ya da o kadar hazır olabiliriz” diye konuştu. Sigorta sektörünün son 3 yıldır enflasyonun üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Neciboğlu, 2025’te de aynı şekilde devam edeceğini kaydetti. Neciboğlu, küresel risklerle ilgili yayınlanan raporlarda da önümüzdeki dönemde ‘devlet temelli silahlı çatışma’ ya da ‘siber güvenlik’ gibi konulara dikkat çekildiğine işaret etti.
“Sigortalamak yeterli değil dinamikler takip edilmeli”
Neslihan Neciboğlu, sigorta sektörünün bankacılık sektörü tarafından hazırlanan sektör görünüm raporlarını takip etmesi gerektiğine işaret ederek, “Çünkü ekonomi eşittir reel sektör, Benim naçizane tavsiyem; bütün acentelerin bu raporları takip ederek, portföylerini elinde tutarken farklı sektörlere uygun ürünler sunabilirler. Sadece sigortasını yapmak yeterli değil, sanayicinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve o sektörlerin dinamiklerine hâkim olmak oldukça önemli” dedi.
“Stratejinin odağı operasyonel mükemmellik”
Toplantıda, Neova Sigorta’nın 2025 yılında sürdürülebilir büyüme, ve kârlılık odaklı bir strateji ile ilerleyeceği vurgulandı. Şirketin, 2024 boyunca acente kanalını hızla güçlendirerek yılı 3 bin 555 acente ile tamamladığı belirtildi. 2024'te 13 milyar TL prim üretimi gerçekleştirilirken, acente kanalında yüzde 69 iç paya ulaşıldığı ifade edildi. Neova Sigorta’nın sektördeki konumunu daha da güçlendirmek için yenilikçi teknolojileri, sürdürülebilir iş modellerini ve güçlü acente iş birliklerini merkeze alarak 2025’te de büyüme yolculuğuna devam edeceğine vurgu yapıldı.