Engin Gedik kendi iletişim ajansını kurdu

21 Eylül 2017

Son olarak Turkcell Kurumsal ve Dijital İletişim Direktörlüğü görevini yürüten ve temmuz ayında kendi işini kurmak üzere görevinden ayrılan Engin Gedik, iletişime yeni bir boyut kazandırma hedefiyle 1440 ismini verdiği ajansı hayata geçirdiğini duyurdu. Gazetecilik, PR ve pazarlamadaki 22 yıllık tecrübesini iletişime taşıyan Engin Gedik, yeni kurduğu ajansı 1440 ile markalara yepyeni bir hikaye deneyimi sunmayı, içeriği teknolojiyle birleştirerek çalıştığı markalar ile hedef kitlelerinin en kıymetli dakikalarını kesiştirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.



Günlük hayatın hızlı akışından yola çıkarak kurduğu ajansının neden 1440 ismini taşıdığıyla ilgili olarak Engin Gedik, “Oldukça hızlı akan günlük yaşamımızda farkında olmadan 24 saate sığan o kadar çok şey yapıyoruz ki… Her dakika ve her anı fırsat bilmesi gereken markalar, müşterilerinin değerli ve çok kısıtlı zamanlarında var olmaya çalışıyorlar. İşte bu içgörüden hareketle kurduğumuz yeni iletişim ajansı 1440, bir gündeki toplam dakika içinde iş ortağı olduğu markaların zihin paylarını artırmayı hedefliyoruz. 1440 ‘yeni nesil’ bir iletişim ajansı ve sektörde yapılmamış işlere imza atacak. İçeriği teknoloji ile harmanlayarak çalıştığımız markaların müşterilerine yepyeni bir hikaye deneyimi sunacağız. Çünkü zor şartlarda bir markayı var etmeyi başarmış herkesin hem akılları hem de kalpleri fethedecek bir hikayesi vardır, yeter ki onu doğru şekilde anlatabilsin” dedi.



Dünyanın en önemli trendlerinden Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) konusunda da çalışmalar yapacak olan ajans, Amerika merkezli VR Masters LLC şirketinin stratejik ortağı olduğunu da duyurdu. Türkiye ve bölgedeki öncü VR ve AR projeleriyle deneyimde farklılaşacaklarını belirten Gedik şöyle devam etti: “Dünyada artık markalar klasik yollardan iletişim kurma dönemini sona erdirdi. Reklamın inandırıcılığı ve pahalı olması markaları bu yeni nesil iletişim yollarına itti. Türkiye’de de bu ihtiyacı 1440 olarak gidererek markaların iletişimlerini yeni bir boyuta taşıyacağız.”