“Erbil ile Mersin arasında uçak seferleri başlatılmalı”

Irak’ta USİAD ile birlikte temaslarda bulunan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, özellikle Erbil Valisi Umed Xoşnaw’la yaptığı görüşmede, Mersin’de faaliyete başlamasına sayılı günler kalan Çukurova Bölgesel Havalimanı’ndan Erbil ve Mersin arasında doğrudan uçuşların başlaması için bugünden kapsamlı çalışma yürütülmesine karar verildiğini belirtti.

Irak Türkiye arasındaki ticari ilişkiler gelişiyor

Kızıltan, Erbil ile Mersin arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl güçlendirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunulduğunu, yeni açılan Zêt Sınır Kapısı ile birlikte ticari ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi gerektiği üzerinde durulduğunu söyledi.

Son 20 yılda Irak-Türkiye ilişkilerinde özellikle ticaret açısından önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Kızıltan, Irak genelinde Türk malı ve ürünlerine rağbetin giderek arttığını belirtip bunun kalkınma ve imara da yansımasını istediklerini söyledi. Kerkük Valisi Rakan Said ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Kızıltan, Vali Said’in yatırım çağrısına sıcak baktıklarını, kendi amaçlarının da ticareti karşılıklı artırmak olduğunu dile getirdi.

Kızıltan, “Biz burada ne üretilebileceğinin belirlenebilmesi adına bir teknik heyet kurulmasını öneriyoruz. Plan yapmalıyız. Bu plan doğrultusunda Kerkük’ü nasıl geliştireceğimizi ortaya koyup nerede ne üretebileceğimizi saptamalıyız. Aksi halde çarpık bir gelişme olacaktır. İyi bir planlama ile tarımdan sanayi üretimine, turizmden sağlığa birçok alanda işbirliği yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Mersin ile Erbil arasındaki ticarette büyük ilerlemeler kat edildiğini belirten Kızıltan, şunları söyledi: "Son dönemlerde sağlık turizmi ile ilgili talepler de arttı. Bunu daha çok artırmak için buradayız. Sadece ticaret, değil, iki kentin spor, kültür ve sosyal anlamda işbirliğini artırmak istiyoruz. Kültürlerimizi birbirine yaklaştırmak ve daha iyi sosyal ilişkiler kurmak istiyoruz. Amacımız bölgeyi, bölge insanının daha iyi yaşayabileceği bir yer haline getirmektir” dedi.

Mersin, Erbil’de her türlü tarım ürününü üretebilir

Mersin’in tarımsal alanda da Türkiye’nin önde gelen kentlerinden olduğunu ve kentte her türlü ürünün üretildiğini değinen Kızıltan, Erbil’e tarım alanındaki tecrübelerini aktarmak istediklerini de ifade etti. Erbil’de geniş araziler bulunmasına rağmen tarım yapılmadığına dikkat çeken Kızıltan, bölgede yapılacak jeolojik bir çalışmayla derin sondajlarla su kuyuları açılıp sulu tarıma geçilmesi halinde bu imkanların Mersinli yatırımcıların tecrübesiyle birleştirilip her türlü tarım ürününün üretilebileceğini belirtti.